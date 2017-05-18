74% аграрних грошей витрачається на чиновників

В минулому році держава витратила 1731134,9 тис. грн. бюджетних коштів на реалізацію своєї політики в аграрному секторі. Про це ми дізналися з відповіді Міністерства аграрної політики на запит Асоціації тваринників України.

З них 86 млн. грн на «Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу», 49 млн. грн. на забезпечення діяльності Аграрного фонду», 117 млн. на «Керівництво та управління у сфері рибного господарства», ще 4,5 млн. на «Міжнародну діяльність у галузі рибного господарства», 49 млн. «потягнуло» «Керівництво та управління у сфері лісового господарства», 66 млн. «Ведення лісового і мисливського господарства», 79 млн. на «Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства». Ще 770 мільйонів гривень або майже половину аграрного бюджету країни (46%) «коштувала» платникам податків Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

При тому, що трагічних 3,7% пішло на наукові дослідження та підвищення кваліфікації, 0,07% на лабораторні випробування, вимірювання, дослідження та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду). Лише 3% бюджетів було спрямовано на противоепізоотичні заходи - це на фоні епідемії АЧС, загрози нодулярного дерматиту й ящуру, яка вже завдала країні мільярдних збитків.

В 2,5 рази менше держава використала на надання кредитів фермерським господарствам – менше 295 млн. грн., й аж 72 тис. грн. на «Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників».

Загалом лише біля 20% витрат бюджету з натяжкою можна вважати витратами інвестування або розвитку аграрної галузі. Все решта витрачається переважно на функціонування самих державних органів управління. Такий коефіцієнт корисної дії державних коштів безумовно не тільки не відповідає викликам аграрної галузі, але майже на неї не впливає. Складається враження, що в епоху електромобілів з ККД в 80-85%, ми намагаємося їздити на паровозі з його 20-25% ефективності.

Очевидно що назріла докорінна реформа державних витрат в аграрному секторі.