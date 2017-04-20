Удачная жалоба в криминальном процессе - закрепляем результат





То что этот ход действенный, подтвердила практика.

Прокурор (процессуальный руководитель) отменила постановление чтобы не дошло оно до рассмотрения руководителем.





То есть, имея значительный багаж за спиной опыта как юридического, так и жизненного я сделал верный расчет и мой клиент возобновил уголовное производство, несмотря на то, что пропустил все возможные и не возможные сроки для этого.





Теперь, чтобы подобного впредь не произошло, следует подать вот такое ходатайство, предоставленное для вас ниже.





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Святошинское управление



Святошинское управление

Национальной полиции Украины в Киеве





уголовное производство





№ 1101 61100 8000 3282









потерпевшей





Алексеевна





03170, г.. Киев, ул.





Тел.

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Ходатайство





о совершении следственных действий





Алла ..своими противоправными действиями нанесла мне морального и материального ущерба.

Моральный ущерб я оцениваю в 100 000 грн.

Размер материального ущерба напрямую зависит от стоимости реабилитации (лечения) и на сегодня составляет уже более 1000 грн.

Именно поэтому я буду подавать гражданский иск в уголовном производстве.





Учитывая указанное и руководствуясь ст.ст.

55, 220 УПК Украины





ПРОШУ:





- Считать меня потерпевшей.

Допросить меня как потерпевшую.





- Допросить Аллу ..касательно обстоятельств дела;





- Допросить свидетелей: ..Нину.. ... .;





- Осмотреть документы и их копии присоединить к материалам уголовного производства, которые могут доказывать или опровергать совершения преступления, в частности: выводы судебно-медицинской экспертизы, фото разбитых вещей и моей головы, документы, свидетельствующие о лечении и стоимость лечения ....





- Провести следственный эксперимент на котором воспроизвести обстоятельства и обстановку событий избиения меня ..Аллою ...;





- В случае противоречия между показаниями Аллы .. и моими - провести наш одновременный допрос;





- По завершении указанных следственных действий предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела;





- Присоединить это ходатайство к материалам уголовного производства.



27.01.2017 року Кизима И.В.