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От "теплых" кредитов к Фонду энергоэфективности
09.06.2017 13:12Шел четвертый год реформ.
Благодаря финансовой и организационной поддержке ПРООН в Украине, депутаты Рады съездили к нашим Балтийским коллегам и узнали, что оказывается нужны низкие процентные ставки и длинные сроки на целевые кредиты для проведения комплексной термомодернизации жилого фонда. Коллеги им пояснили, что без этого ничего не работает.
Сегодня просвещенные депутаты Рады стали задавать вопрос про высокие ставки на такие кредиты Правительству.
Правительство, в лице вице-премьера, рассказало, что тоже начало думать, почему же такие высокие ставки на цели модернизации в Украине?
Напомню, что ряд экспертов в Украине сразу говорили, об этой проблеме, еще в начале "хороводов" вокруг "теплых" кредитов. Но слушали не экспертов-практиков, а заезжих авантюристов, которые теперь отсиживаются в "люксембургах".
Мы постоянно предлагали пересмотреть концепцию работы программы, поставив основной задачей - компенсацию процентной ставки по кредитам, вместо бестолковой раздачи "премий", которая превратила "теплые" кредиты в механизм удешевления покупки, для тех у кого есть желание и средства что-то купить.
Пан вице-премьер сегодня, в ответах депутатам, это подтвердил, озвучив, что возврат "теплых" кредитов в основном происходит в течении года с момента выдачи, практически сразу после получения "премии" в виде компенсации из бюджета.
Мало того, этот пагубный механизм "премий" закладывается теперь и в алгоритм новостворенного Фонда имени энергоэффективности. Что интересно, понятия энергоэффективности, как не было, так и нет в законах Украины, но Фонд ее имени создали. Страна парадоксов.
А дешевые кредиты дескать появятся скоро, потом, после того как банки начнут конкурировать, а еще вдруг откуда-то появятся иностранные банки, которые захотят опустить процентные ставки в Украине. Наверное для разорения украинских, в первую очередь государственных, которые сейчас задействованы в "теплых" кредитах?
теги: кредит, модернизация, правительство, энергоэффективность, фонд, Черкашин
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