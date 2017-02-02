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Барвінок. Сміттєвий колапс насувається на Ужгород
02.02.2017 15:08
Обсяги твердих побутових відходів, що утворилися у
місті Ужгороді (лист виконавчого комітету Ужгородської міської ради від
07.07.2016 р. за вих. № 1928/03-17) становлять: за 2012 – 2015 рр. –
1 014 000 м3, або 119 149 т; в середньому за рік – 250 000
м3, або 29 377 т.
Морфологічний склад відходів:
Як не дивно, але найбільшу частину – 40% становлять
не харчові відходи (як у більшості інших міст і областей), а змет з вулиць, каміння і
будівельне сміття. Щодо останнього, то саме будівельні відходи використовують
на полігоні для пересипання шарів сміття з метою запобігання займанню. На кожні
2-3 м ущільнених (спресованих) побутових відходів робиться насип землі або
будівельних відходів на 0,5 м – в такому разі у випадку займання вогонь
пошириться тільки на верхній шар, і не піде вглиб.
На даний час наявний один полігон з приймання та утилізації сміття площею 9 га, що розташований у с. Барвінок Ужгородського району. Він поділений на три карти.
У 2016 р., після проведення комплексної перевірки
безпеки подібних об’єктів у зв’язку з трагічними подіями на Грибовицькому
сміттєзвалищі біля Львова, у висновку комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено терміновість підняття опорної
стінки на першій карті (т.з. «перший полігон») або, як інший варіант –
відкриття нової карти.
Полігон було введено в експлуатацію з 1998 р. На той час котлован глибиною 6 м планувалося використовувати, щонайменше, протягом 25 років, але практика показала, що розрахунки виявилися неправильними – тільки через надходження значної кількості пластикової тари котлован заповнився дуже стрімко, й тепер гори сміття продовжують зростати й височіти. За 15 років технологічну потужність полігону було майже повністю вичерпано.
Ужгородці пам’ятають, як у 2007 р. тут сталося
наймасштабніше загоряння – зайнялося 2 га сміття, а тушіння пожежі тривало більше
двох тижнів. Тоді все місто було оповито їдким димом. Зараз – у холодну пору
року, ризик повторного займання є мінімальним, але влітку достатньо лише уламка
скла від розбитої пляшки та сонячних променів.
На полігоні віднедавна облаштовано газовідвідну
систему, що убезпечує сміттєзвалище від повторного виникнення пожеж. Свердловини
забезпечують викачування біогазу. По периметру полігону було зроблено насип для
запобігання засміченню прилеглої території. Однак вжитих заходів наразі
недостатньо, адже вони не охоплюють всю територію сміттєзвалища: випаровування
є легкозаймистими, й у разі загоряння доведеться рекультивувати всю територію
та закривати полігон.
Зараз на полігон вивозять відходи не тільки з м.
Ужгорода, а й з Ужгородського району та сусіднього Перечина. Оскільки полігон
на сьогодні практично повністю вичерпав свою технологічну потужність, у
поточному 2017 р. він вже не зможе вмістити відходи, а тому потребує
невідкладного розв’язання питання відкриття нової карти сміттєзвалища та
рекультивації наявних.
Також на рівні місцевої влади обговорюється
питання спорудження сміттєпереробного заводу. Попри те, що потреба в такому об’єкті
продиктована реаліями життя, для реалізації проекту існують суттєві перешкоди.
Передусім, це категорична позиція самої громади – мешканці обурені через те, що
їм про це нічого не відомо, жодних обговорень і громадських слухань не
проводилося. Через відсутність належного діалогу з громадою люди не обізнані з
приводу перспектив і просто бояться, що надалі їхнє життя може перетворитися на
існування посеред сміттєзвалища.
Також існує проблема визначення місця для
розміщення полігону, а воно має відповідати низці обов’язкових вимог: наявність
дозволу місцевої ради, розташування на відстані від населеного пункту, проходження
підземних водних горизонтів на глибині не менше 6 м. При цьому має бути
враховано й відстань від найближчих населених пунктів (як мінімум, на 3 км). Тому
протягом останніх декількох років питання про виділення земель під новий
полігон залишається нерозв’язаним.
ТОВ «АВЕ Ужгород» здійснює збір та вивезення
твердих побутових відходів на полігон, де вони приймаються, обліковуються та
утилізуються. За приблизними підрахунками, щомісячний обсяг надходження
побутових відходів з об’єктів житлової забудови, приватного сектору,
підприємств, установ і організацій усіх форм власності становить від 18 до 22
тис. м3, а це приблизно 15-20 вантажівок сміття. Щоденний обсяг
сміття, що надходить до полігону, сягає 500-550 м3 відходів.
Як повідомляють очевидці, «в Ужгороді всі без винятку смітники розподілені між циганськими
родинами. У теплу пору року там постійний патруль з циганчат, що стежить за
збереженням цінного ресурсу. Увечері приїжджає віз, на нього вантажать
відібране за день багатство і стара шкапина відвозить його в невідомому
напрямку. Все дуже організовано і працює як годинник», - пише блогер Pauluskp.
Полігон біля с. Барвінок може бути закрито лише
тоді, коли буде вирішено питання щодо визначення та відкриття нового місця
видалення відходів. Вже у поточному році, враховуючи те, що ресурс полігону
практично повністю вичерпано, зовсім скоро може статися так, що для видалення
відходів на діючому полігоні просто не залишиться місця, і тоді всього за
тиждень місто Ужгород потопатиме у смітті.
Фото: Konstantin Prah
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