|
|
|
Автор
Кнопки
|
2016 рік: перемога над кризою
17.02.2017 12:31
Пройшло
10 місяців з часу, як Верховна Рада затвердила новий уряд України на чолі з
Володимиром Гройсманом та дала йому карт-бланш на реформування економіки.
Кабмін задекларував досить амбітні цілі, якщо врахувати катастрофічні темпи
падіння української економіки в попередні роки.
Найголовніше,
що вдалося зробити – залишити в минулому стагнацію та перейти до стабільного
зростання. Макроекономічні показники говорять самі за себе. Якщо в кінці 2015
року ми мали мінус 1,4% падіння ВВП, то в жовтні-грудні 2016 року вже плюс
4,7%. Зокрема, виробництво промислової продукції зросло на 2,4%, аграрної – на
6%, будівництво – на 13%. Є усі підстави сподіватися, що така тенденція –
довгострокова й темпи будуть тільки нарощуватись.
Проте,
для звичайних громадян найважливіше, щоб ці показники трансформувались в
реальне зростання добробуту. Після знецінення зарплат та пенсій люди
справедливо вимагали хоча б часткової компенсації втрат. Соціальний блок
діяльності уряду Володимира Гройсмана став адекватною реакцією на потреби
суспільства. В минулому році прожитковий мінімум збільшився на 16%, мінімальна
зарплата на 1 січня досягла рекордного показника 3200 гривень, 6,7 мільйонів
українських родин отримали адресні субсидії, які допомогли їм сплатити за
комунальні послуги, крім того, майже 336 тис. сімей були забезпечені державною
соціальною допомогою. Як і у випадку з макропоказниками, мінуси змінилися на
плюси. В позаминулому році реальна зарплата впала на 20%, а в 2016 р. зросла на
9%. Порівняно за невеликий час ми досягли значного прогресу в соціальній сфері
й, сподіваюсь, на цьому не зупинимось.
Агресивна
політика Росії не залишила нам іншого шляху, ніж системно займатися
енергозбереженням. 2016 рік став першим роком, коли Україна не купувала
російський газ. Натомість вперше за останні 5 років НАК «Нафтогаз України» не
отримував бюджетного фінансування та продемонстрував чистий прибуток в 21 млрд.
грн. За рахунок ліквідації корупційних схем уряд навів лад на газовому ринку.
Задіявши
програму надання «теплих кредитів», Кабмін дав зрозуміти тисячам українців, що
модернізація держави починається з їхньої власної домівки. Більше 118 тис.
домогосподарств, які отримали кредитну підтримку, зробили довгострокову
інвестицію в своє майбутнє та в майбутнє своїх дітей. Поширення такої практики
разом з початком роботи Фонду енергоефективності перетворять старий радянський
житловий фонд на сучасне, зручне, а головне ощадливе у споживанні енергії
помешкання.
Результатом
політики децентралізації повноважень та ресурсів стало створення у 2016 році
207 об
’
єднаних териоріальних громад. Частка доходів місцевих
бюджетів у загальному зведеному бюджеті склала майже 22%. Це означає, що місцева влада має
реальну змогу підвищувати якість життя людей на своїй території. При цьому
держава йде назустріч людям й надає цільову підтримку на здійснення інфраструктурних
проектів. В цьому я переконалась особисто, захищаючи інтереси мешканців міста
Турка на Львівщині. По лінії Мінприроди місто отримало фінансування на
модернізацію очисних споруд – більше 17 мільйонів гривень. Вже в минулому році
був здійснений перший транш на 6 мільйонів, а в цьому році на модернізацію з
держбюджету надійде ще 10,8 мільйонів.
2016 рік для України можна по праву назвати роком перемоги. Перемоги над кризою, збіднінням людей та стагнацією економіки. Уряд Володимира Гройсмана продемонстрував, що здатен адекватно відповісти на складні виклики, які стоять перед державою, та продемонстрував високі менеджерські здібності. Це дає нам надію на стабільний поступовий розвиток й нову якість життя громадян.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna pr адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп верховна рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.