Правила посещения внешних мероприятий с целью нетворкинга

Рекомендуемые правила посещения внешних мероприятий с целью налаживания деловых связей (нетворкинг)

«При других равных условиях люди будут сотрудничать с теми, кто им знаком, приятен и кому они доверяют»

Золотое правило нетворкинга

1. Как только вы выбрали для себя мероприятие из предложенного списка – сразу найдите в Facebook официальную страницу мероприятия (или сайт) и пройдите онлайн-регистрацию, в случае необходимости ознакомьтесь с таймингом.

2. Подготовьте заранее «речь в лифте» - 30-секундную самопрезентацию и презентацию своей компании, чтобы быстро и качественно объяснить людям кто вы, и чем занимаетесь;

3. Имейте с собой не меньше 30 визиток;

4. При подготовке к мероприятию необходимо найти как можно больше информации об организаторах, спикерах и других участниках: их деятельность, место работы, круг профессиональных интересов, могли бы ли вы быть полезны определённому человеку или его компании, найдите их страницы в социальных сетях;

5. Заранее уточните у организаторов дресс-код мероприятия, чтобы выглядеть соответственно и до мелочей продумайте свой внешний вид;

6. Приходите на мероприятие не позже, чем за 30 минут для начала, чтобы успеть занять лучшее место и познакомиться с другими участниками;

7. Узнав заранее как можно больше информации о мероприятии, спикерах, участниках и гостях – попробуйте заранее сформировать по 1 (!) удачному вопросу к каждому выступающему. Перед тем, как задать вопрос, коротко представьте себя и свою компанию и, по возможности, сделайте обоснованный комплимент спикеру;

8. Во время кофе-брейка, обеда, фуршета или после мероприятия постарайтесь лично познакомиться со спикерами и организаторами, выразив свою заинтересованность темой и благодарность, обменяйтесь визитками;

9. Старайтесь ходить на мероприятия без компании, ведь так будет легче познакомиться с большим количеством людей;

10. Для начала, знакомьтесь с теми, кто тоже пришел одни;

11. «Запретные темы» для общения с малознакомыми людьми – религия, политика, личная жизнь, проблемы со здоровьем, уровень доходов, ошибки коллег или конкурентов, возраст, семейные проблемы;

12. После мероприятия (24-48 часов по нормам делового этикета) вам нужно связаться с людьми, с которыми вы обменялись визитками. Лучшим вариантом будет и-мейл с коротким письмом типа «Здравствуйте! Было приятно с Вами познакомиться и пообщаться на (название мероприятия). Если я могу быть полезным для вас – обязательно обращайтесь. Рад знакомству!». Обязательно добавляйте всех этих людей в друзья в социальных сетях.

13. Откорректируйте подпись своей электронной почты: укажите место работы, должность, корпоративный сайт, ссылки на профили в социальных сетях, номер телефона.

14. Ставьте себе цели для каждого мероприятия: собрать 7, 10, 20 визиток, соревнуйтесь с коллегами/друзьями/знакомыми по этому поводу.

15. Новые контакты необходимо правильно систематизировать, чтобы они приносили пользу. Собирайте максимальное количество информации о каждом человеке – от контактов и дня рождения до профилей во всех соцсетях;

16. Не забывайте время от времени работать со своей базой – обязательно поздравляйте с праздниками и значимыми событиями, научными или профессиональными достижениями, приглашайте на мероприятия, предлагайте помощь, комментируйте их работы (статьи, видео, выступления).

17. Во время мероприятия сделайте несколько фотографий (выступления спикеров, фото с ними, фото раздаточных мероприятий и т.п.) для написания короткого пост-релиза (отзыв о мероприятии) для социальных сетей или вашего сайта. Помечайте людей, которые есть на фото в социальных сетях.

18. Дополнительные источники новых знакомств – волонтёрство, благотворительность, донорство, социальные инициативы, благоустройство, спорт и т.п.

19. Обязательно нужно принимать участие хотя бы в 1 мероприятии в месяц.