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Удачная жалоба в криминальном процессе - закрепляем результат
20.04.2017 10:52
То что этот ход действенный, подтвердила практика. Прокурор (процессуальный руководитель) отменила постановление чтобы не дошло оно до рассмотрения руководителем.
То есть, имея значительный багаж за спиной опыта как юридического, так и жизненного я сделал верный расчет и мой клиент возобновил уголовное производство, несмотря на то, что пропустил все возможные и не возможные сроки для этого.
Теперь, чтобы подобного впредь не произошло, следует подать вот такое ходатайство, предоставленное для вас ниже.
.................................................. ..................................
Святошинское управление
Национальной полиции Украины в Киеве
уголовное производство
№ 1101 61100 8000 3282
потерпевшей
Алексеевна
03170, г.. Киев, ул.
Тел. _________________
Ходатайство
о совершении следственных действий
Алла ..своими противоправными действиями нанесла мне морального и материального ущерба. Моральный ущерб я оцениваю в 100 000 грн. Размер материального ущерба напрямую зависит от стоимости реабилитации (лечения) и на сегодня составляет уже более 1000 грн. Именно поэтому я буду подавать гражданский иск в уголовном производстве.
Учитывая указанное и руководствуясь ст.ст. 55, 220 УПК Украины
ПРОШУ:
- Считать меня потерпевшей. Допросить меня как потерпевшую.
- Допросить Аллу ..касательно обстоятельств дела;
- Допросить свидетелей: ..Нину.. ... .;
- Осмотреть документы и их копии присоединить к материалам уголовного производства, которые могут доказывать или опровергать совершения преступления, в частности: выводы судебно-медицинской экспертизы, фото разбитых вещей и моей головы, документы, свидетельствующие о лечении и стоимость лечения ....
- Провести следственный эксперимент на котором воспроизвести обстоятельства и обстановку событий избиения меня ..Аллою ...;
- В случае противоречия между показаниями Аллы .. и моими - провести наш одновременный допрос;
- По завершении указанных следственных действий предоставить мне возможность ознакомиться с материалами дела;
- Присоединить это ходатайство к материалам уголовного производства.
27.01.2017 року Кизима И.В.
теги: производство, уголовное, следователь, слідчий суддя, суд
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