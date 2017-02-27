У СТІНАХ МІНЮСТУ ПРИХИСТИЛИ ШАХРАЇВ

Днями центром столиці «гуляло» запрошення: як водиться, «всього один день», - мовляв, поспішайте, не упустіть свій останній шанс.





Місце проведення – актова зала Міністерства юстиції України (вул. Січових Стрільців, 73, 2-й поверх), як і було зазначено у рекламному флаєрі.

Втім, Мінюст має повне право надавати свої приміщення на умовах, наприклад, оренди тим чи іншим суб’єктам – законодавство та статутні документи цього не забороняють. 25-го лютого був вихідний день, тобто робочому процесу «служіння» наче й не заважали. Своєю чергою, якщо об’єднання християнських церков «Новое поколение» зареєстровано відповідно до закону, то формально вважається, що вони діють на легальних засадах. Однак на сайті організації не міститься відомостей про те, де, коли і в якому статусі вона була створена і зареєстрована.

Що означає звання (чи то ступінь?) «міжнародний євангеліст»? Громадянин Дмитро Макаренко позиціонує себе як «відомий проповідник і служитель», котрий успішно проводить «унікальні крусейди пробудження».

І ще одне нове слово – крусейд. Скільки ж їх таких, незрозумілих – сатсанги, рітріти, асани, медитації…

За визначенням, крусейд (від англ. сrusade – хрестовий похід) у протестантизмі (як правило п'ятидесятницького толку) являє собою місіонерську поїздку. Це може відбуватися як на запрошення, так і за власною ініціативою. Крусейд включає організацію релігійних зібрань (в церквах або орендованих концертних залах) і проповіді. Як правило, крусейд включає в себе відвідування декількох міст, постаючи своєрідним аналогом гастролей. Консервативні деномінації критикують крусейд як форму прозелітизму.

Здається, наразі нічого загрозливого. А як ви гадали, що вам одразу скажуть правду – і про пожертви, і про промивку мозків, і про контроль свідомості? То все чекатиме на нових адептів попереду (якщо вчасно не розпізнати небезпеку).

А спочатку будуть красиві обіцянки та різні «свідчення» щасливих очевидців. Нібито «величезна кількість людей зцілилися від різних захворювань і недугів, назавжди позбулися шкідливих звичок. Бачимо, який універсальний метод – можна лікуватися від діареї, нежиті, кашлю, псоріазу, шизофренії, клептоманії та простатиту, адже так і оголошено: євангельські служителі зцілять від усього. А насправді позбавлять вас, хіба що, від грошей та від власної волі.

І нібито громадянин Дмитро Макаренко під час служінь здатний явити народові дива: і глухі в нього починають чути, і кульгаві починають ходити.

А тепер про «кухню», де готуються «дива»: у залі щоразу обов’язково присутні підсадні, або «актори». Вони відвідують кожен з таких заходів.

Одні будуть розповідати всякі зворушливі історії зі свого життя – наприклад, про «дивовижне зцілення» від якоїсь невиліковної чи запущеної хвороби. Глядачів завжди зворушують історії про боротьбу зі смертю та перемогу світлих сил, про втручання потойбічного тощо.

Другі актори будуть виконувати ролі піддослідних: приїдуть на інвалідних візках чи пришкандибають на милицях, аби після диво-молитви встати з них і тріумфально піти своїми ногами під шквалом аплодисментів захопленої публіки. І ніхто не буде запитувати про медичні висновки, що підтверджують такі «зцілення». Зухвале, цинічне знущання над людьми з інвалідністю!

Другий з модераторів заходів – громадянин Андрій Тищенко ся пише як старший єпископ церков «Новое поколение». Як ідеться з анонсу, він спеціалізується на боротьбі з чаклунством, прокляттями і залежністю.

Чому на це є попит і кому воно потрібно? - здивуєтеся ви. А попит існує. От, скажімо, скільки серед ваших знайомих таких, хто вірить у родове прокляття? Серед людей з вищою освітою таких більше половини. А може, і відсотків 80…

Щодо залежності, то громадянин Тищенко професійно поставить вас у таку – вас буде тягнути на ці крусейди та зустрічі з неймовірною силою. Там же всі такі добрі, такі щасливі, така чудова атмосфера, - кажуть ті, хто щиро увірували в ці театралізовані вистави. І коли спеціально навчені служителі будуть обходити залу зі скринькою для пожертв (допомоги, донацій, інвестицій – воно може називатися по-різному), то всі, підкоряючись загальному натхненному настрою, без коливань будуть класти до неї кровно зароблені купюри.

Разом громадяни Макаренко і Тищенко будуть помпезно «молитися особливою молитвою». Одна з основних ознак тоталітарної організації – це наявність певної методики, що вважається унікальною, а її застосування можливе тільки у межах і за допомогою організації. В даному випадку в заходах Макаренка-Тищенка такою «особливою молитвою» було анонсовано молитву згоди (з Євангелія від Матфея). Якби ці молитви дійсно діяли, то і не було б потреби орендувати залу в Мінюсту, друкувати і поширювати запрошення – достатньо було б скооперуватися із сусідом, з другом, разом помолитися і одержати бажане. Але ж весь фокус у тому, що перевірити і чимось виміряти ефективність їх дії неможливо, а тому можна скільки завгодно маніпулювати людською вірою!

Чинне законодавство України забороняє проведення цілительства на масову аудиторію або з використанням засобів масової інформації, таких як телебачення. Але цю заборону нескладно обійти, якщо назвати заходи «служінням», «погодженою молитвою». Зрештою, можна і крусейдом обізвати. Тоді можна вільно оболванювати народ, відверто брехати в очі та показувати постановочні спектаклі про «дивовижне зцілення», а потім набивати кишені пожертвами від довірливих.

Головний капітал кожної з таких організацій – це люди й тільки люди. Навіть не гроші, бо матеріальні блага будуть лише тоді, коли за «церквою» йтимуть все більше й більше послідовників. Ключове – це людські душі та серця. Тому «церкви» конкурують між собою, намагаючись долучити до своїх лав нових прихильників, які будуть фанатично віддані навіяним їм ідеалам і цінностям.

Але способи протидії таким шахраям існують. Для цього необхідно доопрацювати наше надзвичайно ліберальне у відношення до релігійних та інших організацій законодавство та доповнити його положеннями, що передбачають обов’язковість повного інформування організаторами всіх потенційних учасників про факти змін, що відбулися зі станом здоров’я тих чи інших «свідків». Це мають бути документально оформлені і видані компетентними органами висновки фахівців (медиків, наприклад). З діагнозами та результатами обстежень на відповідну дату.

Немає висновків – до побачення, жодних крусейдів із сатсангами. Бо красиво розповідати можна все, що заманеться. Без документального підтвердження всі подібні оповідки залишатимуться тільки творами усної народної творчості, що розраховані на те, щоб сприйматися присутніми на віру. Зловживання ж довірою з метою заволодіння матеріальними цінностями мовою права іменується одним словом – шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу України).

Отже, а на випадки, коли в будь-якого громадянина виникнуть сумніви у правдивості свідчень, історій і висновків, завжди можна перевірити їх достовірність у відповідному закладі, що його видав. Якщо документи є сфальсифікованими, то будуть і чітко визначені суб’єкти відповідальності.

Може, Мінюст нарешті про це подбає?