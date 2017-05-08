Юрист має надавати особливу увагу досудовому врегулюванню спору

Так. Від цього результат вирішення справи у суді на вашу користь (особливо з огляду на те, що суд не хоче себе особливо обтяжувати прцесуальними діями) залежить від 60 до 90%.Рекомендую вашій увазі приклад, як я, юрист, магістр права Ігор Кізіма роблю це для своїх клієнтів.Дана заява має бути корисною для вас, так як складена мною на основі досить значного досвіду, досвіду правника, який доволі часто звертався до чиновників і отримував від них відписки у розгляді справи. Отож, я пропоную вам ознайомитися з тим, що випрацьовував я і відшліфовував багато років.(особисті дані фігурантів змінено)

Служба у справах дітей

Святошинського району м. Києва

03115, м. Київ, вул. Гната Юри,9

Солод Віра Петрівна

03170, м. Київ, вул. О. Миру, № 1

Заява



Святошинський районний суд м.Києва (суддя Семаніва (Войтенко) Ю.В. Справа № 759/9647/16-ц) розглядає цивільну справу за моїм позовом до Солод Алли Петрівни з приводу позбавлення її права користування моїм будинком.



Почну відразу, так як думаю, що рідко коли у чиновника вистачає сил прочитати звернення громадян до кінця і надати не відписку, а дійсно оцінити ситуацію відповідно до законодавства і відреагувати на неї.



Так от, я маю на праві власності будинок в якому «прописана» моя дочка з її малолітньою дитиною. Через деякий час вона добровільно виїхали з мого будинку проживати разом з дитиною до свого чоловіка. Виїжджала вона зі скандалом, побивши мене та нанісши тілесні ушкодження. Саме через це та те що це відбувалося неодноразово я маю підстави побоюватися за своє життя та здоров’я. А від так ніякої мови про наше спільне проживання, до того ж, у моєму власному будинку, мови йти не може.



Оскільки я після побиття нею стала почуватися дуже погано – загострилися раніш наявні хвороби – я забула її «виписати». Та якби й пам’ятала – це дуже дорого коштує судитися.



Через деякий час, одумавшись (мотиви невідомі), вона вирішила повернутися в моє житло. Зрозумівши що ще «приписана» вона подала позов про вселення, яке через те що я через перебування в лікарні не змогла прибути до суду, виграла. А мій зустрічний позов було виділено в окрему справу…. Так що зараз у суді вирішується справа про позбавлення її користування моїм будинком.



Під час судового провадження, використовуючи прогалини і недосконалості законодавства, вона, без мого відому (без відому власниці будинку) «прописує» у мій будинок ще одну свою дитину.



Бо чудово розуміє, що випровадити її зі своєї власності не становить складнощів, а от випровадити дітей її яких вона мені «на прописувала» – це вже складно. Передусім тим, що ніхто з державних органів не бажає цим займатися. Суд норовить скинути це на вас – службу в справах дітей. Ви будете намагатися скинути це на суд. Або просто обмежитися тим, що не виходячи з кабінету станете на сторону , начебто, на сторону малолітніх дітей.



Тепер в моєму будинку прописана і вона і двоє її дітей. По букві закону виходить, що виписати, викинути на вулицю дітей, не припустимо.



До того ж, щоби ви прийшли до мене додому, то зрозуміли, що це не те місце де може і має проживати груднічок і інша дитина постарше.



Однак прошу вас розплющивши очі подивитися на цю ситуацію.



Одна з прописаних дитина ніколи фізично не перебувала в моєму будинку. Інша виїхала разом зі своєю матір’ю добровільно до свого батька. Так як саме батька зобов’язані утримувати своїх дітей. А тепер я не можу позбавитися від тієї, що мене побила, несе загрозу моєму здоров’ю та життю через те, що чиновники просто не бажають розібратися в цій ситуації.



Враховуючи вказане та керуючись ЗУ «Про звернення громадян», відповідними положеннями про службу у справах дітей та з урахуванням вказаного я



ПРОШУ:



- розгляд цього звернення провести за моєї участі та разом дослідити обставити справи та документи, що їх підтверджують, які я надам і в оригіналі і в копіях особисто.

Це прохання у мене з двох причин: 1) щоби не було поверхового розгляду моєї справи; 2) щоби оптимізувати час який потрібно буде вам витратити на цю справу, позаяк я швидше вам поясню що й до чого, ніж ви самостійно будете розбиратися у цілому воросі паперів. Тому я настійливо наполягаю на задоволені цього пункту і проведення розгляду цієї заяви за моєї участі чітко в межах строку, передбаченого ЗУ «Про звернення громадян»;



- за результатами розгляду звернення за моєї особистої участі провести обстеження умов «проживання» дітей у моєму будинку, а також скласти акт обстеження житлово-побутових умов, провести перевірку умов «проживання» дітей у моєму будинку, однак не обмежуватися цими діями і вчинити у повному обсязі добросовісно всі передбачені законодавством дії, спрямовані на вирішення чесне та справедливе конфлікту. Щоби максимально були враховані як права дітей, так і мої права;



- особливо прошу встановити де і на яких умовах наразі перебувають (проживають) прописані – зареєстровані за моєю адресою діти. Я не можу це встановити власними силами однак запевняю вас – у доньки моєї і її чоловіка є спроможність забезпечити своїх дітей житлом;



- надати висновок (що вимагає суд), в якому запропонувати вирішення спірної ситуації, з врахуванням як інтересів малолітніх дітей, так і з врахуванням моїх інтересів – інтересів власника та інтересів людини, яка побоюється за життя і здоров’я через неодноразову протиправну поведінку матері дітей - Солод А.О., яку неможливо позбавити права користування моїм будинком без позбавлення права користування її дітей.



УВАГА!!! Окрім мого власного бажання подати цю заяву, я зобов’язана Святошинським районним судом м.Києва звернутися до вас і вчинити всі дії для з’ясування правдивих обставин справи та позасудового вирішення ситуації.

27.12.2016 представник Кізіма І.В.