Адвокати-підприємці. Що скаже Рада адвокатів України?

и є порушенням вимог ч. 1 ст. 7 та ч. 1 ст. 12 Правил адвокатської етики порушення адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, вимог законодавства щодо обов’язкового перебування на податковому обліку як самозайнятої особи, що здійснює незалежну професійну діяльність.

Рада адвокатів України має намір розглянути моє звернення стосовно того, ч





Чекатиму з нетерпінням.