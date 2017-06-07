Солнце для домохозяйства с максимальной пользой

Как оплачивают выработанную электроэнергию на домашних "солнечных" электростанциях согласно Постановления НКРЕКП № 170 27.02.2014 -

"Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами Рплати, визначається за формулою:

Рплати = (Wвироб - Wспож) х Т , грн.

де Wвироб - обсяг виробленої електричної енергії відповідною генеруючою установкою приватного домогосподарства;

Wспож - обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;

Т - встановлений "зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію відповідною генеруючою установкою, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт та введена в експлуатацію."

А теперь зададимся некоторыми вопросами. Если от ВСЕГО объема генерированной энергии отнимается ВЕСЬ объем потребленной за МЕСЯЦ, то стимулирует ли это рациональное потребление энергоресурсов в домохозяйстве и несет ли пользу устойчивой работе энергосистемы?

Как мы знаем, солнце светит утром, днем и немного вечером. И абсолютно не светит ночью. Точнее оно светит, но на другую сторону Земли)... А коли у Солнца такой график, то и выработка электроэнергии для продажи в сеть с солнечной станции другой быть не может. Это первое.

Второй момент, потребление электроэнергии из энергосистемы осуществляется неровным графиком. Причем самое большое потребление приходится на утренний и особенно на вечерний пики. Ночью потребление падает и у энергосистемы возникает вопрос, кто бы обеспечил устойчивое потребление в ночные часы?

Третий момент, при создании домашней электростанции владельцы стараются максимально использовать возможности продажи в сеть, для чего согласовывают и увеличивают присоединенную мощность до максимально возможного. Напомню что максимум возможен для домохозяйства в 30кВт. И исходя из этих мощностей облэнерго определяет загрузку своих подстанций.

Четвертый момент, зеленый тариф настолько интересен финансово для домохозяйства, что даже задранные "рыночные" тарифы на газ не останавливают владельцев домохозяйств от использования его на плите, водоподогрев и отопление вместо казалось бы своей "зеленой" и бесплатной электроэнергии на эти нужды. Получается парадокс, что вместо сокращения потребления газа, мы получаем увеличение объемов потребления ради получения прибыли на "зеленом" тарифе.

Пятый момент, как уже отмечалось выше, увеличение установленной мощности на домохозяйстве для продажи выработанной "зеленой" электроэнергии, при отсутствии такой генерации ночью приводит к недогрузу распределительных сетей ночью к тому, что складывается в обычном населенном пункте. Но выбранные мощности подстанций на "зеленые" объекты не позволяют обычным потребителям получить увеличение мощности, например для электрообогрева при замещении газа ночью.

Проанализировав изложенные факторы предлагаю рассмотреть некоторые изменения в Постановление НКРЕКП № 170 27.02.2014.

1. Предусмотреть, что домохозяйства изъявившие желание работать по "зеленому" тарифу в обязательном порядке проводили расчеты по двунаправленному трехтарифному прибору учета, а не просто двунаправленному.

2. Объем подлежащий оплате по балансу генерация-потребление определять для каждой временной зоны отдельно : пик, полупик, ночь.

3. Зеленый тариф для каждой зоны должен корректироваться коэффициентом применяемым для соответствующего временной периода.

Такие изменения позволят:

- запустить реальный механизм "платим за произведенное в конкретной временной зоне";

- стимулировать использование электрики по ночному тарифу на водоподогрев и отопление в домохозяйствах, где получены разрешения на присоединенную мощность, тем самым сократить потребление газа на эти цели;

- уменьшить недогруз распределительных сетей и всей энергосистемы ночью;

- стимулировать увеличение продаж в "пики" за счет создания и использования домашних систем аккумуляции электроэнергии;

- создать реальные предпосылки для желания интегрироваться домохозяйствам в интеллектуальные сети.

Остается дождаться желание Регулятора усовершенствовать свой нормативный акт.