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Геть дискримінацію! Три пріоритети гендерної політики для України
10.05.2017 15:23
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок – один із базових міжнародних документів, який формує гендерний клімат в нашій країні. Її недарма називають Біллем про права жінок, адже в ній визначене базове право жінки на рівні з чоловіками права й можливості.
Міжнародні
та вітчизняні правозахисні інституції використовують Конвенцію як своєрідний
індикатор. Він дозволяє виявити системні проблеми державної політики в цьому
напрямку, напрацювати конструктивні рекомендації та втілити їх в життя. Добре,
що в цей процес включились не лише Офіс уповноваженого з прав людини але й
громадський сектор, які підготували альтернативні державній доповіді про стан
виконання Конвенції. Було б чудово, якби ці доповіді стали предметом ретельного
вивчення з боку урядових аналітиків. Це допомогло бзавжди тримати руку на
пульсі гендерних процесів та спрямовувати їх у правильне русло.
Не
претендуючи на всеохопний аналіз цих надзвичайно змістовних документів, хочу
вказати на реперні точки, що мусять скласти основу державної політики гендерної
рівності.
1.
Розширення
можливостей жінок в політиці на національному та регіональному рівні.
Згідно
з опитуванням Всеукраїнської організації «Жіночий консорціум України» за
підтримки Фонду Демократії ООН 55% українців вважає, що представництво жінок на
національному «політичному олімпі» є недостатнім. Так, ми можемо пишатись, що
12% народних депутатів є жінками (раніше й цього не було!). Але в той же час це
далеко навіть від середньосвітового показника – 22%. Тобто норма про обов
’
язкову 30% партійну квоту для жінок поки що не
відобразилась на гендерному складі парламентських фракцій. Для цього потрібен
час й постійний тиск громадськості на партійні структури.
Особисто
для мене важлива не лише чисельність жінок у Верховній Раді, але і їх доступ до
ухвалення рішень. Сьогодні з 27 парламентських комітетів жінки очолюють лише 5,
є такі комітети, де взагалі немає жодної жінки. Тобто в майбутньому мусимо
вимагати, щоб по мірі того, як гендерна диспропорція в парламенті буде
вирівнюватись, жінки пропорційноз’являлись в усіх парламентських структурах. Й
не лише в тих, що традиційно вважаються «парафією» жінки – культура, освіта,
соціальний захист. Вони дадуть раду й військовій, правоохоронній,
антикорупційній справам й тому мусять працювати у відповідних профільних
комітетах Верховної Ради.
Не
кращою є ситуація на місцях. Це добре видно на прикладі гендерного складу
обласних рад. В Україні немає жодного регіону, де б жінки в облрадах складали
більше 30%. В районних радах ситуація трохи краща, але тенденція є такою, що
чим далі вниз по вертикалі влади, тим жінок стає більше. В той же час до
владних інститутів, які ухвалюють стратегічні рішення, пробиваються лише
одиниці.
2.
Рівність
на ринку праці.
Розрив
у зарплатах чоловіків та жінок – це не лише українська, але міжнародна
проблема. Нещодавно в Нью-Йорку під егідою ООН брала участь в обговоренні цієї
теми і виявилось, що для жінок з різних країн та континентів вона є актуальною.
Зокрема, гостро стоїть питання в Японії, Південній Кореї, прибалтійських
країнах.
В
Україні все ускладняється загальними наслідками кризи, а також тим фактом, що за
останні 10-15 років кількість матерів-одиначок зросла в 20 разів. Тобто ці
жінки, заробляючи на 25% менше чоловіків, мусять самостійно годувати й
виховувати дітей. Всі, хто розуміє українські реалії, погодяться, що це
титанічне завдання.
На
цьому фоні дикунством виглядають радянські пережитки у вигляді двох наказів МОЗ
№256
та №241. Перший – встановлює список з 450 професій, куди
жінкам
вхід
заборонений. Так вони не можуть
працювати
машиністами
в метро, водіями
автобусів,
пожежними
тощо. Другий наказ визначає
граничні
норми
підіймання і переміщення
важких речей жінками. Вони становлять 7-
3.
Захист від
насильства
Про це не втомлююсь
повторювати майже в кожній своїй публікації та виступі. Ситуація критична, адже
до «традиційної» торгівлі людьми та побоїв в родині додались зґвалтування,
побиття і навіть вбивства, пов’язані із війною на Сході. Підвищений градус
агресії стимулює всіляких покидьків до насильства.
За даними соціологічного опитування
компанії
GfKUkraine
44%
населення України потерпали від насильства в сім’ї в продовж свого життя. До правоохоронців
звертаться одиниці, а там, де такі звернення є, часто немає жодної реакції.
Тобто наявне подвійне порушення прав – власне насильство та нереагування
державних органів на цей факт.
Найбільша ганьба для країни
в тому, що ми навіть не маємо точної статистики, не розуміємо масштабів лиха, а
отже не здатні адекватно реагувати на ці виклики.
Деякі кроки, що могли б
виправити ситуацію, на жаль, заблоковані через політичні маніпуляції. Мова йде
про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок
і домашньому насильству (Стамбульська конвенція). Це міжнародний документ, який
вперше комплексно регулює процес боротьби з насильством щодо жінки. Він
накладає на державу низку важливих зобов
’
язань. Зокрема, щодо створення незалежного держоргану,
який очолить боротьбу з домашнім насильством, моніторингу ситуації,
активноїспівпраці влади з неурядовим сектором в цьому питанні.
Діючий закон «Про попередження
насильства в сім
’
ї» не
містить реальних механізмів допомоги жертвам. Тому паралельно із власне
ратифікацією Конвенції до Кримінального й Кримінально Процесуального кодексів
внесуть зміни, які передбачатимуть жорстке покарання за домашнє насильство.
Безперечно,
гендерна проблематика в Україні не обмежується трьома факторами. Але вони є
визначальними й саме прогрес в цих напрямках впливатиме на оцінку успіху
держави на міжнародному рівні. Сподіваюсь, що Україна сконцентрує максимум
зусиль для досягнення справжньої рівності чоловіків та жінок у владі,
виправлення диспропорцій на ринку праці та боротьбі з гендерно обумовленим
насильством.
теги: права, гендерна рівність, ООН, конвенція CEDAW, дискримінація, жінки
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