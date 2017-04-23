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Потерпевшие по делу Роберта Флетчера остались ни с чем
23.04.2017 01:03
Вчера пришло письмо, в котором сообщалось, что потерпевшие по делу Роберта Флетчера проиграли окончательно.
Постановлением
Деснянского районного суда города Киева от 24 марта 2017 года (после 9
лет в рассмотрения суде) дело Флетчера было отправлено на
дополнительное расследование.
Жаль, так как то, что начали делать мы
неизбежно привело бы к результату. Я подходя к решению проблемы –
получения с Флетчера денежной компенсации для моих клиентов – решил
действовать нестандартно и комплексно.
Год – это очень мало для дела Флетчера. Поэтому то, что успел и сделал я за этот год – очень солидный кусок работы.
1.
Во-первых, я понял практически сразу что и суд, и адвокаты, и прокурор
по делу фактически являются игроками одной команды – команды Флетчера.
Это подтвердилось когда судья Ирина Дегтяр, после неоднократных попыток свалила из дела – ушла в отставку, на пенсию так сказать.
И
как и задумывалось, дело было передано другому судье, которая зная этот
геморрой, уже без всяких взяток скинула его на дополнительное
расследование Генпрокурору.
По расхожему мнению в
адвокатских кругах (тех кто имел много практики за КПК 1960 года) – если
дело хотят похоронить, его непременно отправляют на дополнительное
расследование. Об этом я прямо кричал в судебных заседаниях, но сторона
Флетчера (его адвокаты, прокурор, судья) меня так и не услышали.
Таким
образом, есть масса доказательств преступного умысла «слить дело» как
судьи, так и прокурора. Что можно положить в основе имущественных
требований уже не к Флетчеру, а государству Украина. И таки получить
свое потерпевшими.
2. Во-вторых, поскольку арестованное по
делу Флетчера имущество, что должно было стать в обеспечение исков
(гарантировать компенсацию ущерба потерпевшим) разворовывалось, одним из
направлений мной было выбрано остановить этот процесс.
Это направление закончилось тем, что я добился того, что Печерский районный суд г. Киева обязал Прокурора Киева открыть уголовное производство по данному делу и начать расследование.
3. В-третьих, Роберт Томас ІІІ Флетчер
(это я пишу основываясь на значительной практике общения с ним и его
окружением) никогда не возвратится к себе домой, в США, где он знаком
федеральным властям как мошенник (о чем есть информация на федеральном
сайте комиссии по ценным бумагам).
Наша страна, а главное
люди для него кладезь ЛОХов. Людей, которые толи по наивности своей,
толи по глупости "клюют" теперь на другую его уловку. R-coinФлетчера,
который он называет криптовалютой, по выводу специалиста в данной
сфере, не является таковой, а есть ни чем иным, как способом Флетчера
собирать с людей деньги.
По этому направлению ценной
многих усилий я вместе с потерпевшими-клиентами добились криминального
производства и более того, во что не верили сами потерпевшие) я добился
того, что их признали потерпевшими и по-новому криминалу Флетчера.
Тут
очень обидно было то, что и следователь, и его начальник – все говорили
– вы не можете быть по этому делу потерпевшими. А потерпевшие верили не
мне (их защитнику), а чиновнику в погонах.
Вот она,
кстати, главная черта украинского лоха – верить чиновнику даже тогда,
когда он говорит неправду. И не верить своему юристу.
Так
как вчера, 19.04.2017, я получил известие о том, что интересы
потерпевших по делу Флетчера слили в унитаз и на меня как говорится
«накатило» я и набросал эту статью.
Это далеко не полное изложение фактов по делу, однако…
Напоследок
хочу обратиться к читателям и почитателям Лиги.БЛОГИ.ПРАВО и посоветовать:
если вы определились с выбором своего защитника, то слушайтесь и
доверяйте ему. Кроме этого, в таких сложных делах как дело Флетчера нужно было иметь терпение и идти до конца.
А
так потерпевшие остались ни с чем. Почему? Потому что внушаемые и
доверчивые. Излишне верят погонам и мантиям, а про своих защитников
думают, что те лишь деньги на них зарабатывают.
теги: Флетчер, потерпевшие, адвокат
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