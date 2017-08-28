Почему "дело члена ВСП Гречковского" до сих пор не в суде?

Очередная пиар-волна от новых и старых правоохранительных органов — суды плохо судят. Забыв свои комплименты судебной реформе, теперь они заявляют, что «самый справедливый суд в мире» еще не возник на территории Украины. Как не принесут им резонансное дело, а молниеносного «одобрямся» аргументов стороны обвинения добиться не получается. Или вот еще пример: суд якобы не назначает заседания с сегодня на завтра. Снова «зрада», теряем темп. Или, как в деле Гречковского П.Н., члена Высшего совета правосудия, - Генеральная прокуратура вообще не передает дело в суд. Следствие закончено, стороны предоставили друг другу все аргументы, а дело просто лежит "на полке". Наивно считать, что заминка имеет объективные причины вроде отпусков среди прокуроров или аномальной жары. После нескольких фальстартов, когда с начала года разные спикеры ГПУ публично анонсировали скорую передачу этого распиаренного дела в суд, возникла подозрительная пауза.





В начале августа Гречковскому лично доставили копию обвинительного акта прямо под дом, и выдали официальное сообщение пресс-службы ГПУ. В тексте не забыли упомянуть, что адресную доставку пришлось делать из-за того, что адвокаты и подозреваемый избегали получения очередного процессуального документа. Хотя мы физически были в ГПУ накануне этого шоу, когда сами передавали тысячи страниц материалов защиты. Два адвоката и сам Гречковский были в ГПУ лично, но прокуроры их там не встретили.





Подсудность четко установлена Уголовным Процессуальным кодексом. Территориальная привязка прописана более чем понятно — сама статья УПК называется «Территориальная подсудность». Логика Кодекса убедительна, и она упрощает выбор географии. На этапе досудебного расследования прокуратура прекрасно знала, что требовать 12 млн. гривен залога с Гречковского нужно в Печерском районном суде. И все 8 месяцев досудебного расследования было ясно, как Божий день, что следственные судьи именно Печерского районного суда должны продлевать сроки расследования. Что так кардинально изменилось в этом деле, что оно до сих не попало в Печерский районный суд? Ведь он не сгорел, как опрометчиво пожелал Генеральный прокурор. А УПК не менялся в части определения подсудности. Из-за этой паузы прокуратура напомиает марафонца, который сломал ногу у самого финиша. Почему такая неудача? Потому что он плохо подготовился.





22 сентября прошлого года Печерский суд отказал в аресте Гречковского, а требуемая обвинением сумма залога была уменьшена в 4 раза. Это было единственное резонансное дело из всех, что случились до и после, которое на этапе избрания меры пресечения прошло в закрытом режиме. Ходатайство об этом подавала сторона обвинения, и толпа журналистов была вынуждена покинуть зал, где звучали сенсационные вещи. Все остальные громкие дела без исключения шли в режиме онлайн. Важно прояснить, что закрытые заседания допускаются для рассмотрения дел об изнасиловании или государственной тайне. Законодательство не предусматривает такого формата, если дело, которое рассматривается, имеет очевидно заказной характер.





Причины, по которым дело Гречковского еще не попало в суд, субъективные. Поэтому я сделаю субъективный вывод. В этом суде ГПУ не чувствует себя уверенно. И ищет более удобный, управляемый вариант. Как бы дико это не звучало. Именно Печерский суд обязывал открыть уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса против сотрудников правоохранительных органов и других лиц, причастных к открытию дела против Гречковского. Именно этот суд обязал признать потерпевшими самого Гречковского и второго фигуранта этого дела. Этот не тот, «плохой» суд для стороны обвинения, которая переписывает одну и ту же фабулу из подозрения в материалы, из материалов - в различные ходатайства и в итоге - в обвинительный акт. 41 человек собрал 7 томов материалов за 8 месяцев, ГПУ ограничилась одним-единственным допросом Гречковского еще 21 сентября 2016 года; садистский допрос второго подозреваемого прошел с такими нарушениями, что это потянуло на уголовное дело против самих прокуроров. Во время досудебного расследования эти слабые места компенсировались безграничным бюджетом медиасопровождения, но если это уйдет в неконтролируемый суд, то юридическая несостоятельность, заказной характер и спровоцированный сценарий реализации дела против Гречковского станут очевидными даже рядовым телезрителям без юридического образования.

Мы понимаем, что после недавних интервью с нашей стороны, обнаружился еще один страх стороны обвинения - публичность и открытость процесса. Но мы надеемся, что когда дело будет рассматриваться в суде (а выбор суда будет соответствовать требованиям УПК), будет много желающих увидеть правду в режиме онлайн, а она сложнее и страшнее, чем официальные пресс-релизы.