Продовжую дивуватися цікавинкам відкритих торгів стосовно надання правової допомоги службовцям Національного банку України





еред 19 учасників, що їх ми знаходимо у реєстрі отриманих тендерних пропозицій , 11 - товариства з обмеженою відповідальністю, що надали НБУ копіії адвокатських свідоцтв своїх працівників. Я вже писав , що с





А у відповідно до проекту договору, що його має укласти переможець, ці ТОВ зобов'язуються серед іншого здійснювати захист інтересів службовців Національного банку у кримінальних провадженнях на різних стадіях.





Цікаво дізнатися думку колег з ТОВ - учасників торгів, а особливо, звичайно, переможця - ТОВ АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ ГВОЗДІЙ ТА ОБЕРКОВИЧ , як вони збиралися здійснювати той захист?





Так, я знову про організаційні форми адвокатської діяльності.







