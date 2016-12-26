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Регистрация компании в Великобритании: конфиденциальность
26.12.2016 11:23
Тема раскрытия информации о бенефициарах британских компаний не новая и обсуждается несколько лет. Но вопросы у бизнеса еще возникают. Причиной послужила принятая Четвертая Директива ЕС, согласно которой в течение 2017-2018 годов все страны-члены ЕС должны имплементировать нормы Директивы в свое национальное законодательство. Это в первую очередь, создание централизованного реестра бенефициарных собственников компаний, который будет доступен государственным и финансовым контролирующим органам. На счет доступа к этой информации третьих лиц, это должна решить каждая страна в отдельности, в зависимости от положений национального законодательства в сфере защиты персональных данных. А цель – выявить реальных владельцев компаний, скрытых за номиналами.
Великобритания стала первой страной, которая открыла данные о бенефициарах общественности. Информация из британского Реестра Companies House может быть разглашена не только государственным и налоговым органам, но и любому физическому лицу или компании, которые имеют законный интерес в ее получении. Так Великобритания стала более открытой для всего мира, но как это отразится на бизнесе – вопрос времени.
Основные моменты, которые стоит знать
Подавать данные в Реестр должны все английские компании, независимо от формы собственности, будь то частные компании LTD, партнерства с ограниченной ответственностью LLP или публичные компании PLC. Как только информация о бенефициарах попадает в Реестр, она становится доступной для всех стран и налоговые органы любой страны могут легко получить информацию, отследить источники дохода конкретного человека и обязать его платить налоги.
Нужно четко понимать, что разглашению подлежит информация о лице, которое владеет акциями (это не относится к номинальным акционерам, которые являются только де-юре владельцами акций), осуществляет контроль над компанией, а это не обязательно конечный бенефициар (выгодополучатель). Это могут быть лица (только физические лица!), которые владеют или контролируют более 25% акций компании или 25% правами голоса, могут назначать или увольнять директоров, а также те, кто имеет контроль над компанией или влияние на ее управление. В реестр подается информация о каждом таком физическом лице: ФИО, контактный адрес для корреспонденции (может быть адрес регистрации физического лица либо регистрационный адрес компании), дата рождения, гражданство, страна и адрес проживания (адрес проживания необходимо подтверждать пропиской в паспорте или коммунальным платежом), дата вступления в компанию в качестве бенефициара и характер контроля над компанией.
Поскольку эта информация доступна общественности, законом предусмотрен определенный режим защиты:
1. Дата рождения. При обычном поиске информации в Companies House день рождения не отображается, но при запросе соответствующих органов доступна полная информация о дате рождения.
2. Адрес проживания. Эта информация может быть раскрыта только по запросу правоохранительных органов или агентств кредитных историй, в обычном поиске она не доступна. Но если адрес корреспонденции и адрес проживания совпадают, то этот адрес будет светиться в Реестре.
Не предоставлять информацию в Реестр нельзя!
Попытка «отказаться» может закончиться закрытием компании. Если в течение 2-х месяцев лицо, осуществляющее значительный контроль над компанией, не подтвердит свои данные, к нему могут применить ограничительные меры (ограничение прав, вытекающих из акций, запрет на продажу или передачу акций и т.п.). Если информация не будет подтверждена в течение 3-х месяцев, при использовании номинального сервиса, компанию принудительно закроют.
Кроме того, несоблюдение этих требований – это уголовное нарушение. За то, что компания не ведет реестр и не предоставляет данные в Companies House, либо предоставляет ложную информацию, предусмотрены штрафы и наказания, вплоть до лишения свободы на 2 года. По отношению к такому лицу Реестр также может предпринять дополнительные меры, ограждающие его от владения и контроля над другими компаниями в будущем.
Если в компании нет лиц, осуществляющих существенный контроль, это должно быть отражено в Реестре. Аналогично, если лица не установлены, но есть основания полагать, что они есть в компании. Любые изменения (смена лиц, осуществляющих существенный контроль, изменение ранее предоставленной информации и т.п.) должны подаваться в Реестр. А если никаких изменений не было, необходимо подавать подтверждение информации, как минимум один раз в год.
Лазейка есть всегда…
И всегда можно найти способ, как выполнить требования, сохранить конфиденциальность, не нарушая при этом закон.
Разделение долей (акций) в компании
Одним из вариантов, как сохранить информацию о бенефициарных владельцах, может быть дробление акций или долей. Это применимо только для тех компаний, в которых акционерами и директорами стоят «реальные» люди, а не номиналы. Что это значит.
Если в компании 5-ть и больше лиц раздельно владеют 20% (или меньше) акций или долей, и также управляют компанией, ни один из участников не соответствует нужным условиям (владение 25%) и определить лицо с существенным контролем в такой компании невозможно. Делать подобное распределение сугубо между родственниками нельзя, потому что их доли могут суммироваться и владения менее 25% в таком случае не получится.
Третье лицо, как выгодополучатель
В качестве конечного выгодополучателя компании можно указать третье лицо, которое не обязательно связано с компанией какими-либо документами. Этот человек может не являться поверенным компании и не быть указан в трастовой декларации. Но это должна быть личная договоренность с бенефициаром и обязательно бенефициар должен ему доверять. Юридически бенефициар получает от третьего лица подтверждение, что именно он осуществляет контроль над компанией. Его данные будут занесены в открытый Реестр Великобритании и будут доступны общественности. На его адрес также будет приходить вся корреспонденция по компании, адресованная реальному бенефициару. Но в этом случае нужно помнить о возможной ответственности за предоставление «не совсем верной» информации.
Номинальный акционер, указанный в трастовой декларации, как человек, который де-юре владеет долей в компании и действует от ее имени, не является фактическим выгодополучателем, поэтому и третьим лицом он не рассматривается.
Ликвидация компании
Ликвидация компании – это самый банальный способ, как сохранить информацию о владельце английской компании, но подходит он не всем. Для начала процедуры ликвидации нужно подать заявление о вычеркивании в Реестр Великобритании. Перед этим, английские LTD и LLP должны закрыть банковские счета, а партнерства LLP дополнительно не вести деятельности на протяжении последних 3-х месяцев. Процедура вычеркивания из Регистра платная и длится около 4 месяцев.
Это один из вариантов сохранения конфиденциальности, но абсолютно не выход. Если у компании уже есть определенная история, налаженные контакты с партнерами, рабочие контракты с поставщиками и производителями, своя репутация и имя – глупо ликвидироваться. Кроме того, если компания работает в ЕС (покупает/продает товары, услуги) ей необходим НДС (VAT) номер, а получить его можно только на LTD или партнерство LLP. Поэтому рассматривать ликвидацию, как вариант неразглашения информации о собственнике, всерьез не стоит.
Если перед бизнесом только стоит задача по регистрации компании, то можно рассмотреть альтернативные Англии юрисдикции, такие как Ирландия, Шотландия и Уэльс, на которые не распространяется действие законодательного акта по раскрытию информации о бенефициарах.
Использование Ирландских LTD и LP компаний
В качестве альтернативы английским LTD и LLP, можно регистрировать компании в Республике Ирландия (не путайте с Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании). Ирландские компании схожи с английскими, но на них не распространяется законодательство Великобритании. Пока Ирландия сама не создаст подобный открытый Реестр контролирующих лиц и в стране нет утвержденных законодательных актов о раскрытии информации о бенефициарах, юрисдикция является хорошей респектабельной альтернативой Англии. Кроме того, Ирландия входит в ЕС, в стране введено евро, а ставки налогов относительно невысокие.
Если правильно организовать корпоративную структуру компании, то можно работать по сниженной ставке налога на прибыль 12,5%. Это подойдет для компаний, которые являются производителями, работают с готовыми товарами, оказывают услуги и подпадают под термин «торговые компании», а также участвуют в агентских схемах. Все остальные посреднические, холдинговые и инвестиционные компании в Ирландии облагаются по стандартной ставке 25%.
Ирландское партнерство LP, как и английское партнерство, не является отдельным юридическим лицом, но без проблем может вести торговую деятельность, открывать банковские счета, заключать договора с контрагентами. Получить налоговый номер (UTR) на ирландское партнерство тоже можно, но он выдается не быстро, не раньше, чем через месяц после запроса.
Шотландские партнерства LP
Несмотря на то, что Шотландия входит в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, на нее не распространяется действие законодательного акта о разглашении информации о контролирующих лицах, поэтому шотландские партнерства также рассматриваются как альтернатива английским компаниям.
Партнерства в Шотландии имеют гибридную природу. С одной стороны, законодательные акты признают партнерства юридическим лицом (этим правом не обладают партнерства, инкорпорированные в других частях Великобритании), но с другой стороны, налоговая служба Шотландии не рассматривает партнерство как субъект правоотношений и требует оплаты налогов только партнерами, т.е. само LP налог на прибыль не платит.
Шотландское партнерство – это идеальная структура, если цель – управлять компанией одним лицом. Такие компании имеют отдельный налоговый номер (UTR), который можно получить в течение 2-х недель после регистрации компании, могут владеть активами и собственностью, заключать договора, брать кредиты, подавать иски и т.п.
Валлийские партнерства LP
Валлийские партнерства, зарегистрированные в Уэльсе, регулируются тем же нормативным актом Limited Partnership Act 1907, что и шотландские, и имеют те же преимущества. Несмотря на то, что они не являются юридическими лицами, они ведут деятельность как отдельные лица, у них есть Сертификат Инкорпорации с регистрационным номером и налоговый номер (UTR), которые идентифицируют компанию при заключении договоров. Валлийские партнерства также не подпадают под действие законодательных актов относительно разглашения информации о контролирующих лицах.
Если Шотландские и валлийские партнерства не ведут деятельности на территории Великобритании, а их партнеры не являются резидентами этой страны – это эффективный инструмент налогового планирования, позволяющий вести международную деятельность в безналоговом режиме.
Изменения в Великобритании – это только начало, поскольку подобный открытый реестр конечных бенефициарных владельцев юридических лиц должен быть создан в каждом государстве Евросоюза.
Великобритания также надеется, что ее примеру последуют и другие территории. К примеру, британские зависимые территории (Бермуды, БВО, Гернси, Джерси, Каймановы острова, остров Мэн) согласились сотрудничать с Великобританией по предоставлению информации о бенефициарах компаний. Они договорились, что информация будет предоставляться по запросу в электронном виде в течение 24 часов, а если вопрос срочный – в течение часа. Впервые Великобритания получает доступ к информации о реальных владельцах компаний, зарегистрированных на этих территориях. Но сделать реестр бенефициаров публичным зависимые территории пока отказались из соображений безопасности.
Летом этого года к перечню стран, готовых обмениваться информацией о бенефициарах, присоединились Индия, Колумбия, Чили и Молдова. Текущий список включает уже 48 государств. Все страны согласны, что автоматический обмен информацией должен предусматривать не просто обмен, а гарантировать сохранность и конфиденциальность полученной информации. Это должен быть международный стандарт, обязательный для всех стран.
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