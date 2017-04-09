Адвокатське досьє. Краще з розумним загубити...

голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ розпочала дискусію.





Сьогодні на майданчику групи Facebook РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Ми вже звикли до того, що наше улюблене та довгоочікуване самоврядування не надто переймається рамками чинних законів та жодним чином не намагається стримувати свою фантазію.

Тому адвокати покірно вручну заповнюють централізовано віддруковані бланки ордерів, хоча закону вимога централізованого друку бланків не відповідає. Але ордери хоча б згадуються у Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Але досьє?

Адвокатське досьє законом не передбачено і є виключно результатом потужних інтелектуальних зусиль діячів нашого самоврядування.

Щоправда результати цих зусиль ще не зовсім прояснені, адже що саме вирішено Радою адвокатів України стосовно плодів праці спеціальної тимчасової комісії з підготовки проекту Положення про ведення адвокатського досьє (СТК: Гвоздій В.А., Каденко О.О., Афанасієв Р.В., Бляшин М.С., Зейкан Я.П.) широкому авокатському загалу наразі не повідомлено.

А тому твердження голови комітету НААУ, що, мовляв, визначення терміну "адвокатське досьє" необхідне для того, щоб "в случае проведения обыска были соблюдены гарантии адвокатской деятельности" викликає щонайменше подив, а щонайбільше - сумнів у зацікавленості голови Комітету захищати професійні права адвокатів.

Поглянемо на ситуацію, що склалася.

Та сама голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності на пресконференції говорить про безпрецедентність тиску на адвокатуру.

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ створено серед іншого для вжиття відповідно до чинного законодавства України, від імені Ради адвокатів України, заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності.

Про заходи, що вжиті Комітетом відповідно до чинного законодавства від імені Ради адвокатів України автору, чесно зізнаюся, невідомо.

Але відомо про бажання голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності (!) провести "совместное совещание между Комитетом НААУ и правоохранителями".

І на тому "совместном совещании" відповідно до забаганки "противоположной процессуальной стороны" створити не передбачену законом "термінологію" стосовно не передбаченого законом "адвокатського досьє".

Хочеться запитати у шановних членів Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності:

- Ви на чиєму боці, колеги?

Закон захищає наші професійні права і гарантії. Закон захищає адвокатську таємницю.

А члени Комітету, покликаного наші права і гарантії захищати, мають намір уподібнитися нашим деяким правоохоронцям, забути про Конституцію і закон, а керуватися різного роду листами, інструкціями, положеннями та іншими папірцями?

Щоб наступного разу при проведені обшуку в адвокатському офісі адвокатська таємниця вже взагалі не згадувалися, а суперечки йшли навколо того, чи відповідає колір теки адвокатського досьє затвердженому зразку і чи правильними нитками те досьє прошито?

З такими захисниками професійних прав і гарантій ворогів не треба.