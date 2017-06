Сучасна парадигма бізнесу Поделиться: Віртуальне середовище стало невід’ємною частиною нашого життя, в якому сформувалися свої напрями, сфери, течії. Нові медіа надають нам величезну кількість можливостей, як для сприйняття, використання на власний розсуд, так і для прямої трансляції інформації. Виникають нові активи, які створюють нові цінності, практикується нова логіка організації економічних процесів. Та й важливість виходу на індивідуального споживача постійно знижується і в перспективі впаде до нуля. Більшість молодих людей, зазираючи у майбутнє, намагається знайти власну нішу і втілити свій ентузіазм у прибутковій сфері. З проникненням Інтернету в кожний закуток, все більше людей задумується над власним інтернет-проектом, який зможе забезпечити не тільки моральне задоволення і професійне зростання, але також дасть можливість отримати довгоочікувану матеріальну свободу. Інтернет-бізнес – це поєднання всіх видів комерційної діяльності та ділової активності в рамках електронної мережі. Передбачається, що такого роду підприємницька діяльність дає можливість одночасно задовольняти і потреби користувачів Інтернету, і отримувати особисті блага натомість. В період стрімкого розвитку інформаційних технологій в світовій павутині з’явилася велика кількість електронних магазинів, в яких можна напряму вибрати та замовити потрібний товар чи послугу. Завдяки цій же павутині у кожного «новоприставленного підприємця» є можливість дослідити сегмент, який користується найбільшою популярністю, привабливу ціну для своєї продукції, конкурентне середовище, а також побудувати логічний ланцюжок для спілкування з клієнтом. Та, одночасно з побудовою бізнес-моделі та стратегією розвитку такого бізнесу, в першу чергу, варто задуматись про питання системи його оподаткування. Як і для будь-якого бізнесу, для отримання права торгівлі через Інтернет необхідно зареєструватися суб’єктом підприємницької діяльності та стати на облік в органах Державної фіскальної служби. На сьогоднішній день в переліку нормативних актів України спеціальний документ, який би повністю регулював торгівлю через Інтернет, відсутній. Та, враховуючи специфіку операцій, даний сегмент регламентується тими самими нормативами, що й всі інші види торгівлі (за винятком кількох спеціальних норм). Насамперед зазначимо, що через Інертнет-магазини переважно здійснюється продаж товарів та надання торгівельних послуг кінцевому споживачу. Тому, такий вид діяльності – це ні що інше, як роздрібна торгівля. Крім того, враховуючи, що договір складається на відстані, торгівля здійснюється поза торгівельними мережами, а вибір та замовлення товару не збігається в часі з фактичною передачею товару покупцеві, продаж через Інтернет-магазини слід вважати одночасно як «продажем товарів на замовлення», так і «дистанційною торгівлею». Що стосується вибору організаційно-правової форми для господарювання, то рекомендується зареєструвати ТОВ та обрати вид діяльності КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля, здійснювана фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет» у відповідній Держадміністрації за місцезнаходженням такого підприємства. Та й при прийнятті рішення щодо обрання більш прийнятної системи оподаткування юрособам з таким КВЕД зручніше застосовувати спрощену систему оподаткування. Також, не слід забувати, що у випадку досягнення за 12 календарних місяців обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг на суму 1 000 000 грн., необхідно обов’язково зареєструватися ще й платником ПДВ. Правда, якщо є велике бажання, то можна в будь-який момент написати заяву та зареєструватися добровільно, оскільки Податковий кодекс таке право надає. На перший погляд здається, що якщо бізнес on - line , то й питання з витратами на офіс відпадає. Але таке уявлення хибне. Обов’язковою умовою реєстрації ТОВ є саме місцезнаходження такого суб’єкта господарювання, тобто, реєстрація юридичної адреси. Красивий офіс в центрі? – Як варіант. Та у випадку з інтернет-магазином раціональніше було б відразу відштовхуватися від майбутніх обсягів продажу та технічних характеристик товарів, і розглянути можливість наявності складського приміщення. Ще одним важливим моментом при веденні бізнесу через Інтернет є порядок розрахунків: готівковий та безготівковий. При безготівковому розрахунку після оформлення замовлення покупець отримує рахунок на оплату товару, у відповідь на який надсилає кошти на поточний рахунок продавця. Розрахунок готівкою покупець здійснює в момент отримання товару у себе вдома чи у приміщенні офісу продавця. В останньому випадку, кошти проводяться через РРО (наявність якого є обов’язковою умовою) та видається фіскальний чек. Варто зауважити, що навіть якщо інтернет-магазин надсилає товар кур’єром, ні в якому разі не варто позбавляти свого покупця права на отримання чека. Можна зробити висновок, що система оподаткування інтернет-бізнесу в Україні така ж сама, як і для звичайного бізнесу. Та й фіскальна служба буде застосовувати ті ж самі засоби контрольно-перевірочної роботи до Інтернет-торгівлі, що вона застосовує до інших торгівельних компаній. Однак, якщо з on - line - продажем товарів дійсно все досить легко та прозоро , то не слід забувати, що світова павутина дає значно більші можливості, ніж просто «придбай товар, не встаючи з дивану». Чи так все прозоро, якщо твій бізнес в інтернеті – це YouTube-канал? Хто і коли у такому випадку зобов’язаний платити податки? Спробуємо розібратися. Заробляти гроші на YouTube-каналі стало модно. Ті, хто це зрозуміли раніше, зараз пожинають плоди свого успіху та вільно діляться своїми секретами у виборі необхідних для такого бізнесу відеокамер, якісних мікрофонів, контенту, освітлення та місця для зйомки. Однак, як тільки виникає питання розміру фактичного заробітку, на відповідь сподіватися не варто. Ця тема - табу. Але чому? Невже такі дії з позиції: не знаєш розмір доходів, не визначиш об’єкт оподаткування? Як уже згадувалося вище, в українському законодавстві відсутні норми оподаткування доходів, отриманих від ведення бізнесу у мережі Інтернет. На сьогодні є тільки загальна вимога, що доходи отримані через Інтернет повинні оподатковуватися. Але чіткого алгоритму дій при отриманні доходів через Webmoney та їх оподаткування немає. Єдине, що беззаперечно вимагається від on - line бізнесменів – це декларувати свої доходи. Тобто, якщо громадянин України регулярно займається (чи буде) займатися діяльністю, яка відноситься до підприємницької (за класифікатором КВЕД), то він повинен зареєструватися підприємцем. Для фізичної особи – це реєстрація ФОП із найпростішою системою роботи на єдиному податку. Але як вчинити, якщо ви звичайний хлопець чи дівчина, який веде власний відео-блог на YouTube - каналі та отримуєте доходи з джерелом походження із-за кордону? Відповідно до діючих норм Податкового кодексу такі доходи повинні обкладатися ПДФО за ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Таким чином, суму доходу ви маєте перевести у гривні за офіційним курсом НБУ на дату його отримання, а за підсумками року - виконати свій обов’язок перед державою та подати декларацію про майновий стан, з подальшим оподаткуванням доходу та сплатою податку. Діючі норми ПКУ дозволяють зменшувати суми нарахованих податків за українськими законами на суми податків, які сплачені в казну іноземної держави. Тобто, на ті податки, які за вас (адміністратора YouTube-каналу) вже заплатив G oogle чи YouTube. При чому , варто врахувати, що така пільга є можливою лише за наявності «на руках» офіційного документу фіскальної служби тієї країни, де були сплачені податки. Авжеж, такого «папірця» звичайний хлопчина не має. Але, як правило, податки на доходи (тим більш, пасивні) в західних країнах набагато більші, ніж в Україні, тому, швидше за все, сплачені за вас «західні податки» з лишком перекриють суму, належну до сплати «українського» податку на доходи. А тому й платити в бюджет нічого не доведеться. Однак, вищеописані ситуації - занадто спрощений підхід до проблеми. Послуги, які надаються, наприклад, Google чи Facebook - це абсолютно новий ринок, звичні рамки оподаткування якого занадто викривлені призмою Інтернету. Адже, ні «місце постачання» таких послуг, ні «об’єкт оподаткування» точно визначити не має можливості. Та й сфера контролю фіскальних служб на світову мережу не поширюється. В той же час, проблема має й інший аспект: операції українських компаній з надання рекламних послуг через мережі Інтернет іноземним користувачам (наприклад: платне просування сторінки в Facebook) не повинні обкладатися податками в Україні, оскільки такі послуги будуть вважатися наданими не на митній території України. Крім того, платежі міжнародним корпораціям можуть бути також об’єктом оподаткування податком на репатріацію як дохід від розважальних послуг, наданих на нашій території. А тут вже ситуація серйозніша. Адже, платежі від українських споживачів, зазвичай, йдуть іноземним корпораціям за кордон у валюті, а значить, йдеться про досить серйозне джерело поповнення бюджету, враховуючи масштаби та перспективу розвитку цього ринку. Час іде. Еволюція дихає в потилицю. Нова ера принесла із собою новий погляд на всі сфери бізнесу. Вже сьогодні сучасні техно-механізми мають вагомий вплив на цикл виробництва, продажі, а також побудову взаємин, як із клієнтами, так і всередині самих компаній. Швидкість технологій воістину вражає, а стежити за ними стає все складніше. І, нажаль, ті, хто не буде встигати за глобальними змінами, мають значні ризики залишитися на узбіччі бізнес-магістралі. теги: налогообложение, интернет-бизнес, youtube Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. 