НБУ і адвокати

Національний банк України оголосив тендер щодо закупівлі послуг з надання правової допомоги службовцям НБУ





Для участі у процедурі закупівлі учасники мали підтвердити наявність працівників відповідної кваліфікації, зокрема "не менше 3-х свідоцтв про право на занятя адвокатською діяльністю".





Відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а двокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).





Але такі дрібниці, як організаційні форми адвокатської діяльності, явно не цікавлять ні Національний банк, ні багатьох колег-адвокатів.





Серед 19 учасників, що їх ми знаходимо у реєстрі отриманих тендерних пропозицій , 11 - товариства з обмеженою відповідальністю, що надали НБУ копіії адвокатських свідоцтв своїх працівників.



