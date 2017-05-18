Захист адвокатської таємниці. Поки РНБО мовчить...

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ вирішив звернутись до Ради Національної безпеки та оборони України з метою вжиття РНБО заходів проти руйнування інституту адвокатури та порушення гарантій адвокатської діяльності.



У мене поки відсутня інформація чи покинув РНБО всі нагальні справи і чи заходився рятувати адвокатуру.



Тому поки "космічєскіе кораблі бороздят простори всєлєнной", а Тому поки "космічєскіе кораблі бороздят простори всєлєнной", а Комітет захисту прав адвокатів започатковує серію дебатів , доводиться захищати професійні права традиційними способами.



Деякий час тому один слідчий з ДФС у Запорізькій області зробив спробу допитати мене як свідка та отримати інформацію, що складає адвокатську таємницю.

Каюся, не став застосовувати передових методів захисту, тобто не закликав усіх адвокатів перекрити дороги на Запоріжжя та оголосити страйк на мою честь.

Просто написав заяву про кримінальне правопорушення.



А потім оскаржив бездіяльність прокурора в суд.



Суд скаргу задовольнив і тепер прокуратура Запорізької області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 397 КК України.

Наступного тижня слідчого мають допитати за участі представника потерпілого.



Про подальші новини буду повідомляти.

