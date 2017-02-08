Держава та голос народу

Відтоді як виникла держава люди намагались відповісти на фундаментальне питання – як зробити так, щоб влада чула голос народу? В різні часи проблему вирішували по-різному, але в умовах демократичної правової держави визначальним інструментом є безпосередні звернення громадян до органів державної влади.

Як народний депутат щорічно опрацьовую сотні подібних звернень й мушу констатувати: більшість з них мала б бути адресована місцевій владі. Люди, не сподіваючись на розуміння й підтримку міських, сільських чи селищних управлінців, відразу пишуть до високих інстанцій. Це пережиток радянської епохи, коли вертикаль управління була суворо централізованою, а вищий керівник був своєрідним «головою колгоспу», який давав наганяй усім підлеглим. Сьогодні ситуація змінилась – Україна рухається шляхом децентралізації й створення самодостатніх громад, які здатні забезпечити мешканцям високий рівень життя. Самодостатність – це також відповідальність місцевої влади та її вміння налагодити плідний діалог з людьми.

З 1996 року в Україні діє закон «Про звернення громадян», який за попередні роки змінювали 14 разів. Проте, по суті він лишається типовим пострадянським законодавчим актом, який несе в собі усі недоліки радянської моделі відносин влади та держави. Зокрема, він регулює не лише порядок звернень громадян, але й громадських організацій та приватних підприємств. Також закон стосується різних за своєю суттю документів (пропозицій, заяв, скарг). В умовах збільшення кількості цих документів страждає якість зворотного зв’язку з боку чиновників, який часто обмежується формальними відписками або переадресацією до інших органів державної влади.

Загалом застосування діючого закону «Про звернення громадян» породило дивну ситуацію, коли люди часто не отримують відповіді по суті, їхня проблема не вирішується, а ніби м ’ ячик для пінг-понгу перекидається з однієї установи до іншої. У відчаї громадяни бомбардують скаргами вищі установи державної влади, в тому числі й народних депутатів. Обсяг таких звернень з кожним роком збільшується й не дає можливості надати усім вичерпну відповідь. Тобто система комунікації між громадянами та владою дає суттєві збої. Це створює додаткові ризики: падіння довіри людей до держави в цілому, нерозуміння посадовцями справжніх проблем громадян, поширення прірви між владою та людьми. Небезпека подвійна, якщо врахувати, що сьогодні ми знаходимось в умовах зовнішньої агресії і як ніколи потребуємо внутрішньої єдності.

Більшість експертів переконана, що Україні потрібне нове законодавство про звернення громадян. Але яким воно має бути? Щоб відповісти на це питання 6 лютого під моїм головуванням відбулось перше засідання робочої групи, яка повинна розробити концепцію нового закону, його ідеологію та практичне наповнення. Робоча група має надзвичайно високе представництво: свої представників делегувала Адміністрація Президента, уряд Володимира Гройсмана, Генпрокуратура, Мін’юст, Державна судова адміністрація, Вищий адміністративний суд, Омбудсмен. Дякую усім фахівцям, які долучились до спільної роботи.

Вже перше засідання показало, що діалог буде конструктивним та результативним. Приємно, що разом зібрались знавці справи, а не політики-популісти. Саме в таких умовах й створюються дійсно вартісні законопроекти, які змінюють державу на краще.

Мусимо разом відповісти на п’ять найважливіших питань в процесі розробки нового закону:

- Як змусити управлінців різного рівня реагувати на звернення громадян по суті?

- Як розвантажити держустанови від нетипових для них звернень та спрямувати енергію чиновників в потрібне русло?

- Як прискорити діалог між людьми та владою й зробити зворотний зв’язок більш оперативним?

- Як допомогти людям спрямувати своє звернення саме до тієї інстанції, де питання буде вирішене?

- Як розмежувати різні типи звернень та сфокусувати увагу саме на заявах і пропозиціях?

Сподіваюсь, незабаром до обговорення долучаться нові учасники, зокрема, народні депутати, а робоча група в результаті дасть вичерпну відповідь на усі ці запитання, й результатом її діяльності стане цілісний, юридично вивірений та дієвий закон, що регулюватиме сферу звернень громадян.