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Запахло инновациями: о путях эмиграции украинской науки
30.01.2017 08:41
Очередная дискуссия об эмиграции в ключе «уезжать или оставаться» в Украине возникает далеко не впервые. Главная причина подобной постановки вопроса – отсутствие понимания вектора развития общества. То есть, либо нет реального видения, либо на лицо – отсутствие консенсуса в обществе относительно того, куда мы движемся. И что мы строим в Украине.
Давайте попробуем разобраться, какие сообщества больше всего поддержали дискуссию, и каковы ее возможные предпосылки.
Прежде всего, это креативный класс – граждане, которые уже знают, чего хотят и видят возможности для реализации своих идей вне зависимости территории или страны, в которой они могут это осуществить. Для них нет проблем с эмиграций – это лишь путь к более качественному внутреннему развитию.
Во-вторых – это предприниматели. Для этой категории украинцев самое главное – условия ведения бизнеса. Они справятся с любыми сложностями, лишь бы государство не создавало им дополнительной головной боли. Не только в виде налогов или путем внедрения фискальных методов борьбы «с тенью», но и попросту банальной бюрократией и непониманием проблем простого украинского предпринимателя. А их накопилось много, несмотря на то, что правительство который год пытается активно внедрять реформы. Да, предприниматели при возможности и видении лучших условий ведения бизнеса выедут быстрее всех.
В-третьих, это молодежь. Самая активная и пассионарная часть общества. Что ее не устраивает? Возможно, качество образования, которое автоматически означает не конкурентоспособность на рынке труда. Действительно, самые талантливые молодые люди с радостью уедут учиться за границу. И в этом нет ничего плохого: часть из них обязательно вернется, хотя бы для того, чтобы попробовать что-то изменить к лучшему у себя дома. Поэтому что касается молодых людей – дискуссия об эмиграции тут не совсем уместна. Это выбор каждого: благо, что таких возможностей сейчас много, а учиться за границей – абсолютно осуществимая идея.
Наконец, ученые и изобретатели. Для них эмиграция – и возможность, и риск. С одной стороны они могут достичь большего в своей отрасли, с другой – их идеи могут «раствориться» в более мощных научных кластерах или же стать очередной коммерческой жертвой в далеко идущих планах одной из многих корпораций.
На самом деле у всех представителей этих сообществ отличное от государства (в виде нынешних чиновников и политиков) видение своего будущего в Украине. Наиболее конфликтная линия сейчас наблюдается в тех сферах, где идет борьба за ресурсы – прежде всего речь идет о развитии бизнеса и предпринимательства.
А вот к науке у государства не такой пристальный интерес. Так, в обнародованном в январе новый Bloomberg Innovation Index уже второй год к ряду показал неутешительные реалии для Украины. В рейтинге мы оказались на 42-м месте по соседству с Хорватией и Сербией, потеряв по сравнению с прошлогодними показателями 1 позицию. В индексе инноваций от Bloomberg учитываются такие критерии, как интенсивность исследований и разработок, добавленная стоимость продукции, выпускаемой производительность экономики.
Первое место в рейтинге сохранила Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - Германия. Например, Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря наиболее удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентную активность, производства с добавленной стоимостью и уровнем высшего образования.
Не смотря на то, что правительство декларирует необходимость развития науки и инноваций, в бюджете-2017 заложено лишь чуть более 4 млрд. грн. на развитие науки. То есть, только 0,16% от ВВП страны. В прошлом году объем вложений Украины в научные исследования, инновации составил всего 0,8% ВВП, или около 2,5 миллиардов гривен. Номинально сумма бюджетного финансирования увеличилась, но, как видим, в процентном соотношении к ВВП наоборот – уменьшилась.
В развитых странах этот показатель составляет от 1,5-3%: государства вкладывают десятки, а то и сотни миллиардов долларов в развитие науки и инноваций. Страны-лидеры инновационных рейтингов тратят от 1,5 до 3% ВВП, что для наших реалий просто несопоставимые цифры. Например, в 2016 году в бюджете США на науку и инновации было выделено 405 миллиардов долларов (или 2,7% ВВП), в Китае – 338 миллиардов долларов (2,1% ВВП), в Японии – 160 миллиардов долларов (3,7% ВВП).
Поэтому интерес государства к науке и инновациям в Украине – минимальный. Хорошо это или плохо? И повод ли для эмиграции? По моему мнению – никак нет!
Уже сейчас в Украине есть все условия для появления нового научного кластера, которой в скором времени может стать авангардом новой отечественной экономики. У нас есть самое главное – отсутствие зарегулированности и возможность создать «правила игры» с нуля в научном инновационном кластере. Самое главное – в меньшей степени надеяться в этом пути на провайдерскую роль государства. Общественный сектор и запрос на новое качество жизни – вот те необходимые горизонтальные связи для развития сферы науки и инноваций. Физически эмигрировать для того, чтобы реализовать идею о создании украинского научного кластера совсем не обязательно. В эпоху информационных технологий и гегемонии Интернета – главными ценностными факторами становятся наши идеи и стремление к успеху.
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