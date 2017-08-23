Асоціація тваринників підпише з Держпродспоживслужбою меморандум

Питання експорту продукції тваринництва сьогодні є одним із гострих і найактуальніших для виробників. Сьогодні багато говорять про те, що на ша яловичина є бажаним продуктом серед імпортерів із мусульманських країн Близького Сходу (завдяки передусім дуже вигідній ціні), а на молочні продукти чекають країни ЄС. Також гарні перспективи має нарощування експорту м’яса птиці, адже у світовому рейтингу Україна входить до 20-ки найбільших світових експортерів зазначеної продукції, і її якість підтверджена європейськими сертифікатами.

Дану позитивну тенденцію щодо експорту підтверджують і цифри. Так, за даними Держкомстату, експорт української сільськогосподарської продукції потроху, але упевнено збільшується. Зокрема, у 2016 році загальний експорт аграрної продукції складав $15,2 млрд, що на $4 млрд більше, ніж у 2015 році. А вже за перший квартал 2017-го він склав 4,6 млрд дол. США, що на 38,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Тобто, як бачимо, пожвавлення є. Хоча частка продукції тваринного походження та живих тварин в загальному обсязі сільськогосподарської продукції все ще мізерно мала, лише $0,78 млрд. доларів, як свідчать дані 2016 року.

У той же час намітилися тенденція для зменшення імпорту. У першому кварталі 2017 року він незначно впав порівняно з аналогічним періодом 2016 року, і тенденція до скорочення обсягів імпорту саме сільськогосподарської продукції (на відміну від інших товарів, яких щороку імпортується все більше), спостерігається упродовж останніх років. Так, у січні-березні 2017 року імпорт продукції АПК зменшився на -3,5% порівняно з аналогічним періодом 2016 і досяг 1,1 млрд дол. США.

Це дає підстави думати, що справа розвитку експорту і внутрішнього виробництва все-таки потихеньку, та йде в позитивному ключі.

Однак на шляху до експорту тваринники зіштовхуються з цілою низкою перешкод, багато з яких лежать в площині неврегульованості законодавства щодо експорту: це і недосконале податкове регулювання, і складний бюрократичний механізм щодо отримання дозвільної документації при підготовці до експорту, труднощі з логістикою (відсутність належно обладнаних прикордонних пунктів у портах тощо) та багато інших питань.

Усі ці вищезазначені питання ми з тваринниками обговорювали на круглому столі, який відбувся 26 липня 2017 року за ініціативи Асоціації тваринників України, а також МінАПК та Офісу підтримки реформ. Виробники та експортери продукції тваринництва, що були присутні на заході, мали змогу особисто розповісти законотворцям про всі труднощі, з якими вони стикаються, та висловити свої побажання щодо покращення умов для експорту.

Таке спілкування напряму – фермер–законотворець, дало відчутний позитивний ефект. За результатами круглого столу Асоціація тваринників напрацювала перелік протокольних доручень та конкретних пропозицій до МінАПК щодо покращення виробництва та експорту продукції тваринництва, виконання яких потребує і підтримки Держпродспоживслужби.

Якщо говорити конкретно, то одними з ключових для винесення на обговорення до МінАПК стали такі питання як важливість для експортерів ВРХ відкриття ринку Туреччини з точки зору географічної близькості; створення та обладнання інспекційних прикордонних постів в інших портах України, окрім Миколаївського. Також було ухвалено удосконалити процедури карантинування тварин – розробити методичні рекомендації чи інші профільні документи із карантинування та сертифікації, проводити навчання для територіальних органів щодо процедури огляду тварин при карантинуванні, роз’яснювати, як правильно оформляти ветеринарний сертифікат тощо. Говорили і про необхідність внесення змін до положень чинних ветеринарних сертифікатів, які наразі не є актуальними та адаптованими до сучасних реалій, оптимізації плати за огляд тварин та ін.

Усі вищезазначені питання ми мали змогу винести на розгляд на спільній робочій нараді МінАПК та Держпродспоживслужби, яка відбулася 3 серпня 2017 року. В нараді взяли участь, окрім Асоціації тваринників України, представників МінАПК та Держпродспоживслужби, також представники Міністерства закордонних справ України та інших бізнес-асоціацій, серед яких Асоціація «Спілка птахівників України», Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Всеукраїнська асоціація експортерів м’ясної та молочної продукції «Укрм’ясомолекспорт», Спілка молочних підприємств України та інші.

Дана нарада пройшла досить результативно, що не може не тішити. Ми ухвалили, що відтепер усі профільні асоціації спільно діятимуть із Держпродспоживслужбою у питаннях експорту. Щоквартально ми обмінюватимемося інформацією про товарну лінійку наших членів, разом шукатимемо потенційних імпортерів продукції тваринництва, ринки збуту, систематизуватимемо всю інформацію. Тобто, прямий контакт налагоджено, спільна робота стартувала.

Але аби не бути голослівними, домовленість було вирішено закріпити і на папері. Вже зовсім скоро, у вересні, Асоціація тваринників та інші профільні асоціації підпишуть із Держпродспоживслужбою меморандум про співробітництво з питань експорту. Я впевнена, що цей важливий документ зрушить проблему з мертвої точки і наша спільна діяльність в напрямку розвитку експорту рухатиметься активніше.