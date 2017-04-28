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Краще з розумним загубити 2 або правова позиція адвоката
28.04.2017 13:41Схоже, голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ намагається захистити наші професійні права під корінь.
Щоб і сліду від тих прав не лишилося.
Ще не вщухло захоплення від ідей формалізації адвокатського досьє, як невгамовна захисниця вирішила взятися за правову позицію адвоката.
Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" забороняє втручання у правову позицію адвоката, а також внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі.
Якщо тлумачити поняття "правова позиція адвоката у справі" масимально широко (а саме так його і слід тлумачити) згадана норма здатна серйозно ускладнити життя сліддчим, суддям та прокурорам, що полюбляють тиснути на адвокатів.
Але на допомогу порушникам адвокатських прав поспішає г олова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
В опублікованому на офіційному сайті НААУ тексті Ганна Боряк пропонує рекомендувати законодавцю ввести у нормативну систему термін: «правова позиція адвоката у справі». Викладену правову позицію слід надати можливість представити адвокату до суду на попередньому судовому засіданні разом з доказами, на які адвокат посилається. При винесенні вироку суду слід аргументувати підстави, за яких правова позиція сторони захисту спростовується правовою позицією сторони обвинувачення.
Тобто, захисниця прав адвокатів пропонує звузити поняття "правова позиція адвоката у справі" до певного документу, представленому на попередньому судовому засіданні.
Для чого? Для того, щоб усе зроблене і сказане адвокатом поза представленою на попередньому засіданні "правовою позицією" можна було використати для подання чи окремої ухвали?
Повторюся.
З такими захисниками професійних прав і гарантій ворогів не треба.
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