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Правила посещения внешних мероприятий с целью нетворкинга
02.08.2017 14:27
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правила посещения внешних мероприятий с целью налаживания деловых связей
(нетворкинг)
«При других равных условиях люди будут
сотрудничать с теми, кто им знаком, приятен и кому они доверяют»
Золотое правило нетворкинга
1.
Как только вы выбрали для себя
мероприятие из предложенного списка – сразу найдите в Facebook официальную
страницу мероприятия (или сайт) и пройдите онлайн-регистрацию, в случае
необходимости ознакомьтесь с таймингом.
2.
Подготовьте заранее «речь в лифте» -
30-секундную самопрезентацию и презентацию своей компании, чтобы быстро и
качественно объяснить людям кто вы, и чем занимаетесь;
3.
Имейте с собой не меньше 30 визиток;
4.
При подготовке к мероприятию
необходимо найти как можно больше информации об организаторах, спикерах и
других участниках: их деятельность, место работы, круг профессиональных
интересов, могли бы ли вы быть полезны определённому человеку или его компании,
найдите их страницы в социальных сетях;
5.
Заранее уточните у организаторов
дресс-код мероприятия, чтобы выглядеть соответственно и до мелочей продумайте
свой внешний вид;
6.
Приходите на мероприятие не позже,
чем за 30 минут для начала, чтобы успеть занять лучшее место и познакомиться с
другими участниками;
7.
Узнав заранее как можно больше
информации о мероприятии, спикерах, участниках и гостях – попробуйте заранее
сформировать по 1 (!) удачному вопросу к каждому выступающему. Перед тем, как
задать вопрос, коротко представьте себя и свою компанию и, по возможности,
сделайте обоснованный комплимент спикеру;
8.
Во время кофе-брейка, обеда, фуршета
или после мероприятия постарайтесь лично познакомиться со спикерами и
организаторами, выразив свою заинтересованность темой и благодарность,
обменяйтесь визитками;
9.
Старайтесь ходить на мероприятия без
компании, ведь так будет легче познакомиться с большим количеством людей;
10.
Для начала, знакомьтесь с теми, кто
тоже пришел одни;
11.
«Запретные темы» для общения с
малознакомыми людьми – религия, политика, личная жизнь, проблемы со здоровьем,
уровень доходов, ошибки коллег или конкурентов, возраст, семейные проблемы;
12.
После мероприятия (24-48 часов по
нормам делового этикета) вам нужно связаться с людьми, с которыми вы обменялись
визитками. Лучшим вариантом будет и-мейл с коротким письмом типа «Здравствуйте!
Было приятно с Вами познакомиться и пообщаться на (название мероприятия). Если
я могу быть полезным для вас – обязательно обращайтесь. Рад знакомству!».
Обязательно добавляйте всех этих людей в друзья в социальных сетях.
13.
Откорректируйте подпись своей
электронной почты: укажите место работы, должность, корпоративный сайт, ссылки
на профили в социальных сетях, номер телефона.
14.
Ставьте себе цели для каждого
мероприятия: собрать 7, 10, 20 визиток, соревнуйтесь с
коллегами/друзьями/знакомыми по этому поводу.
15.
Новые контакты необходимо правильно
систематизировать, чтобы они приносили пользу. Собирайте максимальное
количество информации о каждом человеке – от контактов и дня рождения до
профилей во всех соцсетях;
16.
Не забывайте время от времени
работать со своей базой – обязательно поздравляйте с праздниками и значимыми
событиями, научными или профессиональными достижениями, приглашайте на
мероприятия, предлагайте помощь, комментируйте их работы (статьи, видео,
выступления).
17.
Во время мероприятия сделайте
несколько фотографий (выступления спикеров, фото с ними, фото раздаточных
мероприятий и т.п.) для написания короткого пост-релиза (отзыв о мероприятии)
для социальных сетей или вашего сайта. Помечайте людей, которые есть на фото в
социальных сетях.
18.
Дополнительные источники новых
знакомств – волонтёрство, благотворительность, донорство, социальные
инициативы, благоустройство, спорт и т.п.
19.
Обязательно нужно принимать участие
хотя бы в 1 мероприятии в месяц.
теги: нетворикнг, маркетинг, бизнес, продвижение, ивент, маркетолог, Ирина Горбунова, полезно, юридический бизнес, консалтинг, консультант
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