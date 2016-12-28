На стыке профессий: как воссоздать инновационный потенциал украинцев?

В любом инновационном обществе главное не только увидеть и оценить свой потенциал, но и суметь им эффективно распорядится. Казалось бы, анализируя рейтинги инновационного потенциала Украины, поводов для оптимизма мало. Однако это только на первый взгляд: изменив некоторые критерии оценки, мы можем оказаться в 10-ке стран-лидеров по главному инновационному капиталу – интеллектуальному ресурсу.

Согласно данным начала 2016-го года, Украина находится на 41-м месте (между Латвией и Болгарией) в Innovation Index от Bloomberg , в котором учитывается интенсивность исследований и разработок, добавленная стоимость выпускаемой продукции, продуктивность экономики. В еще одном рейтинге – Global Innovation Index м ы заняли еще более низкую, 64-ю, позицию – между Сербией и Республикой Сейшельские острова.

Объем вложений Украины в научные исследования, инновации в 2016 году составил всего 0,8% ВВП, или около 2,5 миллиардов гривен (менее 100 миллионов долларов). Страны-лидеры инновационных рейтингов тратят несравнимо большие бюджеты: США – 405 миллиардов долларов (или 2,7% ВВП), Китай – 338 миллиардов долларов (2,1% ВВП), Япония – 160 миллиардов долларов (3,7% ВВП). Означают ли эти цифры, что нам попросту не на что рассчитывать в будущем, учитывая нынешний уровень развития и возможностей украинской экономики?

На самом деле, все объемные инвестиции стран-лидеров рейтингов в инновации были бы неэффективными, если бы не было главного ресурса – интеллектуального. Тут нельзя не согласится с тем, что Украина, как и другие постсоветские страны, является одним из главных стран-доноров интеллектуального ресурса за границу. В отечественных реалиях эта тенденция даже получила название «утечка мозгов», о ее причинах и последствиях уже много говорилось и писалось. Однако именно данная тенденция дает нам шанс на анализ ситуации с весьма неожиданной стороны – для этого следует лишь проследить за последними тенденциями на рынке труда в самых развитых странах, а также сопоставить их с украинскими реалиями.

Так, Украина до сих пор находится в пятерке стран-лидеров по образовательному критерию – по проценту дипломированных специалистов в общем объеме работающего в государстве населения. Можно неистово критиковать нашу систему образования, однако именно украинские специалисты востребованы во многих инновационных кластерах, которые развивают зарубежные страны. Мы не просто экспортируем сырьевые ресурсы, но и являемся «донорами» для интеллектуальной базы в инновационных экономиках других стран.

В то же время рынок труда в развитых странах уже давно формирует не государство, и даже не бизнес-процессы, а инновационная среда. Так, гендиректор компании IBM Джинни Рометти обратился с открытым письмом к новоизбранному президенту Дональду Трампу с предложением сконцентрироваться на поддержке расширенных шестилетних программ обучения в старшей школе (обычно обучение занимает 4 года), которые должны будут заменить учебу в вузе. Речь идет об ускорении всех процессов – образовательных, производственных, создания инновационных разработок. По мнению гендиректора IBM, для того, чтобы развивать бизнес-процессы и занимать топ-позиции в I Т-компаниях, теперь необязательно оканчивать вуз: большинство необходимых навыков молодые люди могут достаточно быстро получить на профильных курсах.

Еще одна тенденция на рынке инноваций – диффузия знаний, умений и навыков, которая приводит к появлению абсолютно новых по своей сути профессий на стыке с I Т. Объемы данных ( BigData ) , скорость их обмена и необязательная потребность физического присутствия человека в определенных процессах, сформировала запрос на целый ряд новых профессий – I Т-евангелистов, кибердетективов, архитекторов дополненных реальностей, веб-консультантов по различным направлениям (в том числе, «сетевых врачей» в медицинских он-лайн сервисах), различных «тестеров» I Т-продукции.

Если объединить высокий образовательный потенциал украинцев вместе с последними тенденциями на рынке инноваций – такой процесс мог бы остановить отток интеллектуального ресурса за границу, и одновременно стать драйвером отечественного инновационного развития. Вопрос с финансированием инновационной среды постепенно мог бы компенсироваться за счет частного инвестиционного ресурса. То есть, государство, в виду отсутствия достаточного финансирования, могло бы создать привлекательные условия для инвесторов, тогда как взамен капитал бы получил доступ к инновационному интеллектуальному ресурсу, готовому трансформироваться по конкретному запросу бизнеса.

Конечно, не стоит забывать и о других важных механизмах стимулирования бизнес-активности, которые потенциально могут привлечь инвесторов. Речь идет о дерегуляции, налоговых льготах для сферы инноваций. К примеру, частичное или полное освобождение (на определенный установленный период) от налога на прибыль для компаний инновационного сектора .

Почти все необходимое для запуска подобных изменений у нас есть: талантливые разработчики во многих научных сферах, глубокие теоретические знания, понимание со стороны государства необходимости выходить из кризиса путем создания наукоемкой экономики. Чего не хватает? Коммуникационной площадки, которая бы объединила инноваторов, бизнес, инвесторов, государство, и сформировала бы запрос на необходимый конечный «интеллектуальный продукт».