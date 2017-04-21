Як реанімувати НАЗЯВО

Два роки тривають поневіряння Національного агентства із забезпеченняякостівищоїосвіти (НАЗЯВО). Створене для акредитації навчальних програм, ліцензування вишів, дотримання високих стандартів наукових робіт й боротьби з плагіатом Агентство досі паралізоване. Формально воно існує, але усі його дії безплідні, не мають жодної ваги, й НАЗЯВО поступово перетворюється на слухняний придаток Міністерства освіти.

Кілька разів його роботу блокували високопосадовці, які бажали просунути до Нацагенства вірних собі людей. Усіма правдами і неправдами їм це вдалося. 23 березня 2017 року під час нелегітимного засідання НАЗЯВО був переобраний голова установи, причому, ним стала Наталія Кузнєцова, у якої на той час вже навіть закінчились повноваження члена НАЗЯВО.

В результаті за два роки чудовуідеюпро незалежного модератора системи вищої освіти настільки спотворили, що сьогодні в діючому складі Агентство не здатне виконувати покладені на нього повноваження. Фактично НАЗЯВО перебуває в стані клінічної смерті й потрібні дієві реанімаційні заходи, щоб повернути його до життя.

Інструментом реанімації стане зареєстрований в парламенті мною та колегами законопроект 6393 , який принципово змінює систему формування складу НАЗЯВО. Нагадаю, що діюче законодавство передбачає формування установи через систему з’їздів представників вишів, об’єднань роботодавців, студентського самоврядування й делегування представників від наукових установ. В теорії це все дуже демократично. Практика ж засвідчила, що цими з ’ їздами легко маніпулювати, особливо Міносвіті, яке має важелі впливу на ректорів університетів. Зокрема, віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко, коли йому було це вигідно, продавлював рішення про заміну неугодних членів НАЗЯВО на інших, яких обирав ще один з’їзд представників державних вузів.

Замість цих аморфних і вразливих з’їздів ми пропонуємо формувати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на експертній фаховій основі. Функції формування списку членів Нацагентствапокладуть на Ідентифікаційний комітет з 10 осіб, який обиратимуть Верховна Рада, Кабінет Міністрів, українські та іноземні експертні інституції, що займаються забезпеченням якості вищої освіти та акредитацією. При цьому до складу Ідентифікаційного комітету заборонять призначати керівників й заступників НАН, галузевих академій, вишів, наукових установ. Це дозволить виключити тиск на членів НАЗЯВО з боку Міністерства освіти й перетворення Агентства на його маріонетку.

Ідентифікаційний комітет на відкритих засіданнях розглядатиме кандидатів в члени НАЗЯВО, проводитиме співбесіди й на основі професійного досвіду визначатиме найкращих. При цьому, аби гарантувати самостійність й неупередженість Агентства до нього не допускатимуть люстрованих осіб та керівників, заступників наукових установ й вищих навчальних закладів. Коли весь склад НАЗЯВО буде обраний, воно зможе призначити голову, заступників та керівника секретаріату. Законопроект 6393 вже не передбачає затвердження їх з боку Кабміну. Рішення НАЗЯВО відразу вступатимуть в силу. Тобто це виключить фактор боротьби за вплив на Агентство з боку деяких вищих посадовців. А Нацагенство із забезпеченняякостівищоїосвіти відразу зможе приступити до виконання своїх повноважень.

Тобто ми пропонуємо перезавантажити роботу НАЗЯВО на дійсно незалежній фаховій основі. З одного боку воно залишиться рівновіддаленим від усіх бюрократичних структур та політичних сил, а з іншого - відразу розпочне працювати, що усуне ризики навмисного блокування діяльності.

Ідея реанімації НАЗЯВО отримала потужну підтримку – співавторами законопроекту виступили 33 народних депутати. Сподіваюсь, переважна більшість колег підтримає цю надважливу ініціативу. Лише відновивши справжній високий статус Агентства, ми зможемо підвищити якість навчання у наших вишах, позитивно вплинути на зміст наукових робіт, зменшити кількість плагіату й в результаті створити в Україні значний прошарок наукової еліти, яка буде двигуном розвитку держави.