Потерпевшие по делу Роберта Флетчера остались ни с чем

Вчера пришло письмо, в котором сообщалось, что потерпевшие по делу Роберта Флетчера проиграли окончательно.

Постановлением Деснянского районного суда города Киева от 24 марта 2017 года (после 9 лет в рассмотрения суде) дело Флетчера было отправлено на дополнительное расследование.



Направлено Генеральному прокурору Украины. Потерпевшие остались у разбитого корыта.





Я целый 2016 год был представителем в этом деле 12 потерпевших, пока созданная группа не развалилась по-разным причинам, но в основном по финансовой.





Жаль, так как то, что начали делать мы неизбежно привело бы к результату. Я подходя к решению проблемы – получения с Флетчера денежной компенсации для моих клиентов – решил действовать нестандартно и комплексно.



Полностью применяя на практике метод описанный в научно-практическом пособии «Юридические технологии и нестандартное применение процессуальных институтов». Тут бы продолжать, но..





Год – это очень мало для дела Флетчера. Поэтому то, что успел и сделал я за этот год – очень солидный кусок работы.





1. Во-первых, я понял практически сразу что и суд, и адвокаты, и прокурор по делу фактически являются игроками одной команды – команды Флетчера. Это подтвердилось когда судья Ирина Дегтяр, после неоднократных попыток свалила из дела – ушла в отставку, на пенсию так сказать.





И как и задумывалось, дело было передано другому судье, которая зная этот геморрой, уже без всяких взяток скинула его на дополнительное расследование Генпрокурору.





По расхожему мнению в адвокатских кругах (тех кто имел много практики за КПК 1960 года) – если дело хотят похоронить, его непременно отправляют на дополнительное расследование. Об этом я прямо кричал в судебных заседаниях, но сторона Флетчера (его адвокаты, прокурор, судья) меня так и не услышали.



Более удручающим есть тот факт, что не слышали меня и сами потерпевшие. Они то и дело верили более словам прокурора, судьи, нежели доверяли тому, кто действительно действовал в их интересах – мне.





Таким образом, есть масса доказательств преступного умысла «слить дело» как судьи, так и прокурора. Что можно положить в основе имущественных требований уже не к Флетчеру, а государству Украина. И таки получить свое потерпевшими.





2. Во-вторых, поскольку арестованное по делу Флетчера имущество, что должно было стать в обеспечение исков (гарантировать компенсацию ущерба потерпевшим) разворовывалось, одним из направлений мной было выбрано остановить этот процесс.



И если он происходил по недосмотру государства, привлечь государство как соответчика по имущественным претензиям потерпевших.





Это направление закончилось тем, что я добился того, что Печерский районный суд г. Киева обязал Прокурора Киева открыть уголовное производство по данному делу и начать расследование.





3. В-третьих, Роберт Томас ІІІ Флетчер (это я пишу основываясь на значительной практике общения с ним и его окружением) никогда не возвратится к себе домой, в США, где он знаком федеральным властям как мошенник (о чем есть информация на федеральном сайте комиссии по ценным бумагам).





Наша страна, а главное люди для него кладезь ЛОХов. Людей, которые толи по наивности своей, толи по глупости "клюют" теперь на другую его уловку. R-coinФлетчера, который он называет криптовалютой, по выводу специалиста в данной сфере, не является таковой, а есть ни чем иным, как способом Флетчера собирать с людей деньги.





По этому направлению ценной многих усилий я вместе с потерпевшими-клиентами добились криминального производства и более того, во что не верили сами потерпевшие) я добился того, что их признали потерпевшими и по-новому криминалу Флетчера.





Тут очень обидно было то, что и следователь, и его начальник – все говорили – вы не можете быть по этому делу потерпевшими. А потерпевшие верили не мне (их защитнику), а чиновнику в погонах.





Вот она, кстати, главная черта украинского лоха – верить чиновнику даже тогда, когда он говорит неправду. И не верить своему юристу.



4. В-четвертых, поскольку потерпевшие оказались в тяжелом финансовом состоянии, (для вложений в аферу Флетчера они брали кредиты в банках) я предлагал потерпевшим и уже начал такую работу как привлечь в этих спорах с банками государство либо как соответчика либо как третье лицо. Логика проста: раз государство допустило такую аферу Флетчера именно государство должно стать на защиту должников-потерпевших перед банками.

Так как вчера, 19.04.2017, я получил известие о том, что интересы потерпевших по делу Флетчера слили в унитаз и на меня как говорится «накатило» я и набросал эту статью.





Это далеко не полное изложение фактов по делу, однако…





Напоследок хочу обратиться к читателям и почитателям Лиги.БЛОГИ.ПРАВО и посоветовать: если вы определились с выбором своего защитника, то слушайтесь и доверяйте ему. Кроме этого, в таких сложных делах как дело Флетчера нужно было иметь терпение и идти до конца.







А так потерпевшие остались ни с чем. Почему? Потому что внушаемые и доверчивые. Излишне верят погонам и мантиям, а про своих защитников думают, что те лишь деньги на них зарабатывают.







Кстати, даже после такого перерыва дело не так безнадежно, но к сожалению, 200 с лишком потерпевших не найдут в себе силы чтобы объединиться и довести свое правое дело до конца.