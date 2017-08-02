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ЛІГА:ЗАКОН. Без ключа тільки у хмарах
02.08.2017 22:27
Нижче публікую повністю відповідь, що її отримав на мій текст "Російський ключ до ЛІГА:ЗАКОН", читачі самі можуть її оцінити.
ЛІГА:ЗАКОН я почав користуватися ще у минулому сторіччі. У ті часи для захисту вже використовували ключі, що під'єднувалися до LPT портів. Але для власників рідкісних тоді ноутбуків існували альтернативи.
Потім з'явилися ключі під USB, що незграбно стирчали і за все чіплялися. Але вибору вже не було, доводилося терпіти.
Згодом я почав використовувати комп'ютери Apple ЛІГА:ЗАКОН своїми засобами захисту змусила а мене неабияк удосконалити свої знання і навички у сфері комп'ютерів і програмування. Версії для ЛІГА:ЗАКОН Mac "яблучники" так і не дочекалися.
ТОму довелося освоїти роботу з віртуальними машинами та відповідним програмним забезпеченням.
Новий Macbook, що не має старих USB унеможливив використання "передових російських технологій захисту".
ЛІГА:ЗАКОН, судячи з відповіді, відмовлятися від тих технологій не планує.
Пропонує новітні хмарні продукти.
Мені, правда, зручніші локальні.
Але ЛІГА:ЗАКОН мої, як споживача, побажання, задовольняти не буде.
Можливості не надто перейматися побажаннями споживачів зазвичай мають монополісти.
Але ЛІГА:ЗАКОН, як стверджують представники цієї шановної потужної структури, ні разу не монополіст.
Просто так склалося.
Добрый вечер, Игорь Владимирович!
Игорь Владимирович, компания
ЛІГА:ЗАКОН
подготовила для Вас ответ на запрос, который Вы опубликовали на страницах
ЛІГА.Блоги
http://blog.liga.net/user/igolovan/article/27759.aspx
К сожалению, возможность комментариев в рамках блога отключена, потому отправляем для Вас письмо в личном сообщении:
Информируем Вас, что начиная с 2016 года специалисты ООО «ЛІГА ЗАКОН» сделали весомый шаг в удовлетворении потребностей наших пользователей – осуществили разработку, выпуск и авторское сопровождение новой многофункциональной ПЛАТФОРМЫ LIGA:ZAKON с интегрированием в её состав линейки разнообразных веб-продуктов.
Поэтому сегодня мы можем предложить лучшие решения и сервисные возможности на рынке информационных технологий, которые продолжаем постоянно совершенствовать. Обращаем Ваше внимание, использование облачных решений не требует применения ключей защиты. Облачные решения становятся все более популярными во всем мире и используются ведущими специалистами многих современных компаний.
Теперь Вы, уважаемый Игорь Владимирович, также имеете возможность пользоваться продуктами не только посредством рабочего компьютера, но и смартфона, домашнего ноутбука, из-за границы, на любой операционной системе, браузере, получать мгновенное обновление и прямой доступ к эталонным базам данных. Для работы с информационно-правовыми системами теперь не нужен ключ и достаточно будет даже скорости мобильного интернета.
Особое внимание мы уделяем качеству и достоверности информации в наших продуктах. Так, в самом последнем, апрельском, релизе Информационно-правовых систем web на ПЛАТФОРМЕ мы выпустили новый Отраслевой Модуль, позволяющий быстро знакомиться со всем, что происходит в правовом поле, касающемся именно отдельных отраслей.
Поэтому, рекомендуем Вам перейти на более современное облачное решение – самую полную систему Гранд. При работе с этой системой Вам не потребуется ключ защиты.
С уважением,
Администрация проекта "ЛІГА.Блоги" http://blog.liga.net
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