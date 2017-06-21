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Парламент мусить змінити законопроект про Конституційний Суд
21.06.2017 20:34
До важливого й потрібного законопроекту 6427-д «Про Конституційний Суд України», який здатен перезапустити роботу цієї установи, записали норми, що його абсолютно не стосуються. Таким чином, окремі парламентарі підставляють Президента, Уряд та власне всю Україну й виставляють українців в очах цивілізованого світу в якості своєрідних «папуасів».
Але почну спочатку. Як відомо, в травні збіг термін повноважень Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. В сесійному залі мали відбутись нові вибори за процедурою таємного голосування. Але через халтурну роботу НАЗК, яке вчасно не перевірило декларації кандидатів, процедура обрання не відбулась в строк. Валерія Лутковська відповідно до закону продовжує здійснювати функції Омбудсмена (й тут їй можна лише подякувати за фаховість і працездатність).
На жаль, серед кандидатів на посаду Уповноваженого не було людей, які б представляли правозахисний рух. А саме такий кандидат міг би об’єднати різні політичні сили у сесійному залі. Натомість дехто намагався просунути політичних ставлеників і коли це не вийшло з першого разу, вирішив вдатися до маніпуляцій.
7 червня в парламенті зареєстрували законопроект 6427-д «Про Конституційний Суд України». До його Прикінцевих положень включили норму про те, що Омбудсмен буде обиратися не таємним, а відкритим голосуванням. Тобто як у тій приказці «Я йому про Хому, він мені про Ярему». Жодної правової логіки «зашивати» в «чужий» законопроект зміни до процедури обрання Уповноваженого немає. Це все одно, аби я завтра внесла до цього документу поправку, якою б кардинально змінила процедуру банкрутства юросіб. Я вже мовчу про те, що, як мінімум, непорядно прописувати такі важливі зміни в непрофільному законопроекті, не порадившись з Комітетом з питань прав людини.
Зрозуміло, що логіка тут одна – усіма правдами та неправдами «проштовхнути» потрібного кандидата в Обмудсмени, змусивши депутатів голосувати під партійним пресингом. І цим маніпуляторам байдуже, що жертвою таких махінацій стане не лише імідж України, правозахист в державі, але й тисячі людей, які сьогодні знаходять підтримку в Омбудсмена, а завтра будуть її позбавлені.
Нагадаю, що порядок таємного голосування за Уповноваженого існує вже 20 років з початку його діяльності. Процедура вивчалася на відповідність міжнародним стандартам Верховним Комісаром ООН з прав людини, який схвально її оцінив. Таким чином, її скасування призведе до гучного міжнародного скандалу та до публічних претензій до України з боку ООН й Комісара Ради Європи з прав людини.
Таємне голосування – є запорукою призначення на посаду Омбудсмена незаангажованої особи, яка відповідатиме не лише формальним критеріям, але й духу закону. Відкрите голосування перетворить Уповноваженого на виключно політичну фігуру, зробить цю інституцію іграшкою в руках політиків.
Політизація посади Омбудсмена суттєво послабить позиції України на міжнародному рівні. Завдяки ефективній роботі Валерії Лутковської сьогодні вона має підтримку міжнародних правозахисних інституцій, які впливають на рішення провідних держав світу. Це допомагає захищати права українців, зокрема, визволяти із російського полону людей, яких незаконно ув’язнили за надуманими звинуваченнями. Падіння авторитету українського Омбудсмена не дозволить консолідувати міжнародну спільноту в боротьбі проти країни-агресора, що безпосередньо вплине на результат війни на Донбасі та на вирішення питання Криму.
Верховна Рада за результатами розгляду у першому читанні відправила законопроект 6427-д на доопрацювання до Комітету з питань правової політики та правосуддя. 21 червня була присутня на засіданні цього Комітету, де розгорнулась справжня битва. В результаті у Комітеті не вистачило голосів «за» чи «проти» норми про зміну процедури обрання Омбудсмена. Тобто завтра сесійна зала знову мусить визначитись в своєму ставленні до цієї ідеї.
Тому звертаюсь до усіх колег з проханням проявити принциповість і професійність та виключити із законопроекту 6427-д норму про вибори Омбудсмена. Це дозволить, нарешті, реалізувати реформу Конституційного Суду та збереже незалежний та авторитетний статус Уповноваженого з прав людини.
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