Вітайте, шановні – українське органічне виробництво!

Ми живемо в світі моди, нових віянь та трендів, що завдяки сучасній системі комунікацій розповсюджуються дуже швидко. Мода є на все - одяг, здоровий спосіб життя і навіть на екологічне сільське господарство. Наприклад, є популярний музикант Стінг, якого останнім часом цитують на тему його захоплення йогою. А чи відомо вам, що ця талановита людина підтримує ще один всесвітній тренд – виробництво органічних продуктів? Оливкову олію, виноград і навіть каштановий мед він робить на власній фермі в Італії!

І варто визнати – тренд органічного виробництва досяг і наших, українських земель. Що значить органічне виробництво? Якщо просто – то вирощування сільськогосподарської продукції без застосування мінеральних добрив, хімії, ГМО. Така система сприяє природній біологічній активності грунтів, не виснажує гумус, сприяє правильному балансу поживних речовин. І в результаті – без хімії врожай більший! В Україні наразі під органічне виробництво зайнято 1% сільськогосподарських угідь, це 210 сертифікованих господарств, причому 138 з них з’явилися за останні десять років. 48% із загального обсягу виробництва цих господарств складають зернові, а на другому місці – олійні, 16%.

Наша агрокомпанія «Зоря» теж дотримується органічного способу виробництва. Ми вирощуємо льон, робимо з нього олію , а також вирощуємо просо, овес, жито, фенхель та лікарські трави. Досі ми реалізовували олію оптом, але плануємо відкрити лінію фасування своєї органічної олії з льону. Тож підтримуємо міжнародний стандарт – адже мета органічного виробництва не тільки забезпечення суспільства здоровими продуктами, а і економічне відродження регіонів, де таке виробництво налагоджується. Ми вирощуємо наш льон на Поліссі, а колись вирощування льону було візитною карткою цього регіону. Підіймаємо село, забезпечуємо людей робочими місцями – і, нарешті, створюємо ту саму додану вартість, виробляючи власний продукт. І до речі, нашу продукцію, як і продукцію багатьох інших українських «органіків» дуже охоче купують за кордоном, особливо у Європі.

Тож вирощування льону, виготовлення з нього олії – це дійсно міжнародний органічний тренд, у якого ще і потужна економічна стратегічна складова в Україні. Про це, та багато чого іншого ми будемо говорити на Міжнародному Фестивалі Льону, який я організовую традиційно в кінці літа. Цього річ 26 серпня в селі Стремигород Житомирської області. Окрім теми льону на Фестивалі буде ще потужна розважальна частина, показ колекцій одягу з льону, ярмарок, майстер-класи та багато іншого цікавого. Тож запрошуємо всіх - підтримайте тренд!