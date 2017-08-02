ЛІГА:ЗАКОН. Без ключа тільки у хмарах

ЛІГА:ЗАКОН я почав користуватися ще у минулому сторіччі. У ті часи для захисту вже використовували ключі, що під'єднувалися до LPT портів. Але для власників рідкісних тоді ноутбуків існували альтернативи.

Потім з'явилися ключі під USB, що незграбно стирчали і за все чіплялися. Але вибору вже не було, доводилося терпіти.

Згодом я почав використовувати комп'ютери Apple ЛІГА:ЗАКОН своїми засобами захисту змусила а мене неабияк удосконалити свої знання і навички у сфері комп'ютерів і програмування. Версії для ЛІГА:ЗАКОН Mac "яблучники" так і не дочекалися.

ТОму довелося освоїти роботу з віртуальними машинами та відповідним програмним забезпеченням.

Новий Macbook, що не має старих USB унеможливив використання "передових російських технологій захисту".

ЛІГА:ЗАКОН, судячи з відповіді, відмовлятися від тих технологій не планує.

Пропонує новітні хмарні продукти.

Мені, правда, зручніші локальні.

Але ЛІГА:ЗАКОН мої, як споживача, побажання, задовольняти не буде.

Можливості не надто перейматися побажаннями споживачів зазвичай мають монополісти.

Але ЛІГА:ЗАКОН, як стверджують представники цієї шановної потужної структури, ні разу не монополіст.

Просто так склалося.

Добрый вечер, Игорь Владимирович!





Игорь Владимирович, компания ЛІГА:ЗАКОН подготовила для Вас ответ на запрос, который Вы опубликовали на страницах ЛІГА.Блоги http://blog.liga.net/user/igolovan/article/27759.aspx







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Информируем Вас, что начиная с 2016 года специалисты ООО «ЛІГА ЗАКОН» сделали весомый шаг в удовлетворении потребностей наших пользователей – осуществили разработку, выпуск и авторское сопровождение новой многофункциональной ПЛАТФОРМЫ LIGA:ZAKON с интегрированием в её состав линейки разнообразных веб-продуктов.





Поэтому сегодня мы можем предложить лучшие решения и сервисные возможности на рынке информационных технологий, которые продолжаем постоянно совершенствовать. Обращаем Ваше внимание, использование облачных решений не требует применения ключей защиты. Облачные решения становятся все более популярными во всем мире и используются ведущими специалистами многих современных компаний.





Теперь Вы, уважаемый Игорь Владимирович, также имеете возможность пользоваться продуктами не только посредством рабочего компьютера, но и смартфона, домашнего ноутбука, из-за границы, на любой операционной системе, браузере, получать мгновенное обновление и прямой доступ к эталонным базам данных. Для работы с информационно-правовыми системами теперь не нужен ключ и достаточно будет даже скорости мобильного интернета.





Особое внимание мы уделяем качеству и достоверности информации в наших продуктах. Так, в самом последнем, апрельском, релизе Информационно-правовых систем web на ПЛАТФОРМЕ мы выпустили новый Отраслевой Модуль, позволяющий быстро знакомиться со всем, что происходит в правовом поле, касающемся именно отдельных отраслей.





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