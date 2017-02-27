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Система електронної демократії потребує негайних законодавчих змін
27.02.2017 17:17
Минуло
півтора року з часу поширення практики подання електронних петицій на рівень
місцевого самоврядування. Ця нова форма комунікації держави та громадянина
досить добре себе зарекомендувала. В порівнянні з іншими методами зв’язку між
владою та суспільством, е-петиції створюють низку беззаперечних переваг:
-
Доступність:
будь-який користувач інтернету може ініціювати збір підписів під петицією, або
ж долучитись до підписання вже існуючої.
-
Швидкість:
процес ознайомлення громадськості з новою ініціативою відбувається швидко й
дозволяє охопити велику аудиторію.
-
Інтерактивність:
е-петиція гарантує зворотній зв
’
язок від органів державної влади.
-
Результативність:
електронні петиції підвищують шанси на вирішення проблем, які в них викладені.
Влада не може ігнорувати думку людей, якщо ініціатива має масову підтримку.
Проте,
практика застосування нового сервісу породила низку колізій та неоднозначних
ситуацій, які потребують втручання парламентарів. Діюче законодавство, зокрема,
дозволяє розглядати е-петиції місцевій раді лише в стислі терміни, тобто на
позачергових сесіях, що створює незручності як для самої влади, так і для
громадян. Тому було б доречно внести зміни до закону «Про місцеве
самоврядування в Україні» й подовжити строки розгляду петицій, щоб їх могли
розглядати чергові сесії ради.
Частина
е-петицій, яка надходить до місцевої влади, потребує розгляду у виконкомі ради,
тоді як законодавство цього не передбачає. Отже слід так скоригувати закон, щоб
виконавчі органи могли реагувати на електронні петиції громадян. Також остаточно
не врегульоване питання щодо кількості підписів під петицією, необхідних для її
розгляду.
З
кожною із цих проблем місцевій владі доводиться зіштовхуватися щоденно. Це
провокує непорозуміння та зростання соціальної напруги всередині громад. Люди,
які не отримали зворотного зв’язку на рівні міст, сіл та селищ, шукають
підтримки у центральної влади. Таким чином, у них складається враження про
некомпетентність місцевих управлінців.
20
лютого Асоціація відкритих міст спільно
з парламентським Комітетом з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин зібрала за круглим столом політиків, експертів,
представників місцевого самоврядування аби напрацювати шляхи розв’язання
проблем, що пов’язані з поданням та розглядом е-петицій. Більшість учасників заходу
зійшлась на тому, що необхідно якомога швидше внести зміни до законів «Про
звернення громадян» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Це дозволить
зробити процес спілкування влади та громади максимально ефективним.
В результаті обговорення напрацьовано зміни до
Закону «Про звернення громадян», які слід позачергово розглянути у профільних
комітетах Верховної Ради та у сесійній залі парламенту. Так ми зможемо
оперативно інтегрувати до правового поля механізм реалізації права на
звернення.
Одночасно нагадую, що триває робота робочої групи,
яка готує принципово новий закон «Про звернення громадян». Вона обов’язково
врахує усі конструктивні пропозиції експертного середовища щодо формування
системи електронної демократії. Тому закликаю усіх фахівців з даного питання
долучитися до її роботи. Разом ми створимо комплексну та якісну законодавчу
базу не лише для е-петицій, але й для усієї системи
звернень громадян.
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