Набор для развода клиента на деньги "адвокатами - решалами"

Достаточно часто приходится слышать истории о том, как "разводят" на деньги перепуганных клиентов мошенники с удостоверениями адвокатов. Безусловно, что таких горе-защитников достаточно много и почти все адвокаты, ведущие уголовные производства, сталкивались с подобными "коллегами." Хорошо, если клиент разобрался быстро и поменял своего защитника с "решалы" на адвоката. Хуже, если дело уже сильно "запущено", клиент надеялся только на "решение вопроса", и тогда адвокату приходится в экстренном режиме строить тактику защиты, собирать доказательства, проводить экспертизы, обращаться с ходатайствами в суд и прочее. Хочу поделиться частью историй, услышанных от наших клиентов, немного систематизировав наиболее частые приемы "решал" ...



Итак, случилось! Нависла угроза привлечения к уголовной ответственности или, того хуже - правоохранительные органы изловили и вручили подозрение в совершении уголовного преступления.



Понятно, что люди в данной ситуации находятся в состоянии легкого, или не очень, аффекта. И тут обязательно в кадре должен появиться персонаж, который точно "все порешает". Он может появиться откуда угодно: его может посоветовать товарищ, который пьянствовал в компании и там был один веселый чудак, он сказал, что работает адвокатом и оставил свой телефон, его может посоветовать добрый и все понимающий следователь, ну или в кармане застиранных брюк найдется визитка, которую самолично вручил человек, представившийся большим специалистом в области права, на каком-нибудь семинаре или форуме в дорогом отеле.



Что будет дальше, я сейчас, вкратце, опишу:



Во-первых, ознакомившись с Вашим делом, к слову, не важно каким, и по какой статье уголовного кодекса, он обязательно скажет, что "все пропало" и шансов остаться на свободе, практически не осталось. НО! Он случайно и давно в приятельских отношениях с прокурорами, вплоть до Генерального, хорошо знает следователя, а с начальником следствия они почти родственники, потому что вместе служили в стройбате. Поэтому, небольшой шанс, все же, есть... Но, все очень сложно...и дорого... плюс риски...



Во-вторых, на старте, Ваш "защитник" обязательно предложит "дать денег, чтобы снять напряжение". Это старая, как мир, фраза и уловка, но действует до сих пор. Что подразумевается под "снять напряжение" не раскрывается. То-ли купить вольтметр, чтобы померять напряжение в сети, то-ли, поехать в сауну с прокурором, и там расслабиться, то- ли, отправить следователя в Трускавец, для лечения запора - это, обычно остается загадкой. Но, сумма за "снятие напряжения" обычно такая, что хватает на весь, мной перечисленный, набор радостей. Это развод очень удобен, ведь нет понимания когда деньги "отработаны". Псевдозащитник их получит и обязательно радостно сообщит клиенту: "все, напряжение снято!". Ну типа, "давай осваивать твой бюджет дальше". В этой формуле все прекрасно: клиент считает, что "напряжение снято", правда не понимает, как, но главное, что уже все налаживается, а решака радостно понимает, что деньги возвращать не прийдется ни при каких обстоятельствах. Даже когда наступит момент смены "решалы" на адвоката, "электрик", снимавший напряжение, наверняка, скажет, что деньги он напрямую отдал "туда", не оставил себе ни копейки, и даже потратился на бензин, чтобы эти деньги отвезти...



Следующий этап получения денег с еще не донца "отдоенного" клиента это стандартная фраза "решалы" - "дать денег за лояльное отношение следователя". Как и в "снятии напряжения" в этой формуле одни неизвестные. Что такое "лояльное отношение следователя" обычно поясняется пространной фразой, смысл которой может понять только профессор философии. Я встречал в своей практике случаи, когда подозреваемый заплатил за "лояльное отношение следователя" и год сидел в следственном изоляторе. При этом, сам задержанный был искренне убежден, что следователь к нему относится лояльно: предлагает кофе, разрешает курить в кабинете, несмотря на то, что начальник за это ругает, не "навешивает" новые эпизоды, типа "убийства Кеннеди". Размер "лояльного отношения" варьируется в зависимости от финансовых возможностей перепуганного клиента.



Обязательно будет схема: "темные силы Вас заказали": Решатель побежал в суд и О!чудо! договорился об изменении меры пресечения. Правда, дорого, но, зато, с гарантией! И тут, вдруг, суд, который не сном не духом, что с ним кто-то договаривался, НЕ меняет меру пресечения! Тут и включается режим: "в последний момент судье позвонили "оттуда" и он передумал, потому что "Вас точно заказали!" Причем, этот режим может включиться даже в отношении хулигана, навалившего пирамиду под дверь отделения полиции или тракториста, по пьяни въехавшего в коровник соседа и перепугавшего до диареи соседскую корову. Естественно, надо судье "оставить пару копеек за беспокойство". Судья же был обеспокоен! А если суд, сам по себе изменит меру пресечения, или удовлетворит ходатайство прокуратуры частично, понятно. что "решала" ничего отдавать не должен, ибо "вопрос решен".



Все что я рассказал, лишь маленькая часть схем "развода" клиента на деньги аферистов с удостоверениями адвокатов.



На деле же, надо понимать, что по большинству статей уголовного кодекса, как альтернатива аресту, предусмотрен залог. Сумма залога, как правило, в разы меньше, сумм, предлагаемых "за снятие напряжения" или "лояльное отношение следователя".



Кроме того, Вы должны знать, что на любом этапе могут поменяться и следователь и прокурор. Поэтому, с самого начала лучше всего заниматься построением тактики и стратегии защиты и не надеятся на знакомого таксиста, который подвозил кума, который парил мужика, у которого есть телефон, по которому можно договориться о встрече с помощником прокурора. С самого начала уголовного преследования надо понимать, что дело, в любом случае, будет рассматриваться в суде. И готовиться именно к судебному рассмотрению уголовного производства. Конечно, если Вас интересует результат, а иллюзия "закрытия дела до суда". Такое тоже возможно, НО! только если будет вестись планомерная защита и адвокат будет работать именно как защитник, а не как инкассатор.



Надеюсь мой легкий опус заставит задуматься тех, кто сейчас "снимает напряжение" в надежде на "решалу", и поверьте, чем в раньше дело вступит именно защитник, тем дешевле, а главное - лучше для успешного решения возникшей проблемы.