Ікла адвокатури





АДВОКАТУРА ПОКАЗАЛА НЕ ЗУБИ, А КЛИКИ !" - підправив голова Київської обласної колегії адвокатів, голова Комітету з питань інформполітики та інформбезпеки НААУ.





Нведені цитати - яскравий приклад того, що являє собою адвоктура в уявленні не тільки суспільства, але і деяких представників адвокатської професії також.





Невже пройши часи, коли зі словом "адвокат" асоціювався інтелектуал у краватці?





Невже тепер адвокат має вражати оточуючих "звериным оскалом"?





В школі нас вчили, що в процесі еволюції мозок предків людини поступово збільшувався, а ікла, відповідно, поступово зменшувалися.





Дуже не хотілося б, щоб еволюція української адвокатури рушила у зворотньому напрямку.



