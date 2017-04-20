Як спонукати суддю не пропустити в рішенні суду важливої..

В цій справі гіркою пілюлєю став на рідкість бикуватий, неадекватний суддя, який своєї зухвалою і зневажливою до громадян поведінкою спаплюжив та дискредитував всю судову гілку влади.Оскільки, мушу констатувати, останнім часом судді все ж ведуть себе пристойно і випадки коли вони відверто себе виставляють небожителями, тими, хто бога за бороду схопив, мені не зустрічалися дуже давно. Поки не трапився бикуватийОднак, до суті справи, мої шановні.Тут заковика в тому, що отримуючи преюдиційне рішення суду, на підставі якого позивач прагне стягнути суму грошей, було підроблено доказ. Той доказ, через який взагалі стало можливим ухвалення рішення на користь опонентів.Детальніше ви дізнаєтеся зі змісту наведеного нижче документу, я ж скажу, що хоч дибілуватий, непоміркований суддя і ухвалить рішення на користь злочинця-позивача, однак його виконанню (стягненню грошей) буде перешкоджати кримінальне провадження.Адже я радитиму своєму клієнту "насідати на кримінал" - вимагати розслідування підробки документів за допомогою яких виграно справу. А після цього буде провадження- підробка документів, що встановлена у вироку суду................................................................................................................

Дніпровський районний суд м.Києва

Суддя Гончарук В.П.

Справа № 755/17468/16-ц

відповідача Мохова О.С.

представник Кізіма І.В.

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

Заперечення на позовну заяву

Позовна заява позивача Маркова ґрунтується на сфальсифікованих обставинах цивільної справи 755/19895/15-ц, яка на даний час розглядається касаційним судом як за касаційною скаргою Маркова, так і за моєю касаційною скаргою.



Фальсифікація обставин справи було виявлено після того, як я ознайомився з рішенням Апеляційного суду м.Києва щодо розірвання спірного договору між мною і позивачем.



А саме було виготовлено підроблений підпис (в додатках копія підроблених документів) такої собі громадянки «Довганівської», яка ніколи не перебувала у жодних відносинах зі мною. Більш за все така особа взагалі є вигадкою.



Саме ця підробка і послужила тому, що апеляційний суд дійшов помилкового висновку, що Марков вчасно повідомив мене про те, що він відмовляється від договору, а значить що я мав можливість не виготовляти замовлену ним конструкцію і повернути гроші.



Насправді ж, сторона Маркова почала відмовлятися від договору значно пізніше виготовленняна їх замовлення конструкції.

Така собі «Довганівська» як представник сторони Мохова (підпис якої підроблену і особу якої вигадано) взагалі ніколи не перебувала у Мохова на роботі.



Через це я, Мохов О.С., та Кізіма І.В. (мій представник) звернулися у поліцію.



З підстав вказаної вище фальсифікації, підробки документу та втручання в правосуддя на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 420 1610 1040 000 169, що проводить старший слідчий Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві (вул. Червоноткацька, 2) М.В.Підгорний, процесуальний прокурор Шита Н.М. тел. 559-50-75.





Враховуючи вказане



ПРОШУ:



- при ухвалення рішення по суті справи обов’язково оцінити вказану вище обставину.



Додатки:

- копія з мокрою печаткою суду та підписом «З оригіналом згідно» ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.О. (справа № 755/2553/17) у кримінальному провадженні 420 1610 1040 000 169 про скасування постанови слідчого;



- копія скасованої постанови слідчого від 08.11.2016 року (завіреної мокрою печаткою постанови від 09.02.2017) про закриття кримінального провадження, з якої вбачається, що заява про злочин подана саме з приводу «підроблення заяв Маркова В.А., про розірвання раніше укладеного договору»;



- копія скарги на постанову від 08.11.2016 року, поданої слідчому судді від 13.02.2017 року з мокрим штампом про отримання;



- копія сфальсифікованої заяви Маркова В.А. від 16.07.2015 року та від 06.07.2015 року на основі яких було введено в оману Апеляційний суд м. Києва у цивільній справі 755/19895/15-ц.



30.03.2017 представник Кізіма І.В.