М'ясо молочних телят небезпечне для здоров’я

Мало хто знає, що м'ясо молочних телят до 14-го дня від народження не лише позбавлене будь-якої користі, але й досить шкідливе для людини, а інколи навіть отруйне. Про це говорять вчені, але, на жаль, часто ця інформація не доходить до реального споживача.





Багато хто думає, що чим молодше м'ясо, тим воно смачніше і корисніше. Молочні поросята упродовж багатьох століть вважаються делікатесною стравою на бенкетах, із молоденьких курчат готують напрочуд смачні «курчата табака», а «молочну» телятину залюбки купують мами своїм дітлахам, вважаючи її корисною для малят.





А справа в тому, що відразу після народження шлунок та кишечник телят наповнений в’язким меконієм (токсичні відходи життєдіяльності організму), оскільки сичуг (один із відділів шлунку теляти) та кишечник іще не покритий специфічним слизом, що виконує бар’єрну функцію, то організм тварини піддається суттєвій інтоксикації. Велика його кількість знаходиться й у м’ясі. Адже телятко 9 місяців перебувало в утробі матері.





До того ж, до 14 днів м'ясо теляти досить бідне на білок, а також не містить жодних корисних компонентів - біологічно-активних речовин, ферментів та вітамінів. Тобто, те, заради чого, власне, ми купуємо м'ясо для споживання - якісні корисні білки та вітаміни - в занадто молодій молочній телятині відсутні.





Звільнитися повністю від токсинів організм тварини зможе не раніше ніж через 14 днів після його народження. І тільки ще через тиждень, тобто, в 21 день, починають функціонувати ферментні системи й починають акумулюватись корисні поживні речовини, Тому м'ясо телят доцільно вживати ніяк не раніше, ніж теля досягне 21-30-денного віку.





Про токсичність м’яса молочних новонароджених телят давно відомо і в органах вади. Саме тому на законодавчому рівні існує заборона на забій молодняка великої рогатої худоби до 14-денного віку. Про це вказано приміром, в наказі «Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів» N28 від 07.06.2002 року, ухваленого Міністерством аграрної політики і продовольства України.





Тобто, згідно з чинним законодавством, м'ясо телят до 14-денного віку забороняється забивати й, відповідно, реалізовувати у мережах продажу.



Проте, на жаль, наші люди не звикли дотримуватися законів, і часто-густо їх порушують. Тому на полиці несанкціонованих ринків потрапляє м'ясо й зовсім молодих новонароджених теляток. Власники таких тварин, аби зекономити і не витрачати молоко на випоювання телят (зрозуміло, вигідніше ж те молоко продати!), здають молочних теляток перекупникам. Ті, в свою чергу, відразу забивають і відвозять на ринок під виглядом зрілої телятини.





Страждає від цього в кінцевому випадку споживач, який купує токсичний продукт і дуже часто для дітей, вважаючи його особливо дієтичним.

Та насправді проблема забою молодесеньких телят набагато глобальніша, ніж просто низька якість м’яса і шкода для здоров’я людини.

Знищення новонароджених телят негативно позначається на розвитку тваринництва в нашій країні, зокрема, великої рогатої худоби, і, як результат – економіці країни. М'ясо бичків, а простіше кажучи, яловичина, - дуже бажаний продукт для імпортерів з мусульманських країн Ближнього Сходу. Тому відгодівля бичків та продаж їх на експорт на сьогоднішній день є перспективним бізнесом для фермерів.

Адже в Україні яловичина в рази дешевша у порівнянні з іншими країнами світу, тому за нашими бичками мало не черга покупців стоїть, багато з яких є представниками мусульманських країн. Якщо наші бички йдуть за ціною 44 грн/кг живою вагою, а це приблизно 1,7 $, то у Франції, наприклад, вони коштують 8$! На жаль, кількість бичків в Україні мізерно мала, й наше тваринництво неспроможне на сьогодні задовольнити існуючий попит. Ось чому забивати молодих телят не вигідно з економічної точки зору. Адже їх можна відгодувати, і успішно продати за валюту.

Частково я можу зрозуміти і селян, які продають мало не новонароджених телят, аби не випоювати їх молоком, а також не показувати їх суспільству через побоювання бути звинуваченими в додатковому прибутку і, відповідно, втратити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Але якщо цьому людина отримує субсидію, то це робить її нібито правопорушником, який,вирощуючи телятко, приховує дохід.

Тому від імені Асоціація тваринників я вже звернулася до Міністерства аграрної політики й продовольства України з пропозицією забезпечити власників корів коштами з державного бюджету за молоко, яке вони витрачають на випоювання телят за умови, що це телятко потім буде здане на відгодівельне підприємство.

Крім того, ми в черговий раз апелюємо до влади, аби законодавство про призначення субсидій було змінено таким чином, щоби вирощуючи та здаючи телят на відгодівельні підприємства люди не боялися втратити субсидію на послуги ЖКГ.