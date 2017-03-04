«Не ходіть до лікарів – від хвороби рятують тільки молитви»

«…а хто нам не вірить – того проклянем!». Одна з нових схем заманювання людей до тоталітарних організацій (сект): шахраї в соцмережах відвідують сторінки хворих дітей і обіцяють їхнім батькам, що через молитви дадуть одужання.

«Не ходіть до лікарів, бо дитина смертельно хвора і врятувати її можна лише за допомогою молитви», - переконують аферисти. Сумно, але трапляються ті, хто повірили їхнім обіцянкам. Коли людина опиняється у складній життєвій ситуації та почувається безпорадною, її здатність критично оцінювати пропозиції про допомогу (тим більше такі, що надходять від незнайомих осіб) суттєво знижується. Про це чудово обізнані шахраї, котрі не відчувають жодних докорів сумління, коли беруться обробляти ту чи іншу потенційну жертву – наприклад, маму, котра відчайдушно намагається врятувати, відвоювати у тяжкої хвороби своє маленьке дитя.

Спочатку познайомлю вас з однією прихожанкою організації «Посольство Благословенного Царства Божьего для всех народов», яка близька до Сандея Аделаджи.

На каналі Ютуб є цікаве відео (дивно, як прихильники кримінального пастора досі його не видалили), називається воно «КАК ЭТО БЫЛО. Посольству Божьему 20 лет. 2001 год (Часть 11)» .

Отже, на відео громадянка Вікторія Іллівна Павленко (вона зараз також може фігурувати у різних соцмережах під прізвищем Гайфудінова) розповідає про те, чому їй сподобалося у цій церкві:

– Тому що там усе організовано дуже чітко, і точно як у кримінальному світі!

До мене звернулася дівчина, якій довелося поспілкуватися з громадянкою Павленко (Гайфудіновою) за таких обствин. Пані Аліна (ім’я змінено) одержала у приват повідомлення, в якому містилося посилання «допоможіть на лікування хворій дитині», тобто прохання про перерахування коштів. Аліна вирішила спочатку переглянути сторінку мами дитини, й там побачила, як Павленко промивала мозок бідолашній згорьованій жінці, розповідаючи про те, що дитина хворіє через розпусний спосіб життя мами.

«Розплата за гріхи», на твердженнями Павленко, полягала в тому, що мама хворої дитини займалася сексом до шлюбу, але якщо прийти до них у церкву, то нібито «всі гріхи простяться, і за молитви дитина одужає».

- Це шахраї, не давайте їм гроші, - сказала Аліна матері хворої дитини.

На це Павленко стала прямо там проклинати Аліну та її сім’ю «до 7 коліна»:

- Щоб ви померли всі й «рід пересікся»!

На зауваження про те, що бажати людям смерті, гніватися і проклинати – це теж порушення тих християнських заповідей, про які так багато розповідають прихильники «церкви», котрі позиціонують себе неабиякими праведниками, громадянка Павленко (Гайфудінова) заявила, що «…проклинати – це правильно за Біблією», й вона має на це «повне християнське право».

В історії Павленко-Гайфудінової про «шлях до духовності» красиво все. В ній присутні всі обов’язкові елементи «праведності»: колишня наркоманка, п’яниця і дружина бандита шукала «світло істини» та знайшла його в організації Аделаджи.

А чого варте одкровення Павленко (Гайфудінової) про те, як вона вперше потрапила до організації!

- Я прийшла до церкви, щоб розшукати і побити одну знайому. Я побачила її в залі, сіла поряд і стала чекати, коли ж вона піде до туалету, щоб я змогла там її побити, але вона довго не йшла до туалету…





На момент зйомки відео (2011 рік), як проголосила сама Павленко (Гайфудінова), вона є «президентом громадської організації «Мир щасливих жінок» і головою комітету при Монмолодьспорту України. Це вкотре підтверджує той факт, що керівники й ідеологи тоталітарних організацій і декструктивних культів, які діють в Україні, намагаються загітувати до своїх лав або провести до владних структур держави своїх представників.

У МОН України, за словами Павленко (Гайфудінової) працює її подруга, теж колишня наркоманка (а ми дивуємося, чому такий безлад зі шкільними програмами та звідки стільки проблем в освітній сфері). Чоловік (чи то колишній чоловік) Гайфудінової – він же колишній бандит, зараз є спортсменом і теж певним чином пов’язаний із цим міністерством і його програмами.

Безпепечно, повернення колишніх наркоманів і асоціальних особистостей до нормального життя – це похвально. Однак в усіх тоталітарних організаціях і неокультах цей напрям діяльності використовується виключно з метою агітації населення вступати до них і брати участь в їхніх проектах, які, м’яко кажучи, не надто узгоджуються із приписами законодавства. Шахрайство під виглядом «благодійності» - це лише один, найбільш безневинний його прояв. А от коли до чиєїсь родини прийшло лихо і смертельна хвороба загрожує дитині, то відповідальність за її порятунок несуть виключно батьки (чи особи, що їх заміняють), адже саме вони обирали ті чи інші методи лікування. В разі, якщо батьки повірять у «перемогу молитов над медициною», то тільки вони будуть винні у спричиненні тяжких наслідків через недбалість і власну самонадійність. На жаль, ціна такого усвідомлення надто висока – життя власної дитини. І коли настане розчарування, то буде вже запізно щось виправити.