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Як реанімувати НАЗЯВО
21.04.2017 11:51
Два
роки тривають поневіряння Національного агентства
із
забезпеченняякостівищоїосвіти
(НАЗЯВО).
Створене для акредитації навчальних програм, ліцензування вишів, дотримання
високих стандартів наукових робіт й боротьби з плагіатом Агентство досі
паралізоване. Формально воно існує, але усі його дії безплідні, не мають жодної
ваги, й НАЗЯВО поступово перетворюється на слухняний придаток Міністерства
освіти.
Кілька
разів його роботу блокували високопосадовці, які бажали просунути до Нацагенства
вірних собі людей. Усіма правдами і неправдами їм це вдалося. 23 березня 2017
року під час нелегітимного засідання НАЗЯВО був переобраний голова установи,
причому, ним стала Наталія Кузнєцова, у якої на той час вже навіть закінчились
повноваження члена НАЗЯВО.
В
результаті за два роки чудовуідеюпро незалежного модератора системи вищої
освіти настільки спотворили, що сьогодні в діючому складі Агентство не здатне
виконувати покладені на нього повноваження. Фактично НАЗЯВО перебуває в стані
клінічної смерті й потрібні дієві реанімаційні заходи, щоб повернути його до
життя.
Інструментом
реанімації стане зареєстрований в парламенті мною та колегами
законопроект 6393
, який принципово змінює систему формування складу
НАЗЯВО. Нагадаю, що діюче законодавство передбачає формування установи через
систему з’їздів представників вишів, об’єднань роботодавців, студентського
самоврядування й делегування представників від наукових установ. В теорії це
все дуже демократично. Практика ж засвідчила, що цими з
’
їздами легко маніпулювати, особливо Міносвіті, яке має
важелі впливу на ректорів університетів. Зокрема, віце-прем’єр В’ячеслав
Кириленко, коли йому було це вигідно, продавлював рішення про заміну неугодних
членів НАЗЯВО на інших, яких обирав ще один з’їзд представників державних вузів.
Замість
цих аморфних і вразливих з’їздів ми пропонуємо формувати Національне агентство із
забезпечення якості вищої освіти на експертній фаховій основі. Функції формування
списку членів Нацагентствапокладуть на Ідентифікаційний комітет з 10 осіб, який
обиратимуть Верховна Рада, Кабінет Міністрів, українські та іноземні експертні
інституції, що займаються забезпеченням якості вищої освіти та акредитацією.
При цьому до складу Ідентифікаційного комітету заборонять призначати керівників
й заступників НАН, галузевих академій, вишів, наукових установ. Це дозволить
виключити тиск на членів НАЗЯВО з боку Міністерства освіти й перетворення
Агентства на його маріонетку.
Ідентифікаційний
комітет на відкритих засіданнях розглядатиме кандидатів в члени НАЗЯВО,
проводитиме співбесіди й на основі професійного досвіду визначатиме найкращих.
При цьому, аби гарантувати самостійність й неупередженість Агентства до нього
не допускатимуть люстрованих осіб та керівників, заступників наукових установ й
вищих навчальних закладів. Коли весь склад НАЗЯВО буде обраний, воно зможе
призначити голову, заступників та керівника секретаріату. Законопроект 6393 вже
не передбачає затвердження їх з боку Кабміну. Рішення
НАЗЯВО відразу вступатимуть в силу. Тобто це виключить фактор боротьби за вплив
на Агентство з боку деяких вищих посадовців. А Нацагенство
із забезпеченняякостівищоїосвіти
відразу зможе приступити до виконання своїх повноважень.
Тобто
ми пропонуємо перезавантажити роботу НАЗЯВО на дійсно незалежній фаховій
основі. З одного боку воно залишиться рівновіддаленим від усіх бюрократичних
структур та політичних сил, а з іншого - відразу розпочне працювати, що усуне
ризики навмисного блокування діяльності.
Ідея реанімації НАЗЯВО отримала потужну підтримку – співавторами законопроекту виступили 33 народних депутати. Сподіваюсь, переважна більшість колег підтримає цю надважливу ініціативу. Лише відновивши справжній високий статус Агентства, ми зможемо підвищити якість навчання у наших вишах, позитивно вплинути на зміст наукових робіт, зменшити кількість плагіату й в результаті створити в Україні значний прошарок наукової еліти, яка буде двигуном розвитку держави.
теги: освіта, МОН, НАЗЯВО, Верховна Рада
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