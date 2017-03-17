Жінка на ринку праці

Сьогодні в Україні ще немає жінок-генералів чи жінок-голів парламенту, але з кожним роком ми робимо все більше успіхів. Майже 75% українських державних службовців, 46% науковців, 8,5% військових та 12% народних депутатів є жінками. Це міцна база для того, щоб досягати подальших реальних результатів у гендерній сфері.

В ці дні в Нью-Йорку багато говоритимуть про розширення можливостей жінок в сучасному світі. При штаб-квартирі ООН відбудеться парламентське засідання 61-ї сесії Комісії з питань становища жінок, де я маю честь доповідати про ситуацію, яка склалась в Україні. Це великий форум, в рамках якого увага буде акцентована на рівних можливостях чоловіків та жінок на ринку праці.

Попри значний прогрес в цій сфері, Україна ще має багато чому навчитись та модернізувати своє трудове й дотичне до нього законодавство. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, організація «ООН-жінки» та Міжнародна організація праці вже напрацювали низку рекомендацій з цього приводу. Наше завдання – сформувати потужну експертну групу, яка б інтегрувала ці рекомендації в українську правову дійсність.

З першого погляду може здатись, що з точки зору права гендерна рівність в трудовій сфері в нас забезпечена максимально. Україна приєдналася до низки конвенцій та договорів, які усувають дискримінацію жінки. Серед них, Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації, Конвенція про рівну винагороду, Конвенція про охорону материнства, Конвенцію про трудящих з родинними обов ’ язками. Парламент ухвалив ряд законів, а Уряд, у свою чергу, розробив Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків й інші ключові для гендерної політики документи.

Попри це, з року в рік ми передаємо у спадок цілий комплекс болючих проблем, які в останні роки ще більше ускладнились через війну на сході України.

Чоловіки та жінки й досі отримують різну винагороду за рівноцінну працю. Так у 2016 році розмір середньомісячної зарплати у жінок був на 26% нижче, ніж у чоловіків. У деяких сферах розрив досягав катастрофічних 40%. Тобто в Україні, на жаль, праця жінки й досі цінується дешево, попри те, що роботу вона виконує якісно.Крім того, процвітає таке ганебне явище як професійна сегрегація, коли кандидатури жінок на певні вакансії відхиляють апріорі, навіть без розгляду конкретних професійних якостей пошукача роботи.

Особливо прикро, що в умовах війни майже не поліпшилось ставлення до жінок в армії. Дехто воліє їх бачити кухарками, діловодами чи бухгалтерами, ніж снайперами, танкістами чи офіцерами. Разом з колегами та експертами Юридичної сотні прагнемо виправити ситуацію. Наш законопроект 6109 щодо усунення дискримінації жінок у Збройних силах вже зареєстрований в парламенті й сподіваюсь буде розглянутий в максимально стислі терміни.

В листопаді минулого року у Києві відзначили тих роботодавців, які найуспішніше в 2016 році впровадили політику рівності на робочому місці. Виявилось, що 62% працедавців взагалі цим не переймаються та не виконують навіть мінімальних вимог про заборону дискримінації за гендерною ознакою. Це тривожний сигнал й одночасно стимул до змін.

Ситуацію може поліпшити новий Кодекс законів про працю, який сьогодні перебуває в стадії розробки. Там, зокрема, слід врахувати норми Міжнародної конвенції про рівне винагородження, а саме прописати вимогу рівної оплати за працю рівної цінності, а не рівну оплату за рівну працю, як це є сьогодні. Також варто надати однакові соціальні гарантії як для жінок, так і для чоловіків при вихованні дітей без відриву від виробництва.

Держава, як один із найбільших роботодавців, мусить показати приклад приватному сектору. Зокрема, усі державні менеджери різного рівня (особливо в судах та правоохоронних органах) повинні досконало володіти нормами гендерного законодавства та вміти їх застосувати на практиці.

Запорукою позитивних змін у становищі жінок на ринку праці стане усвідомлення українськими політиками важливості гендерних питань, визначення їх вирішення в якості пріоритету та тісна співпраця з міжнародним експертним середовищем. Сподіваюсь, моя участь в парламентському засіданні сесії Комісії з питань становища жінок також стане внеском у вдосконалення гендерної політики України.