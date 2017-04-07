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Гендерна рівність в армії починається з освіти
07.04.2017 11:33
Рівні
можливості для чоловіків та жінок у Збройних силах - це, передусім, однакові
умови на старті служби, в просуванні по кар'
єрній драбині та після виходу в запас. Рівні можливості -
це коли уся система заточена не на дискримінацію та сегрегацію, а на співпрацю
жінок й чоловіків заради спільного результату.
Нещодавно
до парламенту мною поданий законопроект 6109,
який усуне низку дискримінаційних норм щодо служби жінок в ЗСУ. Зокрема, він
урівняє можливості при укладанні контракту та при виході в запас, під час проходження військових зборів та уніфікує
міру відповідальності за виконання поставлених завдань. Ухвалення цього
документу відкриє дорогу до успіху в Збройних силах тисячам жінок, які завтра
стануть гордістю нашої армії.
Але кваліфікованих кадрових жінок-військових не
буває без якісної профільної освіти, яку надають відповідні виші й ліцеї.
Сьогодні Конституція та низка законів теоретично гарантують рівний доступ
чоловіків та жінок до вищих навчальних установ, що готують офіцерський склад
ЗСУ. Але практика дуже відрізняється від теорії. Діє низка наказів Міністерства
оборони, Міністерства освіти, постанова Кабінету Міністрів та розпорядження
Президента України, які передбачають набір до військових ліцеїв та вишів лише
хлопців. Матеріально-технічна база цих установ також не розрахована на присутність
у їхніх стінах дівчат.
Тобто ці підзаконні акти прямо суперечать
Конституції та іншим законам України й нівелюють усі спроби зробити українську
армію більш сучасною й більш боєздатною. Вони консервують теперішній стан
речей, коли жінка в армії – це в більшості випадків допоміжний персонал, якому
не доручають не лише керівництво, але й важливих бойових завдань.
Звернулась до голови Уряду Володимира Гройсмана з проханням розчистити українське правове поле від цього пострадянського брухту та відкоригувати наступні документи:
Зробити це буде досить просто – варто лише доповнити
накази словами про прийом до військових освітніх закладів жінок нарівні з
чоловіками. Тоді жінки-офіцери вже не будуть в нас якоюсь дивиною, а стануть нормою
щоденної військової практики.
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