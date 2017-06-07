 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Автор
Ігор Черкашин
Незалежний експерт з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики
все материалы автора
Рубрики
Архив автора
Кнопки

Солнце для домохозяйства с максимальной пользой

 
07.06.2017 18:47

Как оплачивают выработанную электроэнергию на домашних "солнечных" электростанциях согласно Постановления НКРЕКП № 170 27.02.2014 - 
"Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами Рплати, визначається за формулою:
Рплати = (Wвироб - Wспож) х Т , грн.
де Wвироб - обсяг виробленої електричної енергії відповідною генеруючою установкою приватного домогосподарства;
Wспож - обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;
Т - встановлений "зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію відповідною генеруючою установкою, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт та введена в експлуатацію."

А теперь зададимся некоторыми вопросами. Если от ВСЕГО объема генерированной энергии отнимается ВЕСЬ объем потребленной за МЕСЯЦ, то стимулирует ли это рациональное потребление энергоресурсов в домохозяйстве и несет ли пользу устойчивой работе энергосистемы?

Как мы знаем, солнце светит утром, днем и немного вечером. И абсолютно не светит ночью. Точнее оно светит, но на другую сторону Земли)... А коли у Солнца такой график, то и выработка электроэнергии для продажи в сеть с солнечной станции другой быть не может. Это первое.
Второй момент, потребление электроэнергии из энергосистемы осуществляется неровным графиком. Причем самое большое потребление приходится на утренний и особенно на вечерний пики. Ночью потребление падает и у энергосистемы возникает вопрос, кто бы обеспечил устойчивое потребление в ночные часы?
Третий момент, при создании домашней электростанции владельцы стараются максимально использовать возможности продажи в сеть, для чего согласовывают и увеличивают присоединенную мощность до максимально возможного. Напомню что максимум возможен для домохозяйства в 30кВт. И исходя из этих мощностей облэнерго определяет загрузку своих подстанций. 
Четвертый момент, зеленый тариф настолько интересен финансово для домохозяйства, что даже задранные "рыночные" тарифы на газ не останавливают владельцев домохозяйств от использования его на плите, водоподогрев и отопление вместо казалось бы своей "зеленой" и бесплатной электроэнергии на эти нужды. Получается парадокс, что вместо сокращения потребления газа, мы получаем увеличение объемов потребления ради получения прибыли на "зеленом" тарифе. 
Пятый момент, как уже отмечалось выше, увеличение установленной мощности на домохозяйстве для продажи выработанной "зеленой" электроэнергии, при отсутствии такой генерации ночью приводит к недогрузу распределительных сетей ночью к тому, что складывается в обычном населенном пункте. Но выбранные мощности подстанций на "зеленые" объекты не позволяют обычным потребителям получить увеличение мощности, например для электрообогрева при замещении газа ночью.
Проанализировав изложенные факторы предлагаю рассмотреть некоторые изменения в Постановление НКРЕКП № 170 27.02.2014.
1. Предусмотреть, что домохозяйства изъявившие желание работать по "зеленому" тарифу в обязательном порядке проводили расчеты по двунаправленному трехтарифному прибору учета, а не просто двунаправленному. 
2. Объем подлежащий оплате по балансу генерация-потребление определять для каждой временной зоны отдельно : пик, полупик, ночь.
3. Зеленый тариф для каждой зоны должен корректироваться коэффициентом применяемым для соответствующего временной периода.

Такие изменения позволят:
- запустить реальный механизм "платим за произведенное в конкретной временной зоне";
- стимулировать использование электрики по ночному тарифу на водоподогрев и отопление в домохозяйствах, где получены разрешения на присоединенную мощность, тем самым сократить потребление газа на эти цели;
- уменьшить недогруз распределительных сетей и всей энергосистемы ночью;
- стимулировать увеличение продаж в "пики" за счет создания и использования домашних систем аккумуляции электроэнергии;
- создать реальные предпосылки для желания интегрироваться домохозяйствам в интеллектуальные сети.

Остается дождаться желание Регулятора усовершенствовать свой нормативный акт.
теги: Солнце, возобновляемые, домохозяйство, тариф, НКРЕКП, Черкашин
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
все теги
Авторы
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ