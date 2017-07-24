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Співпраця міської влади та городян – секрет секрет успіху Вінниці
24.07.2017 16:56
Сьогодні Вінниця
стабільно розвивається і нині по праву вважається дійсно європейським містом.
Про це свідчить той факт, що місто вже кілька років поспіль входить у ТОП
найкомфортніших для проживання міст України. Все це стало можливим завдяки
злагодженій роботі міськвиконкому, депутатського корпусу та підтримки городян.
У Вінниці
постійно проводяться роботи з благоустрою – ремонтуються дороги, створюються
нові зони відпочинку для містян, тривають активні роботи з асфальтування
приватного сектору, налагоджено роботу міського транспорту та створюються
комфортні умови для велолюбителів. Окрім
того, в рамках місцевих програм проводяться ремонти у школах та дитячих
садочках. Впорядковуються прибудинкові території у «спальних» районах міста, у
дворах облаштовуються місця для паркування та дитячі майданчики – все це на
умовах співфінансування. Більшу частину грошей на такі роботи виділяють саме з
міського бюджету. Мені, як депутату міської ради, особливо приємно голосувати
за такі питання порядку денного. Я добре розумію, що ці гроші будуть витрачені
на благо городян.
Як і в будь якій
роботі, окрім досягнень, є і проблемні питання, що потребують ретельної уваги
та вирішення. Одним з таких залишається працевлаштування. Створення нових
робочих місць з гідним рівнем оплати дозволить не лише вирішити
соціально-побутові проблеми окремих городян, але й збільшити надходження до
бюджету.
Сьогодні наша
держава переживає непрості часи, проте ми робимо все можливе, щоб Україна
розвивалась, а рівень життя покращувався. Один з напрямків такої роботи –
залучення інвесторів. Саме інвестори, в тому числі і закордонні, дозволяють
створювати нові конкурентоспроможні підприємства з гідним рівнем заробітної
плати. Незабаром у Вінниці розпочне свою роботу новий завод, на якому буде
працевлаштовано 2500 вінничан. Наразі міський центр зайнятості вже розпочав
пошук 500 працівників, які проходитимуть навчання впродовж двох місяців.
Завдяки злагодженій роботі міської та обласної влади містяни отримають
можливість отримувати конкурентну заробітну плату. Також робота нового
підприємства дозволить збільшити надходження до бюджету, що сприятиме розвитку
наявної та покращення існуючої інфраструктури.
Підсумовуючи все
вищенаведене, хочу наголосити, що впровадження міською владою заходів по
залученню інвестицій, розвитку інфраструктури та покращенню рівня життя городян
триватиме і надалі. Адже наша головна мета – це успішне, процвітаюче місто, яке
з року в рік повинно демонструвати все нові і нові досягнення.
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