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Некурортна Греція
02.08.2017 11:28
Зараз час літніх відпусток. Люди релаксують на пляжах, засмагають,
купаються та набираються сил до осіннього сезону. Великим попитом серед українців
користуються грецькі курорти, адже там поєднаний пляжний відпочинок з
екскурсіями до унікальних античних пам
’
яток.
Але мій допис не про курортну Грецію. В західному передмісті Афін є похмура
тюрма Корідалос, яка має дуже погану репутацію по всій Європі. Це в’язниця з
надзвичайно тяжкими умовами утримання. Сьогодні 26 українців перебувають в
застінках цієї буцегарні, звинувачені у перевезені нелегальних мігрантів з
Туреччини до Греції. Ще багато наших співгромадян розкидані по різних тюрмах на
островах Кос, Родос та Самос.
Їхні історії більш-менш типові. Молоді здорові чоловіки не можуть знайти в
Україні роботу, щоб прогодувати свої сім
’
ї та їдуть на заробітки до Туреччини. Хтось, нібито, на
збір цитрусових, хтось в якості механіків на кораблі або членів команди на
прогулянкові яхти. Одного чудового дня на судах вони опиняються в морі та
перетинають територіальні води Греції, де їх затримує грецький морський
патруль. Причому, капітани, які вели ці плавзасоби, встигають вчасно втекти на
інше судно. А коли в трюмах виявляють десятки нелегальних мігрантів, то
віддуватися доводиться нашим хлопцям, на яких грецька влада покладає повну
відповідальність.
Сьогодні частина в
’
язнів Греції вже отримали свої строки. Їм дали по максимуму, переважно 25-річні
терміни. Для засуджених це рівнозначно довічному ув’язненню. Щодо інших
українців ще тривають суди, але під час цих засідань вони зовсім безпорадні. В
багатьох немає адвокатів, вони не розуміють грецьку мову й не можуть
ознайомитись з матеріалами справи, часто вони навіть достеменно не знають в
чому їх звинувачують. В таких умовах можна запросто навішати на людину усі
гріхи.
Дехто може дорікнути цим людям. Мовляв, самі винні, знали на що йшли,
порушили закон – хай відповідають. Але я вважаю, що є, принаймні, 5 причин,
чому Україна мусить взяти на себе місію їхньої підтримки. По-перше, відповідно
до статті 25 Конституції
держава гарантує піклування та захист
своїм громадянам, які перебувають за її межами.
По-друге, треба чесно зізнатися, що держава також винна в
тому, що молоді хлопці поїхали заробляти гроші світ за очі. Вони хотіли
забезпечити гідне життя своїм дітям й не могли це зробити тут, на батьківщині.
По-третє, вина в
’
язнів Греції зовсім не очевидна. Вони точно не були організаторами схем транзиту
нелегалів, а деякі з них не знали на що йдуть. По-четверте, за словами ув
’
язнених, під час судових процесів грецька сторона не
забезпечила переклад матеріалів справи на зрозумілу для обвинувачених мову. По-п
’
яте, багатьом з них не надали адвокатів й вони були
позбавлені законного права на захист.
Сьогодні разом з однодумцями збираю максимально повну інформацію про
українських в
’
язнів
Греції. Ми з
’ясували, що
,
принаймн
і, 122 українців
запроторені в грецькі тюрми. Це сталося в різний час – дехто перебуває там ще з
2015 року, а дехто потрапив за грати цьогоріч. Вдалося зв’язатися з родичами
звинувачених, які благають про допомогу. Хлопці були єдиними годувальниками в
родинах й тепер дружини ледве зводять кінці з кінцями: мусять забезпечувати
дітей та старих батьків. Вони у відчаї не лише від самого факту арешту молодих
людей, але й від того, що Україна й досі не змогла їм допомогти.
Тому моє пріоритетне завдання – це потужна юридична підтримка. Слід
ознайомитись з матеріалами кожної справи, надати звинуваченим адвокатів, там,
де вироки вже винесені, домогтися їхнього перегляду, якщо під час суду не були
забезпечені право на захист та право на ознайомлення з матеріалами справи.
Разом з офісом Омбудсмена готуємо звернення до омбудсмена Греції, а після
отримання відповіді плануємо виїхати безпосередньо до цієї країни, щоб
розібратися в ситуації на місці. Будемо зустрічатися з грецькими
високопосадовцями, депутатами, представниками Уповноваженого з прав людини, щоб
з
’ясувати
усі обставини кожно
ї
справи
та знайти спосіб
повернути наших громадян на батьківщину.
Сподіваємось на підтримку нашого МЗС, посольства в Греції та усіх
дипломатичних служб, які контактують з грецькою стороною. А ще хочу широкого
розголосу цієї справи. Практика показує, що в таких випадках можна домогтися
справедливості та врятувати життя людей. Можливо, цей допис читає хтось, чиї
родичі також опинились в подібній ситуації й перебувають в грецькій тюрмі. В
такому випадку звертайтеся до мене через сторінку в Фейсбуці або на електронну
пошту
Suslova.Iryna@rada.gov.ua
Разом будемо підтримувати, допомагати й
визволяти людей, які опинились в некурортній Греції.
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