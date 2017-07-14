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Вітайте, шановні – українське органічне виробництво!
14.07.2017 13:46
Ми живемо в світі моди, нових віянь та трендів, що
завдяки сучасній системі комунікацій розповсюджуються дуже швидко. Мода є на
все - одяг, здоровий спосіб життя і навіть на екологічне сільське
господарство. Наприклад, є популярний музикант Стінг, якого останнім часом
цитують на тему його захоплення йогою. А чи відомо вам, що ця талановита
людина підтримує ще один всесвітній тренд – виробництво органічних продуктів?
Оливкову олію, виноград і навіть каштановий мед він робить на власній фермі в
Італії!
І варто визнати – тренд органічного виробництва досяг і
наших, українських земель. Що значить органічне виробництво? Якщо просто – то
вирощування сільськогосподарської продукції без застосування мінеральних
добрив, хімії, ГМО. Така система сприяє природній біологічній активності
грунтів, не виснажує гумус, сприяє правильному балансу поживних речовин. І в
результаті – без хімії врожай більший! В Україні наразі під органічне
виробництво зайнято 1% сільськогосподарських угідь, це 210 сертифікованих
господарств, причому 138 з них з’явилися за останні десять років. 48% із
загального обсягу виробництва цих господарств складають зернові, а на другому
місці – олійні, 16%.
Наша агрокомпанія «Зоря» теж дотримується органічного
способу виробництва. Ми вирощуємо льон, робимо з нього олію , а також
вирощуємо просо, овес, жито, фенхель та лікарські трави. Досі ми реалізовували
олію оптом, але плануємо відкрити лінію фасування своєї органічної олії з
льону. Тож підтримуємо міжнародний стандарт – адже мета органічного виробництва
не тільки забезпечення суспільства здоровими продуктами, а і економічне
відродження регіонів, де таке виробництво налагоджується. Ми вирощуємо наш льон
на Поліссі, а колись вирощування льону було візитною карткою цього регіону.
Підіймаємо село, забезпечуємо людей робочими місцями – і, нарешті, створюємо ту
саму додану вартість, виробляючи власний продукт. І до речі, нашу продукцію, як
і продукцію багатьох інших українських «органіків» дуже охоче купують за
кордоном, особливо у Європі.
Тож вирощування льону, виготовлення з нього олії – це дійсно міжнародний органічний тренд, у якого ще і потужна економічна стратегічна складова в Україні. Про це, та багато чого іншого ми будемо говорити на Міжнародному Фестивалі Льону, який я організовую традиційно в кінці літа. Цього річ 26 серпня в селі Стремигород Житомирської області. Окрім теми льону на Фестивалі буде ще потужна розважальна частина, показ колекцій одягу з льону, ярмарок, майстер-класи та багато іншого цікавого. Тож запрошуємо всіх - підтримайте тренд!
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