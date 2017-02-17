2016 рік: перемога над кризою

Пройшло 10 місяців з часу, як Верховна Рада затвердила новий уряд України на чолі з Володимиром Гройсманом та дала йому карт-бланш на реформування економіки. Кабмін задекларував досить амбітні цілі, якщо врахувати катастрофічні темпи падіння української економіки в попередні роки.

Найголовніше, що вдалося зробити – залишити в минулому стагнацію та перейти до стабільного зростання. Макроекономічні показники говорять самі за себе. Якщо в кінці 2015 року ми мали мінус 1,4% падіння ВВП, то в жовтні-грудні 2016 року вже плюс 4,7%. Зокрема, виробництво промислової продукції зросло на 2,4%, аграрної – на 6%, будівництво – на 13%. Є усі підстави сподіватися, що така тенденція – довгострокова й темпи будуть тільки нарощуватись.

Проте, для звичайних громадян найважливіше, щоб ці показники трансформувались в реальне зростання добробуту. Після знецінення зарплат та пенсій люди справедливо вимагали хоча б часткової компенсації втрат. Соціальний блок діяльності уряду Володимира Гройсмана став адекватною реакцією на потреби суспільства. В минулому році прожитковий мінімум збільшився на 16%, мінімальна зарплата на 1 січня досягла рекордного показника 3200 гривень, 6,7 мільйонів українських родин отримали адресні субсидії, які допомогли їм сплатити за комунальні послуги, крім того, майже 336 тис. сімей були забезпечені державною соціальною допомогою. Як і у випадку з макропоказниками, мінуси змінилися на плюси. В позаминулому році реальна зарплата впала на 20%, а в 2016 р. зросла на 9%. Порівняно за невеликий час ми досягли значного прогресу в соціальній сфері й, сподіваюсь, на цьому не зупинимось.

Агресивна політика Росії не залишила нам іншого шляху, ніж системно займатися енергозбереженням. 2016 рік став першим роком, коли Україна не купувала російський газ. Натомість вперше за останні 5 років НАК «Нафтогаз України» не отримував бюджетного фінансування та продемонстрував чистий прибуток в 21 млрд. грн. За рахунок ліквідації корупційних схем уряд навів лад на газовому ринку.

Задіявши програму надання «теплих кредитів», Кабмін дав зрозуміти тисячам українців, що модернізація держави починається з їхньої власної домівки. Більше 118 тис. домогосподарств, які отримали кредитну підтримку, зробили довгострокову інвестицію в своє майбутнє та в майбутнє своїх дітей. Поширення такої практики разом з початком роботи Фонду енергоефективності перетворять старий радянський житловий фонд на сучасне, зручне, а головне ощадливе у споживанні енергії помешкання.

Результатом політики децентралізації повноважень та ресурсів стало створення у 2016 році 207 об ’ єднаних териоріальних громад. Частка доходів місцевих бюджетів у загальному зведеному бюджеті склала майже 22%. Це означає, що місцева влада має реальну змогу підвищувати якість життя людей на своїй території. При цьому держава йде назустріч людям й надає цільову підтримку на здійснення інфраструктурних проектів. В цьому я переконалась особисто, захищаючи інтереси мешканців міста Турка на Львівщині. По лінії Мінприроди місто отримало фінансування на модернізацію очисних споруд – більше 17 мільйонів гривень. Вже в минулому році був здійснений перший транш на 6 мільйонів, а в цьому році на модернізацію з держбюджету надійде ще 10,8 мільйонів.

2016 рік для України можна по праву назвати роком перемоги. Перемоги над кризою, збіднінням людей та стагнацією економіки. Уряд Володимира Гройсмана продемонстрував, що здатен адекватно відповісти на складні виклики, які стоять перед державою, та продемонстрував високі менеджерські здібності. Це дає нам надію на стабільний поступовий розвиток й нову якість життя громадян.