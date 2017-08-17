Система «ProZorro.Продажі» дасть можливість громаді контролювати владу

Українцi вже оцiнили переваги системи «ProZorro», яка дозволяє громадi економити бюджетнi кошти та контролювати фiнансовi операцiї. Завдяки системi електронних аукцiонiв кожен може отримати iнформацiю про закупiвлю в режимi онлайн.



Щодо економiї, то на прикладi Вiнницької мiської ради можна побачити, що за перше пiврiччя поточного року було зекономлено 96 мiльйонiв гривень, що значно бiльше нiж в минулому. Тож будемо сподiватись, що не менш результативною буде i «ProZorro.Продажi». Ця система онлайн-аукцiонiв розпочала свою роботу в жовтнi 2016 року зi спiвпрацi з Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб з реалiзацiї майна неплатоспроможних банкiв. З першого лютого фондом було прийнято рiшення про обов’язкове використання системи для продажу всiх активiв неплатоспроможних банкiв, якi знаходяться в його управлiннi.



Другий напрямком роботи системи онлайн-аукцiонiв – продаж активiв державних та комунальних пiдприємств, до якого наразi долучаються пiдприємства з iнших українських мiст – стартував наприкiнцi березня цього року. Впродовж декiлькох мiсяцiв до проекту приєдналися – Мiнiстерство iнфраструктури України, Донецька вiйськово-цивiльна адмiнiстрацiя, Марiупольська, Вiнницька, Тернопiльська та Львiвська мiськi ради, а також ряд державних та комунальних пiдприємств i компанiй.



Як керiвник державного пiдприємства я зацiкавлений в максимальнiй прозоростi роботи пiдприємства. Перевагою впровадження нової системи є доступнiсть iнформацiї для майбутнiх покупцiв, що зробить спiвпрацю бiзнесу та держави простiшою й бiльш вiдкритою.



Впровадження в Українi системи онлайн-аукцiонiв «ProZorro. Продажi» збiльшить коло можливих покупцiв державного та комунального майна. Окрiм продажу майна нещодавно на данiй платформi впровадили новий напрямок – оренда державного майна. Подiбний пiдхiд дозволить не лише зменшити корупцiйнi ризики, а й сприятиме громадському контролю за державним майном. На жаль сьогоднi до системи «ProZorro. Продажi» приєдналось лише декiлька мiських рад та ряд державних пiдприємств. Впевнений, що пiсля того, як керiвники побачать результати функцiонування нового сервiсу та зможуть їх оцiнити, «ProZorro. Продажi» буде впроваджено по всiй державi.