Спілкування з шахраями-«цілителями» (посібник)

Декілька простих запитань, і перед нами замість майстра-винахідника з претензією на «відкриття, що змінило світ» постає жадібний хамовитий невіглас.

В Україні діагноз «рак», на жаль, досі є рівноцінним смертному вироку. Медичних препаратів для лікування онкологічних захворювань в країні немає від слова взагалі. Для того, щоб їх замовити з-за кордону, а потім ввезти через митницю і доправити до місця призначення (з дотриманням температурних умов і термінів зберігання, у спеціальних контейнерах), потрібно одержання відповідного дозволу від МОЗ. А ці бюрократичні процедури потребують часу й неабиякої моральної витримки.

На тлі останніх новин про стан медицини і припинення фінансування окремих її напрямів, пов’язаних з лікуванням онкохворих пацієнтів цілком очікувано з’являється безліч «ентузіастів-винахідників», які позиціонують себе авторами «унікальних методик» позбавлення не тільки від раку, а й від будь-яких інших хвороб без ліків і без медичного втручання.

Наприклад, один з таких «цілителів» є автором книжки «Открытие изменившее мир». Це товариш називає себе «майстром» з лікування онкології без ліків, і зараз він саме збирає клієнтів на один захід під виглядом семінару на тему «Открыт способ избавления от рака». І, як гадаєте, де семінар буде проводитись? В Україні? Ні, Єгипет! Вартість квитка становить 350 доларів на 7 днів, до неї також входить «правильное питание под контролем мастера».

Нещодавно «майстер» повернувся з чергового такого семінару, й тепер формує групу на наступний.

Однак і безкоштовні заходи він теж проводить – куди ж без цього.

Схуднути, нормалізувати тиск, покращити стан шкіри, відновити зір і слух, помолодшати? Для декого така пропозиція є дуже привабливою. Цікаво тільки: а якщо, скажімо, в когось одна нога коротше за другу – то як, відросте?..

Причина всіх хвороб, на думку розробника – це наявність паразитарної мікрофлори в організмі людини. Всі форми лікування у медзакладах він вважає неправильними, небезпечними, а те, чому навчають у медуніверситетах – непотрібними знаннями, котрі нібито тільки «заважають». І, звісно ж, обов’язково треба згадати про знаменитостей:

Також «майстер» розповідає про свою методику очищення печінки. На його сайті й на сторінках у соцмережах демонструються фото, на яких нібито каміння, якого він позбувся.

Однак давайте почнемо з того, що печінку очистити неможливо у принципі. Офіційною медициною, котру так зневажає «майстер», давно доведено, що печінка є органом, що самоочищується. Так закладено природою. Діаметр протоків цього органу є таким, що не пропустить «каміння» такого діаметру, як показує «цілитель».

Фахівці-медики (ті самі, котрих «гуру» вважає невігласами) проводили дослідження, що показали: використання таких засобів, як рослинна олія з лимонним соком не тільки не сприяє очищенню печінки, а навпаки – викликає утворення хімічних сполук і є шкідливим для здоров’я.

Натрапити на шахрая може будь-хто. Припустимо, ви є користувачем якоїсь соцмережі. От, читаєте собі, спілкуєтеся, нікого не чіпаєте – аж раптом надходить вам пропозиція віртуально затоваришувати, а побічно – ознайомитися з унікальною методикою.

Тут варто спитати, яку освіту має «винахідник». Не переймайтеся – спочатку він не буде хамити, бо коли треба назбирати грошенят, він змушений буде намагатися підтримати розмову.

А поки переглянемо його сайт, що чомусь розташований у доменій зоні .ru, хоча сам «майстер» з України. Там доволі феєрично розписано про «шкоду від медицини». І пропонується купити книжку за 20 доларів (приблизно 560 грн.).

На сайті «цілителя» також є відео з назвою «Избавление от онкологии», де він розповідає про свій «унікальний спосіб». Виявляється (цитую): «…синяк с течением времени сам проходит, а кость если привязать к палке сама сростётся...».

Отже, аби вилікуватися, потрібно лише почекати.

Далі: «клетки крови живут 3-е суток». Оце так! А медики твердять, що ці клітини живуть 90 – 120 діб!

І ще: «эпителий кишечника живёт 5-7 дней». Але з довідково-енциклопедичної літератури можна дізнатися, що цей термін становить 1-2 дні!

Наш доморощений «знахар» не володіє базовими знаннями з медицини, а вже готовий лікувати онкологію. Цей чоловік десь щось читав, вивів свою «методику» (спосіб вилікуватися від усіх хвороб) і тепер намагається на цьому заробити. «Цілитель» має загальні знання для рівня школи, десь на слабеньку «трієчку», які він начерпався останнім часом з Інтернету. Так, наприклад, поняття інстинкт самозбереження автор підміняє в своїй методиці поняттям «боль-болезнь» і так далі.

Прямо на запитання він не відповідає. Якщо не сподобається лікування та воно не дасть результатів, то можна просто видалити його з друзів і звертатися до лікарів, які здивовано скажуть: а що ж ви тягнули з часом?!!

Розробник визнає, що не має спеціальної освіти, а на запитання про реальні приклади зцілення конкретних людей за допомогою його методики відповідає:

Потім «майстер», що пропонував метод лікування від онкології, несподівано заявляє, що насправді він нічого не лікує:

Ознайомитися зі змістом книги можливості немає, а сам автор починає апелювати до того, що не всім наразі це потрібно (що викликає сумніви в існуванні такого видання взагалі):

Однак своє відео він називає «Онкология рак побеждён! Открытие века». Як бачимо, автор ухиляється від терміну «лікування». Хто ж він тоді, хіба не цілитель? А він – тільки духовний вчитель, майстер: дає поради, що тобі слід робити, ти це робиш, але робиш на свій страх та ризик і тільки ти і будеш нести відповідальність за то, а він – ні, адже не лікував, а був лише «духовним наставником». Сам він вважає себе «доктором около всяческих наук».

На сайті «цілителя» є ще одне відео про мікробів і мікрофлору, на якому автор просто вбиває своїми знаннями: «…погладили собаку, корову себе, и не моют руки, и берут всё в рот. И это нормально, потому что та микрофлора полезна».

Вірогідно, на автора раптово зійшло «прозріння». Коли це сталося, він зрозумів що медицина це «помилка», і він – небесний лікар, усіх вилікує своєю методикою, яка викладена у його книзі. А до книги, своєю чергою, слід спочатку «дорости духом» та назбирати грошенят, бо вона дорого коштує – 100 доларів за брошуру на 48 аркушах.





Всі відомі мені автори (незалежно від галузі знань), що теж публікують свої друковані праці, зазвичай спочатку вивчають джерела літератури та мають відповідну фахову підготовку (медицина, економіка, юриспруденція тощо). Вони не є «доморощеними» претендентами на «відкриття світового масштабу». Чесні автори встановлюють і адекватні ціни на свої книги. Як приклад, книга «Адвокатська техніка (підготовка до процесу і методики переконання» коштує всього 300 грн., а не 100 доларів. Видання є у вільному продажі. Її автор не боїться викладати у публічний доступ її зміст, адже ця праця готувалася для людей і для загальної користі.

Але наш «знахар» вважає, що його праця краще за всі світові аналоги:

Дивна й реакція «цілителя» на висловлені сумніви в його «методиці», адже тут він починає залякувати різними страшними хворобами.

І відверто вимагає гроші.

В кожному, хто не бажає дати йому грошей, бачить ворога, що нібито має намір вкрасти його «унікальну книгу».

З неплатоспроможними клієнтами розмова в «цілителя» коротка.

- У цьому листуванні, - зазначає юрист Андрій Овчаров (м. Енергодар), котрому довелося поспілкуватися з цілителем, - я хотів провести невеличке «дослідження» та знайти людську правду й совість. А як виявилося, її немає, замість правди людям продають химеру. Надаючи переписку Вам, я не намагаюся його осміяти, бо бачу, що він психічно хворий. Я хотів Вам показати: ось є така категорія людей, які вважають себе спеціалістами широкого профілю. Вони переконані, що розуміються на всьому краще, ніж досвідчені фахівці. За їх власними твердженнями й оцінками, їх рівень такий високий, що вони, без відчуття докорів сумління, вимагають аж 100 у.о. за 48 сторінок тексту, що є просто чернеткою. Мабуть, то так дорого коштує «Божа ласка», про яку говорить «цілитель». Цей чоловік, так званий «помазаник» Божий, просто засипаний брехнею так, що вона стирчить з його рукавів.

Тому перш ніж довірити своє здоров’я чи здоров’я своїх рідних подібним «знахарям», слід спочатку все добре обміркувати та зважити. Слід розуміти, що за цей необдуманий крок і за подальше «одужання», відповідальність буде лежати саме на Ваших плечах.

Під час прослуховування лекцій від таких «знахарів», постійно тримайте в голові такі запитання:

- Чи я дійсно довіряю своє життя нефахівцю?

- Чи я дійсно впевнений у тому, що час та кошти, згаяні на прослуховування лекцій та замовлення сумнівної літератури, не будуть витрачені марно?

Прошу, намагайтеся не приймати рішень на користь «знахаря» під час семінарів, або відразу ж після них. Надайте собі певний час та більше дізнайтеся про «майстра».

Не бійтеся ставити запитання. Консультуйтеся з лікарями.

Не відключайте свій розум, будьте пильнішими та не будьте схожими на осліплених довірою дурнів. Адже від дурості та до біди – дуже умовна відстань, а життя ми маємо єдине.