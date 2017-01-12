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Депутати повинні підтримати оновлені місцеві громади
12.01.2017 10:21
Якісна депутатська робота дуже добре виявляє хронічні хвороби нашого місцевого самоврядування. 90% питань, з якими люди звертаються до парламентарів, насправді, мали б вирішувати місцеві керівники: мери, сільські голови, ради міст, сіл та селищ. Якщо цього не відбувається, значить вся система прогнила настільки, що вже не може функціонувати.
Курс на децентралізацію та створення потужних об’єднаних територіальних громад – це один з рецептів вирішення цієї складної застарілої проблеми. Держава тут рухається відразу в кількох напрямках. По-перше, передає на місця не лише повноваження, але й фінансові ресурси для їх здійснення. По-друге, дає можливість дрібним слабким громадам об ’ єднатись в єдину сильну агломерацію. По-третє, робить ці нові громади потужними гравцями в сфері державного управління. Тобто, якщо попередні 25 років центр нав’язував свою волю місцевому самоврядуванню, то тепер люди на місцях зможуть успішно лобіювати свої інтереси.
Сьогодні парламент знову мусить внести свою лепту в активізацію реформи. На часі ухвалення пакету законопроектів, які коригують правову базу й дають новій системі об ’ єднаних громад запрацювати на повну силу. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує розглянути ці ініціативи вже 17-20 січня. Ця ідея дуже на часі, адже чим швидше ми усунемо усі проблемні питання в роботі нових громад, тим швидше вони покажуть позитивний результат, на який очікують мільйони людей в усіх куточках України.
Лише минулого місяця більше 180-ти громад в результаті виборів отримали нових керівників. Але, на жаль, вибори відбулись не всюди, де люди зголосились створити об ’ єднані територіальні громади. В низці регіонів розташування на кордоні районів дало привід ЦВК заблокувати проведення волевиявлення. Якщо народні депутати ухвалять законопроект 5520 , то розблокують цей процес й допоможуть мешканцям обрати відповідальну фахову владу.
Так само пріоритетним є й законопроект 4772, що створює новий механізм розширення громад та допомагає зміцнити їх фінансово-економічне становище. Це важливий крок в бік європейського майбутнього, де в основі благополуччя держави лежать заможні самодостатні громади. У нас же раніше все було навпаки. Центр змушував місцеве самоврядування мало не жебрати кошти й бідність на місцях породжувала загальну бідність України.
Нарешті, законопроект 2489 стосується менеджменту, який працюватиме в системі об ’ єднаних територіальних громад. Якість кадрового ресурсу – це наша вічна біда й наш головний біль. Тому в процесі децентралізації мусимо зробити так, що до влади на місцях прийшли відповідальні перед людьми фахівці, інакше ми ризикуємо налити нове добре вино в старі міхи, які не витримають навантаження.
Закликаю колег по парламенту підтримати пропозиції Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування й внести вказані законопроекти до порядку денного. Після ухвалення бюджету налагодження роботи оновлених громад є надважливим завданням. Адже це питання якості життя кожної людини, де б вона не мешкала.
http://rada.gov.ua/news/Novyny/139299.html
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