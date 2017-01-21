«Команди людства» і «народний мер» Слов’янська

Езотерика була тільки ширмою, за якою готувалися «загони самооборони» на Донеччині та вчинялися криваві розправи над патріотами України.

Впізнали? Він у білому светрі, посміхається золотими зубами. Фото – з так званого «Русскоязычного портала Команды человечества», 2014 рік. Ресурс діє й донині, він об’єднує прихильників езотеричних ідей «єдності й Нової духовності», людяності й гуманізму.

– Я готовий обміняти «голову на голову», адже ваш син – ворог, який ступив на мою землю, - заявив на прохання згорьованої матері звільнити з полону її закатованого сина-студента «найлюдяніший з людяних» – самозванець, псих і наркоман В’ячеслав Пономарьов.

…Раніше – ще до війни, майбутній «народний мер» і його товариш – майбутній керівник «Команди людства» Іван Дегтяр були партнерами по бізнесу. Вони мали миловарний завод, котрий працював лише на замовлення для Міноборони РФ. Самої продукції ніхто й ніколи не бачив, а от гроші на рахунки надходили постійно.

Громадську організацію «Команда людства» (далі – КЛ) було зареєстровано у липні 2012 року, про що у Реєстрі громадських об’єднань зроблено запис за номером 1364242. Об’єднання має статус юридичної особи.





Громадяни Гузіков Валерій Олександрович, Дегтяр Іван Петрович і Рубан Максим Миколайович були засновниками.

Ченелінг, диктовки або «послання від вищих сил» - одна з новомодних течій езотеричного характеру. Ми всі бачили, як організовано діяла біомаса разом з тітушками й «туристами» з Росії під час захоплення адмінбудівель у Слов’янську, Краматорську, а згодом – і в Донецьку. А все дуже просто: до цього їх гуртували та всіляко оброблювали за допомогою промивки мозку у спеціально створеній організації з однойменною назвою «Команда чєловєчєства». До основи її ідеології було покладено «вчення» Уолша.

Що являє собою це вчення? Якщо коротко, то його автор – Ніл Доналд Уолш нібито у складний період свого життя написав листа богові, а потім відчув, що бог став водити його рукою, і в такий спосіб він написав свої «Діалоги з Богом». Вони (Ніл і бог) там сперечаються, обмінюються думками, обговорюють різні туманно-філософські проблеми, - от і весь сюжет. Читати те, що вийшло з писанини, нудно і навіть не смішно, тому переказую ще простіше: коли ти розмовляєш з богом, це називається молитва, а коли бог розмовляє з тобою, це називається шизофренія.

Організація має осередки й координаторів у чотирьох країнах: це Росія, Україна, Білорусь і Казахстан.

Але суть навіть не у вченні. За допомогою цієї приманки було відібрано таких, що найбільше піддаються навіюванню, осіб. Як вони виглядали і що являють собою, всі вже побачили.

А ми дивувалися, звідки навколо стільки фанатичних зомбованих прихильників «руського міру»...

У 2013 р. лідери та активні члени КЛ організовували проведення зустрічей і зібрань – запрошували колишніх офіцерів, які за часів СРСР проходили службу у військових формуваннях і правоохоронних органах, і для участі в обговореннях намагалися залучити якомога більше молоді. Формат зустрічей передбачав проведення лекцій і дискусій, тематика яких була вельми специфічною: про причини розпаду СРСР і шляхи його відновлення, про егрегорів, позатілесний досвід і канали зв’язку з космосом, про роль Росії і її перспективи очолити «Світовий Уряд», про біоенергетику та духовний саморозвиток, про необхідність «возз’єднання слов’янських народів» на чолі з Росією «заради миру», про нову свідомість і самовдосконалення, про «рускій мір», про пізнання Всесвіту, про ленінські праці та ідеї тощо. Розповідали про те, що зараз нібито уряди країн навмисно знищують населення у містах і мегаполісах, управління людством нібито здійснюється засобами «архітектурного геноциду». А найчастіше йшлося про те, що на сучасному етапі розвитку людства Росія і «братні народи» можуть кардинально змінити геополітичну картину світу, здобувши перемогу над «об’єднаним Заходом», а долучившись до цієї боротьби, кожен член руху КЛ може навіки увійти в історію та виконати «найвищу місію свого життя».

Якби тематика оголошувалася незавуальованою (наприклад: «будемо говорити про те, як було добре при СРСР»), то це мало кого зацікавило б, та й люди за природою своєю інертні й навряд чи полишать свої справи заради прослуховування нуднуватих лекцій. Тому лідери КЛ вчинили так само, як вчинив би будь-який поміркований маркетолог або продавець – надали своїм ідеям яскравого забарвлення за допомогою езотеричної складової та зробили непересічну, привабливу подачу. Тому предметом обговорень під час зібрань були «факти з історії», «загадки Всесвіту», нові «відкриття себе», шлях до «духовного розвитку людини».

Не випадково було зроблено і «ставку» на езотерику з метою зацікавити потенційних учасників. Адже езотерика є однією з найпопулярніших тем сучасності (передусім завдяки рекламі). Створюючи видимість пізнавально-духовного змісту цих заходів, організатори забезпечували постійно високу кількість учасників та підживлювали їхній інтерес до руху КЛ загалом.

Під час цих заходів фактично проводилося ідеологічне оброблення учасників засобами російської «Концепції громадської безпеки» (рос. – «Концепция общественной безопасности», або скорочено – КОБ). Отже, як ідеться з інформації, розміщеної на сайті «КОБ»:

«Концепция общественной безопасности (КОБ) развёртывается из того объективного факта, что: если вспомнить общешкольный курс биологии, известный всем, и заглянуть в собственную психику, то можно утверждать, что информационно-алгоритмическое обеспечение поведения человека включает в себя:

1) врождённые инстинкты и безусловные рефлексы (как внутриклеточного и клеточного уровня, так и уровня видов тканей, органов, систем и организма в целом), а также и их оболочки, развитые в культуре;

2) традиции культуры, стоящие над инстинктами;

3) собственное ограниченное чувствами и памятью разумение;

4) «интуицию вообще» — то, что всплывает из безсознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина;

5) водительство Божье в русле Промысла, осуществляемое на основе всего предъидущего, за исключением наваждений и одержимости как прямых вторжений извне в чужую психику вопреки желанию и осознанной воле её обладателя.».

Всі, жодних інших пояснень, які описували б ідею чи суть руху можна не шукати – їх там нема. Тому можна не витрачати часу на спроби збагнути сенс цього набору слів. Натомість повернемося до подій, що відбувалися навколо КЛ на Донеччині.

Людей на ці зібрання збирали з усієї області. Хто стали прихильниками ідей КЛ? Передусім, особи, які найбільше піддаються навіюванням, чужому впливу та співзалежності. Багато хто потрапили до лав КЛ завдяки своїм друзям, колегам, близьким – зацікавилися, поспілкувалися, сприйняли, підтримали. Власне, так і працює механізм вербування нових учасників у псевдорелігійних організаціях, тоталітарних і деструктивних культах. Це люди, котрі вважають себе такими, що «перебувають у пошуку» (істини, сенсу життя, шляху, себе, богів, ідеалів).

Є у психології таке поняття, як сугестивність, що визначає ступінь сприйнятливості індивіда і його здатність сприймати психічний вплив з боку іншої особи або групи осіб. Якщо, наприклад, таким особам повідомляти й постійно повторювати, що «українські військові обстрілюють мирну республіку», вони будуть сприймати це, як аксіому та вперто повторювати тези про ненависть до України.

Комусь досі дивно, звідки навколо так багато «ностальгуючих» за СРСР? До речі, підвищена сугестивність є характерною для алкоголіків – згадаймо обличчя тих, хто голосніше за всіх лементували на проросійських мітингах або захоплювали адмінбудівлі.

А вже з початком окупації члени КЛ на Донеччині зодяглись у камуфляж і взяли до рук зброю. Вони виставляли блокпости і називали себе «ополченцями». Так, у квітні на блокпосту поблизу населеного пункту Адамівка, що на Донеччині (Слов’янський район) у полон потрапили студенти з Києва. Понівечене тіло Юрія Поправки зі слідами тортур і розрізаним животом знайшли 22 квітня 2014 р. на березі річки Торець у Слов’янську разом з іншим вбитим – депутатом Горлівської міськради Володимиром Рибаком.

Кримінальне провадження у справі про вбивство Юрія Поправка було призупинено «у зв’язку з відсутністю події злочину», - за свідченнями Олени Рибак, вдови вбитого терористами депутата Володимира Рибака, родичам загиблих було видано практично однакові довідки, з яких ішлося, що на тілах було виявлено численні комбіновані колото-різані поранення та ознаки утоплення.

Керівник організації Іван Дегтяр і досі продовжує громадську діяльність у місті.





Нещодавно КЛ почала вдавати бурхливу діяльність навколо теми утилізації відходів і турботи про екологію. Щоправда, далі самопіару діло не пішло.





Після звільнення Слов’янська у деяких ЗМІ стали поширюватися суперечливі новини про нібито розстріл Пономарьова. Водночас, він продовжував давати інтерв’ю та неодноразово брав участь у різних заходах як в окупованому Донецьку, так і на території Росії.

«Команда людства» являє собою типове проросійське угруповання, що замасковане під громадську організацію. Її ідеологія (так само, як і «вчення» Уолша) не має нічого спільного з духовним розвитком людини, і ґрунтується виключно на використанні широкого спектру засобів маніпулювання свідомістю, інформаційно-психологічного впливу на поведінку окремих індивідів і соціальних груп з метою розхитування ситуації як всередині окремого регіону, так і країни загалом. Громадська діяльність, яку нібито провадить організація, є тільки ширмою, за якою приховано абсолютно інші цілі – отримання впливу на прийняття рішень на місцевому та на загальнодержавному рівні, координація дій російсько-терористичних угруповань на Донбасі, надання їм підтримки й допомоги.

Служба безпеки України неодноразово одержувала інформацію, що стосується антиукраїнської діяльності «Команд людства». Я спілкувалася з громадянами, котрі повідомляли СБУ про факти участі представників КЛ у діях, що загрожують державному суверенітету й територіальній цілісності України. Протягом всього цього часу, починаючи з 2014 року, нашим спецслужбам це начебто було цікаво, однак жодних заходів вони не вживали та ніяких конкретних рішень за зверненнями прийнято не було. Причина банальна – відсутність «політичної волі». Дивно, адже за законом «Про Службу безпеки України» такий чинник, як «політична воля» не згадується ані серед напрямів, ані серед принципів діяльності органу, що покликаний забезпечувати державну безпеку України…