Геть дискримінацію! Три пріоритети гендерної політики для України

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок – один із базових міжнародних документів, який формує гендерний клімат в нашій країні. Її недарма називають Біллем про права жінок, адже в ній визначене базове право жінки на рівні з чоловіками права й можливості.

Міжнародні та вітчизняні правозахисні інституції використовують Конвенцію як своєрідний індикатор. Він дозволяє виявити системні проблеми державної політики в цьому напрямку, напрацювати конструктивні рекомендації та втілити їх в життя. Добре, що в цей процес включились не лише Офіс уповноваженого з прав людини але й громадський сектор, які підготували альтернативні державній доповіді про стан виконання Конвенції. Було б чудово, якби ці доповіді стали предметом ретельного вивчення з боку урядових аналітиків. Це допомогло бзавжди тримати руку на пульсі гендерних процесів та спрямовувати їх у правильне русло.

Не претендуючи на всеохопний аналіз цих надзвичайно змістовних документів, хочу вказати на реперні точки, що мусять скласти основу державної політики гендерної рівності.

1. Розширення можливостей жінок в політиці на національному та регіональному рівні.

Згідно з опитуванням Всеукраїнської організації «Жіночий консорціум України» за підтримки Фонду Демократії ООН 55% українців вважає, що представництво жінок на національному «політичному олімпі» є недостатнім. Так, ми можемо пишатись, що 12% народних депутатів є жінками (раніше й цього не було!). Але в той же час це далеко навіть від середньосвітового показника – 22%. Тобто норма про обов ’ язкову 30% партійну квоту для жінок поки що не відобразилась на гендерному складі парламентських фракцій. Для цього потрібен час й постійний тиск громадськості на партійні структури.

Особисто для мене важлива не лише чисельність жінок у Верховній Раді, але і їх доступ до ухвалення рішень. Сьогодні з 27 парламентських комітетів жінки очолюють лише 5, є такі комітети, де взагалі немає жодної жінки. Тобто в майбутньому мусимо вимагати, щоб по мірі того, як гендерна диспропорція в парламенті буде вирівнюватись, жінки пропорційноз’являлись в усіх парламентських структурах. Й не лише в тих, що традиційно вважаються «парафією» жінки – культура, освіта, соціальний захист. Вони дадуть раду й військовій, правоохоронній, антикорупційній справам й тому мусять працювати у відповідних профільних комітетах Верховної Ради.

Не кращою є ситуація на місцях. Це добре видно на прикладі гендерного складу обласних рад. В Україні немає жодного регіону, де б жінки в облрадах складали більше 30%. В районних радах ситуація трохи краща, але тенденція є такою, що чим далі вниз по вертикалі влади, тим жінок стає більше. В той же час до владних інститутів, які ухвалюють стратегічні рішення, пробиваються лише одиниці.

2. Рівність на ринку праці.

Розрив у зарплатах чоловіків та жінок – це не лише українська, але міжнародна проблема. Нещодавно в Нью-Йорку під егідою ООН брала участь в обговоренні цієї теми і виявилось, що для жінок з різних країн та континентів вона є актуальною. Зокрема, гостро стоїть питання в Японії, Південній Кореї, прибалтійських країнах.

В Україні все ускладняється загальними наслідками кризи, а також тим фактом, що за останні 10-15 років кількість матерів-одиначок зросла в 20 разів. Тобто ці жінки, заробляючи на 25% менше чоловіків, мусять самостійно годувати й виховувати дітей. Всі, хто розуміє українські реалії, погодяться, що це титанічне завдання.

На цьому фоні дикунством виглядають радянські пережитки у вигляді двох наказів МОЗ №256 та №241. Перший – встановлює список з 450 професій, куди жінкам вхід заборонений. Так вони не можуть працювати машиністами в метро, водіями автобусів, пожежними тощо. Другий наказ визначає граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. Вони становлять 7- 10 кг , що автоматично закриває жінкам дорогу до багатьох професій. Для скасування таких ганебних правових документів ініціюювала флешмоб #жінкаможевсе. Ми розповідаємо історії про роботу жінок в так званих чоловічих професіях і закликаємо Міністерство повернути жінці свободу вибору.

3. Захист від насильства

Про це не втомлююсь повторювати майже в кожній своїй публікації та виступі. Ситуація критична, адже до «традиційної» торгівлі людьми та побоїв в родині додались зґвалтування, побиття і навіть вбивства, пов’язані із війною на Сході. Підвищений градус агресії стимулює всіляких покидьків до насильства.

За даними соціологічного опитування компанії GfKUkraine 44% населення України потерпали від насильства в сім’ї в продовж свого життя. До правоохоронців звертаться одиниці, а там, де такі звернення є, часто немає жодної реакції. Тобто наявне подвійне порушення прав – власне насильство та нереагування державних органів на цей факт.

Найбільша ганьба для країни в тому, що ми навіть не маємо точної статистики, не розуміємо масштабів лиха, а отже не здатні адекватно реагувати на ці виклики.

Деякі кроки, що могли б виправити ситуацію, на жаль, заблоковані через політичні маніпуляції. Мова йде про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція). Це міжнародний документ, який вперше комплексно регулює процес боротьби з насильством щодо жінки. Він накладає на державу низку важливих зобов ’ язань. Зокрема, щодо створення незалежного держоргану, який очолить боротьбу з домашнім насильством, моніторингу ситуації, активноїспівпраці влади з неурядовим сектором в цьому питанні.

Діючий закон «Про попередження насильства в сім ’ ї» не містить реальних механізмів допомоги жертвам. Тому паралельно із власне ратифікацією Конвенції до Кримінального й Кримінально Процесуального кодексів внесуть зміни, які передбачатимуть жорстке покарання за домашнє насильство.

Безперечно, гендерна проблематика в Україні не обмежується трьома факторами. Але вони є визначальними й саме прогрес в цих напрямках впливатиме на оцінку успіху держави на міжнародному рівні. Сподіваюсь, що Україна сконцентрує максимум зусиль для досягнення справжньої рівності чоловіків та жінок у владі, виправлення диспропорцій на ринку праці та боротьбі з гендерно обумовленим насильством.