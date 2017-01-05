Екопоселення. Секти псевдоекологічної спрямованості

- Що бачать зараз наші діти в тих жахливих кам’яних джунглях!? Залізобетонні коробки! Всюди суцільна хімія!

Так твердять ідеологи «вчення», яке за допомогою привабливого забарвлення ідеями «повернення до природи» стало підґрунтям для низки небезпечних деструктивних культів сучасності. Спочатку той, хто потрапить до їхніх тенет, втрачає своє житло, майно і комфорт, а потім опиняється в ізольованому безвихідному стані, з якого надзвичайно складно повернутися до життя.

У попередніх публікаціях я не раз порушувала різні питання відродження села. І моя позиція залишається незмінною: Україна є аграрною державою, її національне природне багатство – земля, має бути якомога повно включеною в господарський обіг і приносити прибутки. Необхідно створити правові умови для збереження сільської інфраструктури та закладів початкової освіти, для розвитку бізнесу в сільській місцевості, допомогти у вирішенні житлових проблем тих наших співвітчизників, які зараз зірвані з місць і змушені розпочинати все наново. Все. У правових питаннях, як бачимо, не місце окультизму. Вважайте, що це був ліричний відступ.

Ви спитаєте: чи не все одно, яким шляхом досягати мети відродження села? Є нова цікава форма – екопоселення, - скаже дехто, - їдуть люди в село, туди повертається життя, та й самі старожили задоволені: навколо нові сусіди, можна поспілкуватися. Ні, не все одно, яким шляхом…

Якби ідеологи псевдоекологічних культів казали правду… То це звучало б приблизно так: залиште назавжди місто і все, що вас із ним пов’язує – роботу, захоплення, комфорт, близьких (якщо вони не поділяють ваших поглядів). Ви поїдете у далеке село, де будете жити в умовах ізоляції від суспільства, серед декількох таких само сімей. Вашою оселею, в ліпшому випадку, стане чужа напіврозвалена хата без комунікацій і зручностей. Але у ваші обов’язки входитиме вдавати безмежне щастя під час візитів журналістів чи гостей, захоплено розповідати їм, як тут усе чудово.

Ви муситиме віддавати десяту частину своїх доходів на потреби «розвитку» екопоселення, а фактично – у дохід лідерів, які вас туди затягнули.

Маєте квартиру? «Допоможемо» якомога скоріше її продати, щоб ви скоріше могли виїхати до «раю земного». А ви нам за це доплатите.

Холод, злидні, хвороби, відсутність медичної допомоги, антисанітарія стануть постійними супутниками вашого життя. Ваш ранок буде розпочинатися з того, щоб наносити води, наколоти дрова й розтопити піч, на якій ви у старому незручному посуді приготуєте якусь нехитру їжу. А потім будете мити посуд і прибирати без жодних миючих засобів. Решту часу вдень займатимуть садово-городні та інші роботи на благо всієї екопоселенської громади (як раніше колгоспи були). У вас будуть потріскані, загрубілі та облізлі руки, постійно потріскані губи, обличчя вкриється пігментними плямами і зморшками, волосся буде випадати цілими пасмами, адже користуватися засобами для догляду не можна – в них суцільна хімія. Харчування у вас, скоріше за все, буде веганським, плюс сувора дієта.

Якщо захворієте ви чи ваша дитина – не чекайте, що хтось вас повезе до лікарні. У нас так не прийнято. Натомість усі навколо будуть вдавати «знахарів» і випробовувати на вас лікування магічними амулетами, кристалами, закляттями, молитвами та «силами природи».

Найбільше ж не пощастило дітям «екопоселенців» які не мають можливості вибору та приречені зростати ізольовано від цивілізації, де початкову освіту підміняють різні забобони і мракобісся.

Як вербують народ у такі секти? Припустимо, ви плануєте подорож по Україні та бажаєте відпочити серед мальовничої природи, аж раптом натрапляєте на вигідну пропозицію, чи хтось рекомендує поїздку за помірною ціною до екопоселення десь у гірських районах Закарпаття. Та й в інших куточках нашої країни останнім часом з’явилися екопоселення, вони тепер є в кожній області. Або ви збираєте дітей на літній відпочинок в оздоровчому таборі. Вас також можуть запросили пройти підвищення кваліфікації, взяти участь у семінарі чи відвідати тренінг (тематика не має значення), а місцем проведення цих заходів є чомусь не інститутська аудиторія і не конференц-зала якоїсь установи, а екопоселення, про існування якого ви раніше й гадки не мали.

Звісно, спочатку там не буде жодного натяку на окультну складову.

Подібні організації не обов’язково будуть мати статус релігійних – вони можуть фігурувати в організаційно-правових формах різноманітних громадських формувань (спілки, товариства тощо) і маскуватися, в тому числі, навіть під історико-культурні центри – та під що завгодно!

Не має значення й те, під якою назвою діє організація. Розпізнати секту можна за тими ключовими словами, котрі починають звучати після того, як людина «клюне» на привабливу «обгортку»: енергетика, єднання з природою, повернення до витоків, екологічна громада, духовний розвиток, зцілення, канали, космос, чакри, рід, родове помістя, вегетаріанство, веганство, сироїдіння, самовдосконалення, духовне зростання, енергетичне очищення, спадщина предків, народна медицина, оберіг та ін. Неодмінно будуть і згадки про настання скорого «кінця світу»: його можуть описувати за допомогою слів «падіння матриці», «крах системи», «хаос» тощо. Вижити у разі «кінця світу», врятуватися (за логікою сектантів) можливо тільки шляхом втечі з міста і переселення ближче до природи.

Для того, аби стати щасливим, потрібно відмовитися від матеріального, а проживати ліпше подалі від цивілізації та у спеціальних поселеннях, - знайома пісня? Таке вчення сповідують члени секти «Анастасія», що має широке поширення як у РФ (там осередки проживання сектантів мають назви «родові помістя»), так і в Україні (у нас вони звуться переважно «екопоселення») і країнах ближнього зарубіжжя, а також близьких до «анастасійців» течій. До речі, підґрунтям для «вчення» стала… художня книжка (вельми кострубато написана) з однойменною назвою із серії «Звенящие кедры России», автор якої – дехто Володимир Мегре (один з діячів руху Нью Ейдж), завдяки їй суттєво покращив свій матеріальний стан і став мільйонером. Сам він живе геть не в екопоселенні, та взагалі забув, що таке злидні.

В Україні ідею «анастасійців» було взято за основу та адаптовано для сприйняття широким загалом за допомогою викладу українською мовою і доповнення посиланнями на національні традиції та міфологію. Зараз існує декілька осередків цього руху, що діють під назвами, зокрема «Спадщина предків» і схожими найменуванням.

Методи маніпулювання свідомістю людей у псевдоекологічних культах. Дихаєте кондиційованим повітрям? Який жах! Користуєтеся водопровідною водою? Вона ж отруєна! Живете у теплій і комфортній квартирі з побутовою технікою? Ви віддаляєтеся від спадщини предків і природи! Лікуєтеся засобами сучасної медицини? Ви нищите традиції і народну мудрість! Купуєте продукти в магазинах? Ви вбиваєте себе і своїх дітей! Багато працюєте, аби забезпечити свою родину? Значить, ставите матеріальне вище за «духовне», а це просто злочин по відношенню до природи! Користуєтеся косметикою і побутовою хімією? Все, це ви винні у всіх планетарних катастрофах і несете відповідальність за глобальне потепління і скоре настання «кінця світу»!

Екологічно чисті умови, чарівні й мальовничі краєвиди навколо, зміцнення здоров’я, душевне зцілення, тиша і краса, свобода від необхідності тяжко працювати і пристосовуватися до мінливих умов сьогодення – ось та мила пейзажно-лубочна картинка, яку емоційно подають сектанти для вербування нових учасників.

Спочатку потенційного кандидата в «екопоселенці» залякують або змушують відчувати якусь провину, потім пропонують єдиний рятівний «вихід», тобто підказують такий спосіб вирішення ситуації, котрий є можливим тільки в умовах певної організації чи спільноти.

Шахрайські оборудки сектантів на ринку землі й нерухомості. Чим більша відстань від села до обласного чи районного центру, тим меншу вартість там мають земля і нерухомість. Наприклад, за ціною до 20 тис. грн. цілком можливо придбати ошатну хату в Чернігівській області. Уявіть себе на місці ідеолога (лідера) однієї з таких організацій: достатньо «обробити» декілька сімей, промити їм мозки, підключити знайомого ріелтора і допомогти продати їхню нерухомість у «ненависних урбанізованих мегаполісах», де квартири коштують у десятки разів дорожче за хати в селах. За зібрані з довірливих громадян кошти можна викупити ціле село! А можна навіть не витрачати на це гроші, а взяти землю в довгострокову оренду – як у нас припускає законодавство, терміном до 50 років…

Ви любите природу? Всі люблять природу. Навряд чи знайдеться хоч один той, хто відповість «ні». Перш за все, той, хто любить природу, ставиться до неї дбайливо та не стане засмічувати місця свого перебування чи без потреби нищити, скажімо, зелені насадження. Відпочинок на дачі або в селі, заняття активними видами спорту, рибалка, прогулянки з дітьми – от прояви любові до природи, знову таки, здорової людини.

Де проходить межа, що дозволяє відділити брехливі обіцянки сектантів від незатьмареного окультизмом прагнення допомогти українському селу і створити умови для рівномірного соціально-економічного розвитку територій? Настання апокаліпсису вбачається в урбанізації, нас з вами звинувачують у потягу до матеріального та віддаленні від природи, у хибних підходах до виховання дітей, - подібні натяки вже є підставою припустити, що нами намагаються маніпулювати.

Якщо у вас є дача чи хата в селі, то вам вже пощастило. Можна проводити там скільки завгодно часу, насолоджуватися відпочинком і займатися роботою – то є цілком природним.

Але якщо любов до природи набуває рис фанатичного завзяття, з яким людина (перебуваючи під впливом вербувальників від псевдоекологічних культів) намагається позбутися всього матеріального, кинути все, поїхати до якогось «екопоселення» й розірвати зв’язки з тими близькими, хто не підтримує її позиції, то тут навряд чи може йтися про свободу вибору віросповідання та місця проживання. Особливо, якщо в таких сім’ях є діти. Якщо дитина не відвідує школу і проходить навчальну програму дистанційно (зараз допускається така форма навчання), вона не матиме й досвіду першого спілкування й налагодження стосунків у колективі. У дорослому житті це може стати причиною багатьох невдач, конфліктів з оточуючими, асоціальної поведінки та інших негативних проявів, які є наслідками тривалої ізоляції та звуженого світосприйняття.

Коли досягнення цивілізації заперечуються й визнаються шкідливими, а невігластво зводиться в культ, це завжди закінчується фатально.

Озоновий шар планети не розірветься, якщо ви скористуєтеся пральною машиною або замішаєте тісто за допомогою міксеру. Природа не постраждає від того, що ви купите в магазині продукти, котрі виготовлені відповідно до стандартів виробництва та пройшли контроль якості. Медицина і фармацевтика століттями розвивалися багатьма поколіннями вчених для того, щоб зберігати здоров’я і забезпечити довголіття людини.

Ви врятуєте свою душу та свободу, якщо замість кострубатих і безглуздих сектантських «потоків свідомості» почитаєте твори Івана Франка, Володимира Сосюри, Олекси Тихого, Михайла Коцюбинського та інших наших українських авторів. Це і буде вашим шляхом до духовного зростання.