Законослухняна адвокатура









Але ж деякі колеги-адвокати реєструвалися як фізичні особи-підприємці з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.





Таких за даними Державної фіскальної служби України на 01 січня 2017р. було аж 1175.





А знаєте скільки з тих адвокато-підприємців задекларували за минулий рік дохід від здіснення адвокатської діяльності окремо від підприємницького доходу?





311 (триста одинадцять).





Чи не означають наведені цифри, що українська адвокатура працює наполовину в тіні?







