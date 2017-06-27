Нова Інструкція по боротьбі АЧС в Україні: перший досвід реалізації

Минуло вже майже два місяці, як набула чинності нова Інструкція по боротьбі з африканською чумою свиней , тому хотілось би поділитися, хоча і коротким, але вже напрацьованим досвідом її впровадження, а також аналізом конкретних переваг й недоліків документу. Адже за час дії нової Інструкції в Україні зафіксовано 11 випадків африканки, ліквідація осередків якої вже відбувалась на основі оновлених правил.

Безпосередню участь в розробці Інструкції брали фахівці та експерти Асоціації тваринників України (яку маю за честь очолювати). Хоча, нажаль, й не усі напрацьовані нами пропозиції були враховані в новій Інструкції.

Власне на сьогодні серед свинарів, ветеринарів, науковців, власників господарств, переробників продукції та тих, хто займається збутом м’яса досі не має однозначної думки в оцінці документу. Дискусійними залишаються питання ефективності, епідеміологічної та економічної доцільності нових правил; їх впливу на життя тваринницьких підприємств та ситуацію на ринку м’яса в Україні.

Загалом від попередньої Інструкції – документ відрізняється більшою ліберальністю та містить менше регуляторних положень. Разом з тим, в документі даються нові визначення процесам, що відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС. Так, вводиться поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, деталізується закритий режим роботи.

В рамках боротьби з АЧС зменшуються межі зони захисту (не менше 3-х та не більше 10 км., у чинній редакції Інструкції – від 3-х до 20 км) та зони спостереження (радіусом до 10 км, наразі – від 20 до 150 км). Вводиться поняття інфікованого об’єкта, тощо. Ключова роль у «гасінні» спалаху відводиться місцевим Державним Надзвичайним Протиепізоотичним Комісіям.

Інструкція чітко визначає вимоги та критерії, що дозволяють говорити про закритий режим роботи господарства, а інспектори ветеринарної медицини відтепер визначатимуть ступень біобезпеки. Раніше таких норм не було.

Процес ліквідації спалаху, як і раніше, координується ДНПК при відповідному органові влади. Натомість зменшується роль Держпродспоживслужби у цьому процесі.

Суттєва зміна, на якій наголошували фахівці та члени нашої Асоціації, профільні організації та експерти галузі – дозвіл на глибоку термічну переробку м’яса тварин, що знищуються в зоні нагляду, але не є інфікованими, тобто, ці тварини здорові. При цьому, безпечність має бути підтверджено клінічними аналізами.

Безперечним плюсом є дерегуляція та відмова від зайвої бюрократизації низки процесів, що часто перетворювало боротьбу з АЧС на боротьбу з бюрократією, створення стосів паперів й виконання малодоцільних приписів.

Нова редакція Інструкції виключає розділи про порядок відновлення поголів’я після спалаху, про заходи з попередження розповсюдження АЧС переносниками, що зменшує рівень втручання у господарську діяльність підприємства.

Разом з тим, на думку вчених, дефініції «збудник АЧС», «випадок АЧС», тощо потребують уточнень, бо, виглядає, що вони були просто переписані із попередньої версії інструкції.

Також одним із шляхів недопущення розповсюдження АЧС виробники вважають введення системи контролю й обліку свиней у приватних господарствах громадян. Бірка у вусі свині (що підтверджує її реєстрацію у загальнодержавній електронній системі) має стати «перепусткою» для отримання компенсації. Це мотивуватиме селян працювати відкрито. Але такий крок неможливо провести одним розчерком пера. Тому, необхідно встановити перехідний період для реалізації цього заходу приміром на 1-2 роки.

Вкрай важливо визначити незалежну, недержавну референт-лабораторію, яка була б арбітражними центром між владою та бізнесом й громадянами. Це не лише дозволило б чітко визначати діагноз, а й убезпечило б виробників від зловживань й, навіть, рейдерства з боку корумпованих чиновників та бізнесового криміналітету.

Ще одне невирішене питання – слабо, або частково контрольований забій свиней. Для цього в Інструкцію необхідно ввести положення про організацію забійних пунктів. Забій тварин для продажу проводити лише на сертифікованих забійних пунктах. Тому за територіальною громадою потрібно закріпити обов’язок щодо організації забійних пунктів. Як і у випадку біркування, визначити перехідні терміни для організації забійних пунктів.

Уточнення потребує процедура визначення господарств з високим та низьким рівнем біобезпеки. Для цього в інструкції необхідно чітко зафіксувати, хто має право кваліфікувати господарства з високим рівнем біобезпеки. На додаток до цього окремим документом мають бути затверджені чіткі кваліфікаційні вимоги до біобезпеки на фермах, що дозволить уникати вільних трактувань.

Також у Інструкції для зменшення ризику занесення вірусу АЧС на господарства необхідно передбачити для ветлікарів, що можуть відвідувати різні господарства, двотижневий карантинний строк, що майже повністю знизить ризик механічного занесення вірусу.

Дозволивши переробку неінфікованого м’яса у Інструкції, разом з тим, забули деталізувати сам процес. Це важливо, бо переробка м’яса, що навіть теоретично може містити вірус, має здійснюватись в умовах контролю біобезпеки. Для цього необхідно чітко регламентувати, які підприємства можуть переробляти м'ясо із зони захисту, встановити прозорі умови переробки, контролю та можливі види продуктів, що виготовляються з цього м’яса. Встановити вичерпні критерії, яким мають відповідати підприємства, що мають права переробляти м'ясо із зони захисту.

На нашу думку, також необхідно деталізувати сам процес переробки: етапи переробки, створення пунктів забою на фермі, схема відправлення туш на переробку (спеціальний рефрижераторний транспорт, його дезінфекція тощо), здійснення переробки під наглядом санітарно-ветеринарних служб, визначення підприємств, які мають право здійснювати таку діяльність (ліцензія, державні/ чи приватні тощо).

Ще один недолік – слабка деталізація деяких процесів. Експерти вважають за необхідне деталізувати процес вивчення епізоотичної ситуації та меж визначення інфікованої зони з чітким визначенням критеріїв для місцевих ДНПК.

Деталізації також потребує механізм взаємодії місцевих ветеринарних служб із МВС задля локалізації осередка інфекції. Необхідно передбачити можливість створення місцевих мобільних спільних з МВС груп та визначити орган влади, що уповноважений створювати такі мобільні групи.

Усі ці та інші зауваження Асоціація тваринників України під моїм головуванням вже направила у вигляді пропозицій до Міністерства аграрної політики та продовольства з проханням врахувати їх при внесенні змін до Інструкції.