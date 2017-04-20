Боротися з АЧС по-новому

Асоціація тваринників України (яку маю честь очолювати) спільно зДержпродспоживслужбою, виробниками та іншими зацікавленими сторонами більше року працювали над новою Інструкцією з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней. Адже захворювання завдало збитків національній економіці вже на суму понад 1,1 млрд. грн., призвело до заборони українського експорту до Молдови, Румунії, Вірменії, Білорусі.

Нарешті днями Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким затверджується цей важливий для галузі документ. При цьому, після вступу в дію нової інструкції попередній наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 05.03.2014 № 81 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней» втрачає чинність.

Існуюча до того часу Інструкція нажаль вже не лише не вирішувала проблему ефективної боротьби з АЧС, але погіршувала ситуацію кризи для виробників та призводила до додаткових збитків й втрати ринків.

Новий документ натомість:

- дає чіткі та сучасні визначення процесам, що відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС - вводиться поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об’єкта тощо, деталізується закритий режим роботи;

- чітко визначено вимоги та критерії, що дозволяють говорити про закритий режим роботи господарства, а інспектори ветеринарної медицини відтепер визначатимуть ступінь біобезпеки. Раніше таких норм не було;

- зменшуються застарілі межі зони захисту (не менше 3-х та не більше 10 км, у чинній редакції Інструкції – від 3-х до 20 км) та зони спостереження (радіусом до 10 км, у чинній редакції Інструкції – від 20 до 150 км);

- ключова роль в подоланні спалаху захворювання тепер відводиться місцевим Державним надзвичайним протиепізоотичним комісіям;

- вводиться дозвіл на переробку м’яса тварин, що знищуються в зоні нагляду, але не є інфікованими, тобто, вважаються здоровими. При цьому безпечність м’яса має бути підтверджено клінічними аналізами.

Введення в дію нової Інструкції боротьби з АЧС суттєво підвищить ефективність протиепізоотичних заходів. Боротися з «африканкою» можна буде ефективніше. Натомість, велика доля відповідальності за ефективну боротьбу та профілактику АЧС наразі покладається на місцеві ДНПК. Саме вони мають бути високоефективними та професійними у цих процесах. Нова Інструкція чітко деталізує заходи біобезпеки для господарств, дотримання яких є серйозною гарантією мінімізації ризиків занесення захворювання. Ми, як Асоціація, доклали максимум зусиль, щоб донести позицію тваринників до влади. В значній мірі нам це вдалося.

Більше того, спільно зі Службою ми також розробили Програму подолання АЧС та власні Заходи, схвалення яких очікуємо від профільного Міністерства вже протягом місяця.