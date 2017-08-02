Некурортна Греція

Зараз час літніх відпусток. Люди релаксують на пляжах, засмагають, купаються та набираються сил до осіннього сезону. Великим попитом серед українців користуються грецькі курорти, адже там поєднаний пляжний відпочинок з екскурсіями до унікальних античних пам ’ яток.

Але мій допис не про курортну Грецію. В західному передмісті Афін є похмура тюрма Корідалос, яка має дуже погану репутацію по всій Європі. Це в’язниця з надзвичайно тяжкими умовами утримання. Сьогодні 26 українців перебувають в застінках цієї буцегарні, звинувачені у перевезені нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції. Ще багато наших співгромадян розкидані по різних тюрмах на островах Кос, Родос та Самос.

Їхні історії більш-менш типові. Молоді здорові чоловіки не можуть знайти в Україні роботу, щоб прогодувати свої сім ’ ї та їдуть на заробітки до Туреччини. Хтось, нібито, на збір цитрусових, хтось в якості механіків на кораблі або членів команди на прогулянкові яхти. Одного чудового дня на судах вони опиняються в морі та перетинають територіальні води Греції, де їх затримує грецький морський патруль. Причому, капітани, які вели ці плавзасоби, встигають вчасно втекти на інше судно. А коли в трюмах виявляють десятки нелегальних мігрантів, то віддуватися доводиться нашим хлопцям, на яких грецька влада покладає повну відповідальність.

Сьогодні частина в ’ язнів Греції вже отримали свої строки. Їм дали по максимуму, переважно 25-річні терміни. Для засуджених це рівнозначно довічному ув’язненню. Щодо інших українців ще тривають суди, але під час цих засідань вони зовсім безпорадні. В багатьох немає адвокатів, вони не розуміють грецьку мову й не можуть ознайомитись з матеріалами справи, часто вони навіть достеменно не знають в чому їх звинувачують. В таких умовах можна запросто навішати на людину усі гріхи.

Дехто може дорікнути цим людям. Мовляв, самі винні, знали на що йшли, порушили закон – хай відповідають. Але я вважаю, що є, принаймні, 5 причин, чому Україна мусить взяти на себе місію їхньої підтримки. По-перше, відповідно до статті 25 Конституції держава гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. По-друге, треба чесно зізнатися, що держава також винна в тому, що молоді хлопці поїхали заробляти гроші світ за очі. Вони хотіли забезпечити гідне життя своїм дітям й не могли це зробити тут, на батьківщині. По-третє, вина в ’ язнів Греції зовсім не очевидна. Вони точно не були організаторами схем транзиту нелегалів, а деякі з них не знали на що йдуть. По-четверте, за словами ув ’ язнених, під час судових процесів грецька сторона не забезпечила переклад матеріалів справи на зрозумілу для обвинувачених мову. По-п ’ яте, багатьом з них не надали адвокатів й вони були позбавлені законного права на захист.

Сьогодні разом з однодумцями збираю максимально повну інформацію про українських в ’ язнів Греції. Ми з ’ясували, що , принаймн і, 122 українців запроторені в грецькі тюрми. Це сталося в різний час – дехто перебуває там ще з 2015 року, а дехто потрапив за грати цьогоріч. Вдалося зв’язатися з родичами звинувачених, які благають про допомогу. Хлопці були єдиними годувальниками в родинах й тепер дружини ледве зводять кінці з кінцями: мусять забезпечувати дітей та старих батьків. Вони у відчаї не лише від самого факту арешту молодих людей, але й від того, що Україна й досі не змогла їм допомогти.

Тому моє пріоритетне завдання – це потужна юридична підтримка. Слід ознайомитись з матеріалами кожної справи, надати звинуваченим адвокатів, там, де вироки вже винесені, домогтися їхнього перегляду, якщо під час суду не були забезпечені право на захист та право на ознайомлення з матеріалами справи.

Разом з офісом Омбудсмена готуємо звернення до омбудсмена Греції, а після отримання відповіді плануємо виїхати безпосередньо до цієї країни, щоб розібратися в ситуації на місці. Будемо зустрічатися з грецькими високопосадовцями, депутатами, представниками Уповноваженого з прав людини, щоб з ’ясувати усі обставини кожно ї справи та знайти спосіб повернути наших громадян на батьківщину.

Сподіваємось на підтримку нашого МЗС, посольства в Греції та усіх дипломатичних служб, які контактують з грецькою стороною. А ще хочу широкого розголосу цієї справи. Практика показує, що в таких випадках можна домогтися справедливості та врятувати життя людей. Можливо, цей допис читає хтось, чиї родичі також опинились в подібній ситуації й перебувають в грецькій тюрмі. В такому випадку звертайтеся до мене через сторінку в Фейсбуці або на електронну пошту Suslova.Iryna@rada.gov.ua Разом будемо підтримувати, допомагати й визволяти людей, які опинились в некурортній Греції.