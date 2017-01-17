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Коли хоче біда грошей…
17.01.2017 12:48Коли хоче біда грошей, то тра біді дати, писав український класик Степан Руданський.
Такою бідою стало для українських адвокатів наше довгоочікуване, шановне, авторитетне, розумне, професійне, щедре і одночасно економне самоврядування.
Я давно попереджав, що самоврядування хотітиме адвокатських грошей.
І самоврядування хоче. І хоче грошей побільше, бо воліє бути самодостатнім.
А всім нам відомо, що з усіх розваг та задоволень цього світу, українські адвокати найбільше полюбляють сплачувати внески.
Особливо пощастило в цьому році столичним адвокатам, до лав яких не так давно приєдналося і наше адвокатське об’єднання.
Керівництво НААУ організувало для нас славнозвісну конференцію Михальского-Ярош
В результаті столичні адвокати отримали щасливу можливість сплатити внесок на утримання дорогого самоврядування хоч і не у подвійному розмірі, але на 170 відсотків!
На сайті НААУ всі 100 відсотків внеску пропонується платити
“на розрахунковий рахунок Національної асоціації адвокатів України, як організації засновника всіх органів адвокатського самоврядування”.
А на сайті Ради адвокатів міста Києва про жодні проблеми не повідомляється і пропонується сплачувати 70 відсотків внеску на рахунок Ради.
Ще й попереджають про невірні реквізити на сайті НААУ.
Тому адвокати нашого адвокатського об’єднання не змогли відмовити собі у задоволенні сплатити внески на всі вищезгадані реквізити.
Коли хоче біда грошей, то тра біді дати…
P.S. Сподіваюся, більшість читачів самі здогадлися, а адвокатам спеціально пояснюю, що розміщений вище текст є іронічним і саркастичним.
А зайво сплачені гроші ми повернемо. Нам для рідного самоврядування нічого не шкода. Але закон є закон.
теги: адвокатське самоврядування, внески
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