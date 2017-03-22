|
|
|
Автор
Кнопки
|
Право – це також зброя проти агресора
22.03.2017 11:15
Міжнародне право – основна зброя юристів у боротьбі з
російською агресією. Емоції іноді вимагають від нас неправомірних чи
популістичних дій у відповідь на дії Росії. Але чи дадуть вони бажаний результат?
Всі світові приклади говорять, що вміле застосування права, втому числі
міжнародного дають більше результату ніж спорадичні не правові акції застосовані
до агресора.
Отже наразі ми стаємо свідками, ще однієї війни –
юридичної, де перемагають не емоції а знання, юридичні вміння та юридична
позиція.
Ми повинні бути свідомими, що з нами бореться сильний «юридичний»
супротивник, який використає будь-яку зачіпку та неправомірну дію проти нашої
держави.
Отже з точку зору міжнародних судових інституцій немає
емоцій, є лише норми права та докази які ми повинні використовувати на свою
користь.
Останні події в Київради зі спробою силою проштовхнути, з
першої точки зору патріотичне рішення про припинення всіх відносин з компаніями
які прямо чи опосередковано повязані з підприємствами чи фізичними особами РФ –
яскравий приклад неправильної юридичного методології, у вирішенні складних
міжнародно-правових питань.
Нагадаємо, що відповідно до діючого міжнародного права, в
тому числі відповідно до двухсторонньої
російсько-української угоди про захист інвестицій від 1998 року, кожен
громадянин РФ та кожна приватна компанія РФ розглядаються міжнародними судовими
інституціями як інвестор, та користується відповідним міжнародним захистом, в
тому числі у міжнародних судових інституціях. Масштаб проблем на які
наражається Україна підтверджується й тим, що відповідно до української
статистики, Росія (юридичні та фізичні особи РФ) залишаються бути одним з найбільших інвесторів України, отже кількість
та суми ймовірних позовів важко переоцінити.
Нагадаємо що наразі міжнародні судові інституції
розглядають позови українських інвесторів в Криму саме на підставі порушення
Росією угоди про захист інвестицій. Проміжкові рішення Гаазького арбітражу
зобов’язали Росію виконувати зобов’язання по захисту українських інвесторів в
окупованому Криму, далі мова буде йти про стягнення конкретних сум на користь
українських інвесторів, що ще раз підтверджує сталість європейської практики в
таких питаннях.
Прийняття неправомірних рішень українською стороною
вибиває правову основу українських позовів та створює підґрунтя для позовів
Російської сторони до України
Більше того, не правові рішення завдають більше шкоди
саме економіці України ніж економіці окупанта, на що звернули увагу багато спеціалістів.
Давайте пам’ятати, що акції більшості великих
європейських та американських компаній вільно торгуються на світових біржах.
Отже їхнім власником або вже є або можуть в будь-яку мить стати резиденти РФ.
Приймаючи рішення щодо обмежень для російського капіталу, слід розуміти, що
подібні рішення будуть проблемою та політичним ризиком саме для європейських та
американських інвесторів, на яких так розраховує країна.
Який вихід? Діюче
законодавство передбачає чітку правову процедуру застосування санкцій до
суб’єктів РФ, і державні органи повинні діяти у відповідності до міжнародного
права. Санкції – це централізована політика центральних органів влади, а не
органів місцевої влади або окремих її гілок. Громадянське суспільство має
допомогти державі, застосувавши так звані «народні санкції», не купуючи
російські товари. І якщо, навіть, громадянське суспільство прийме рішення про
необхідність подальших дій у цій сфері тиск має бути спрямований на органи
вповноважені приймати зазначені рішення, яким аж ніяк не є органи місцевої
влади.
теги: Опадчий, влада, Україна, право, міжнародне право
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.