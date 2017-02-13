|
|
|
Автор
Кнопки
|
Legal Tech: обзор юридических IT-стартапов
13.02.2017 18:39
Компьютеризация и роботизация стремительно врываются в самые разные сферы нашей жизни, даже такие консервативные, как юриспруденция. В мире наблюдается бурный рост юридических IT стартапов — т.е. попыток объединить рынок юридических услуг с возможностями IT-сектора. В них уже не первый год инвестируются сотни миллионов долларов и, вполне возможно, в ближайшем будущем большинство юристов будут заменены… роботами и алгоритмами. По крайней мере, тех из них, кто занимается наиболее простыми операциями. Чтобы быть во всеоружии, для юристов, айтишников и всех, кто интересуется данной тематикой, подготовил небольшой обзор сектора Legal Tech.
Пожалуй больше всего шуму наделал 19-летний студент Стэнфорда Джошуа Броудер, который в 2014-м создал первого бота-юриста DoNotPay и всего за полгода своей практики сумел выиграть дел на $3 млн. Его бот помогает автовладельцам автоматически составить и отправить апелляцию на полученную квитанцию о штрафе.
Своего бота-юриста создали и в Украине: главная задача OpenDataBot — защита бизнеса от рейдерских атак. Telegram-бот отслеживает любые изменения в государственных реестрах, касающиеся предприятия и уведомляет о них пользователя – например, о смене адреса или директора компании.
Однако «серьезный» Legal Tech ушел гораздо дальше. Если отталкиваться от целевой аудитории, то сегодня существуют IT-продукты для всех 4-х основных типов клиентов юриста: физлица, малый бизнес, корпорации и юридические фирмы. Говоря же о сути предлагаемых технических решений, можно выделить не менее 6 вариантов:
1) Онлайн-сервисы, предлагающие типовые решения для юридических вопросов, поддающихся стандартизации. Таких сервисов уже очень много: от предоставления шаблонов базовых документов до удаленного управления правами на торговую марку в нескольких юрисдикциях. Как и у львиной доли сегодняшних стартапов, тут популярна freemium бизнес-модель, когда часть услуг предоставляется бесплатно, а расширенная версия — за дополнительную плату.
Одним из наиболее интересных сервисов подобного рода (уже собравший, кстати, порядка полумиллиарда долларов инвестиций) является https://www.legalzoom.com — проект предоставляет десятки разнообразных юридических услуг.
2) Онлайн-поиск юристов, т.е. посредничество при сведении клиента с заказчиком (например, https://www.lexoo.co.uk, https://lawkick.com). Некоторые компании специализируются на предоставлении контактов узких профессионалов либо на незнакомых юрисдикциях — попробуйте, к примеру, самостоятельно быстро найти проверенного юриста в ЮАР. Другие нацелены на массовый сегмент и решают наиболее простые задачи — ведь очень многим людям нужны недорогие юристы для короткой консультации на стандартную темы — оформление земельного участка, подготовка договора и т.д. Как и на других площадках по поиску фрилансеров, тут можно встретить рейтинги исполнителей, сортировку по цене/скорости выполнения задач и т.д.
3) E-discovery: сервисы по поиску данных для юристов (https://lexmachina.com, http://www.axiomlaw.com, http://ravellaw.com/). Подобные сервисы позволяют существенно сократить трудозатраты юриста при сборе доказательной базы по делу, поскольку осуществляют поиск и анализ данных по многочисленным реестрам, базам судебных решений, кейсам, массивам электронной переписки и т.д.
4) Управление проектами юридической фирмы. По сути, это стандартные сервисы для управления проектами, «заточенные» под потребности юристов — биллинг, CRM, коммуникация команды с клиентом и т.д. (например, www.accelo.com).
5) Нотариальные услуги — выполнение простых нотариальных действий. Пользуясь сервисом https://notarize.com/ можно скачать приложение на свой смартфон, после чего нотариус свяжется с вами видеозвонком, а затем пришлет необходимые вам документы.
6) Автоматизация рассмотрения проблемных транзакций, создания исковых заявлений. Проекты типа http://modria.com/ снимают нагрузку с отделов продаж и юристов, которые также нередко вовлечены в досудебные споры с клиентами.
Также существует немало проектов, в которых объединены несколько из вышеуказанных типов сервисов, например ww.rocketlawyer.com, https://www.avvo.com/
И хотя многие из этих начинаний не выдержат испытания реальностью и умрут, как и большинство других стартапов, электронные сервисы все же стремительно завоевывают мир юридических услуг. Что касается самих юристов, то им уже очень скоро придется делать выбор: уходить в узкую специализацию, пока не доступную роботам (к примеру, в адвокатскую деятельность), или начинать сотрудничество с программистами. Tertium non datur!
теги: IT-стартапы, юриспруденция, Legal Tech
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.