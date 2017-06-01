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Міністра потрібно шукати серед виробників, а не політиків
01.06.2017 15:41
Відставка Міністра аграрної політики та продовольства
України Тараса Кутового 23 травня стала сюрпризом для суспільства, але не для
фахівців. Чутки про цю відставку ходили щонайменше з початку 2017 року, хоча
достовірно відомо про неї стало за кілька днів.
Не хочу багато говорити про фігуру Міністра. У нього були
й свої перемоги, й свої поразки.
Часом спілкування між міністерством та профільними
асоціаціями й бізнесом було складним – не вдалося своєчасно зреагувати на кризу
з африканською чумою свиней що коштувало економіці більше 1 млрд. грн. (а ще є
питання щодо інструкцій по ящуру та нодулярному дерматиту), зберегти прозору й
зрозумілу усім систему дотацій аграрних виробників, провести повноцінну аграрну реформу й реформу самого
управління в аграрному секторі - Міністерства
й служб (на діяльність яких сьогодні витрачається 70-80% коштів аграрного
бюджету). Гостро стояли проблеми контролю за лісовою та спиртовою галузями. Не
було обрано моделі підтримки особистих селянських господарств та кооперативного
руху. Врешті-решт, міністр обіцяв надати приміщення для роботи профільних
асоціацій в Міністерстві, але обіцянка так і не була виконана.
Разом з тим, розвиток аграрного сектору України
продовжився, роль його в національній економіці зростає. В 2016-му році
встановлено новий рекорд зі збору зернових за роки незалежності – 66 млн. тон. (хоча
це є передусім здобуток
сільськогосподарських товаровиробників, а не жодного міністра), аграрний
експорт склав 42% всього експорту України, покращився доступ України на ринки
Азії (особливо Китаю), але через АЧС втрачені ринки Білорусі, Молдови, Румунії, Вірменії;
розпочато дуже важливий діалог про розширення квот для української продукції на
ринках ЕС.
Загалом, аграрний сектор вкрай інерційний й результатами
роботи будь-якого Міністра агрополітики є, в кращому разі, заділи його
попередника, або й попередників. Виробничі цикли в тваринництві - від
будівництва підприємства до отримання першого прибутку - можуть рахуватися роками.
Проте ця відставка, ставить гостро питання інше питання -
яким має бути Міністр аграрної політики та продовольства, щоби його дії буле
ефективними та приносили користь суспільству, державі та галузі. Адже, Т.
Кутовий став 18-м міністром незалежної України, й третім за останні три роки. Звичайно
за такого кадрового калейдоскопу говорити про можливість реалізації будь-яких
державних системних стратегій щодо галузі не доводиться.
Сьогодні реальна тактика та стратегія розвитку аграрної
галузі знаходиться в руках бізнесу, який, орієнтуючись на наявні ресурси та
ринкову кон’юнктуру, творить нинішнє сільське господарство України та візію
його майбутнього. Саме тому, для прикладу, в Україні майже зникло вітчизняне
сільськогосподарське машинобудування, але активно розвивається зерновий сектор
чи птахівництво. Це потрібно чесно визнати.
Тому, можливо, наразі настав час шукати міністра не серед
політиків та депутатів, а серед виробників чи фахівців, які будуть більше
думати не про політичну доцільність, а про економічну ефективність сектору, що
на очах перетворюється в локомотив національної економіки. Очевидно, що в
такому разі, питання АЧС чи зовнішніх ринків не потрібно було б «педалювати»
профільним асоціаціям чи великим виробникам -
воно вирішувалося б раніше ніж виникала проблема. Швидше за все й
реформа галузі пішла б швидше й ефективність витрачання державних коштів була б
вищою.
теги: Тарас Кутовий, відствака, міністр, виробники, Міністерство аграрної політики та продовольства України
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