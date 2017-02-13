Legal Tech: обзор юридических IT-стартапов

Компьютеризация и роботизация стремительно врываются в самые разные сферы нашей жизни, даже такие консервативные, как юриспруденция. В мире наблюдается бурный рост юридических IT стартапов — т.е. попыток объединить рынок юридических услуг с возможностями IT-сектора. В них уже не первый год инвестируются сотни миллионов долларов и, вполне возможно, в ближайшем будущем большинство юристов будут заменены… роботами и алгоритмами. По крайней мере, тех из них, кто занимается наиболее простыми операциями. Чтобы быть во всеоружии, для юристов, айтишников и всех, кто интересуется данной тематикой, подготовил небольшой обзор сектора Legal Tech.

Пожалуй больше всего шуму наделал 19-летний студент Стэнфорда Джошуа Броудер, который в 2014-м создал первого бота-юриста DoNotPay и всего за полгода своей практики сумел выиграть дел на $3 млн. Его бот помогает автовладельцам автоматически составить и отправить апелляцию на полученную квитанцию о штрафе.

Своего бота-юриста создали и в Украине: главная задача OpenDataBot — защита бизнеса от рейдерских атак. Telegram-бот отслеживает любые изменения в государственных реестрах, касающиеся предприятия и уведомляет о них пользователя – например, о смене адреса или директора компании.

Однако «серьезный» Legal Tech ушел гораздо дальше. Если отталкиваться от целевой аудитории, то сегодня существуют IT-продукты для всех 4-х основных типов клиентов юриста: физлица, малый бизнес, корпорации и юридические фирмы. Говоря же о сути предлагаемых технических решений, можно выделить не менее 6 вариантов:

1) Онлайн-сервисы, предлагающие типовые решения для юридических вопросов, поддающихся стандартизации. Таких сервисов уже очень много: от предоставления шаблонов базовых документов до удаленного управления правами на торговую марку в нескольких юрисдикциях. Как и у львиной доли сегодняшних стартапов, тут популярна freemium бизнес-модель, когда часть услуг предоставляется бесплатно, а расширенная версия — за дополнительную плату.

Одним из наиболее интересных сервисов подобного рода (уже собравший, кстати, порядка полумиллиарда долларов инвестиций) является https://www.legalzoom.com — проект предоставляет десятки разнообразных юридических услуг.

2) Онлайн-поиск юристов, т.е. посредничество при сведении клиента с заказчиком (например, https://www.lexoo.co.uk, https://lawkick.com). Некоторые компании специализируются на предоставлении контактов узких профессионалов либо на незнакомых юрисдикциях — попробуйте, к примеру, самостоятельно быстро найти проверенного юриста в ЮАР. Другие нацелены на массовый сегмент и решают наиболее простые задачи — ведь очень многим людям нужны недорогие юристы для короткой консультации на стандартную темы — оформление земельного участка, подготовка договора и т.д. Как и на других площадках по поиску фрилансеров, тут можно встретить рейтинги исполнителей, сортировку по цене/скорости выполнения задач и т.д.

3) E-discovery: сервисы по поиску данных для юристов (https://lexmachina.com, http://www.axiomlaw.com, http://ravellaw.com/). Подобные сервисы позволяют существенно сократить трудозатраты юриста при сборе доказательной базы по делу, поскольку осуществляют поиск и анализ данных по многочисленным реестрам, базам судебных решений, кейсам, массивам электронной переписки и т.д.



4) Управление проектами юридической фирмы. По сути, это стандартные сервисы для управления проектами, «заточенные» под потребности юристов — биллинг, CRM, коммуникация команды с клиентом и т.д. (например, www.accelo.com).

5) Нотариальные услуги — выполнение простых нотариальных действий. Пользуясь сервисом https://notarize.com/ можно скачать приложение на свой смартфон, после чего нотариус свяжется с вами видеозвонком, а затем пришлет необходимые вам документы.

6) Автоматизация рассмотрения проблемных транзакций, создания исковых заявлений. Проекты типа http://modria.com/ снимают нагрузку с отделов продаж и юристов, которые также нередко вовлечены в досудебные споры с клиентами.

Также существует немало проектов, в которых объединены несколько из вышеуказанных типов сервисов, например ww.rocketlawyer.com, https://www.avvo.com/

И хотя многие из этих начинаний не выдержат испытания реальностью и умрут, как и большинство других стартапов, электронные сервисы все же стремительно завоевывают мир юридических услуг. Что касается самих юристов, то им уже очень скоро придется делать выбор: уходить в узкую специализацию, пока не доступную роботам (к примеру, в адвокатскую деятельность), или начинать сотрудничество с программистами. Tertium non datur!